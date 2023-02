La app Fiat GOe Live busca convencer a los usuarios de vehículos térmicos Ofrece una comparación de los costes de uso y mantenimiento de su coche, y de su alternativa eléctrica, en tiempo real Redacción

miércoles, 8 de febrero de 2023, 09:16 h (CET)

Para los conductores que aún no han dado el paso hacia el automóvil eléctrico, la marca italiana ha desarrollado la app Fiat GOe Live, disponible tanto para iOS como para Android. Este software permite descubrir todas las ventajas de la movilidad “cero emisiones” al analizar el comportamiento de cualquier vehículo durante la conducción, comparándolo frente a frente con el Fiat 500e. De este modo, se puede ver el coste de cada trayecto y comprobarlo de primera mano.

La gama “cero emisiones” Fiat está formada, en turismos, por el Fiat 500e y la versión combi del Fiat E Dobló, mientras que, en vehículos comerciales, Fiat Professional ofrece el Fiat E-Doblò, el E Ducato y el E-Scudo.

El “Cinquecento” eléctrico, con una longitud de 3,63m, se comercializa con dos niveles de autonomía, 190 Km y 320 Km. La gama, disponible en las siluetas berlina, cabrio y 3+1 se estructura en tres niveles denominados Nuevo 500, RED y La Prima by Bocelli, que ofrecen un amplio abanico de equipamientos.

Con las necesidades diarias de familias, empresas y autónomos en mente, el Fiat E-Doblò presenta soluciones que hacen más fácil y menos estresante la conducción en trayectos urbanos. Fabricado en Vigo, supone un paso más en el proceso de electrificación de la marca.

Equipado con un motor eléctrico de 100 kW y una batería de 50kWh, que permite más de 280 km de autonomía, alcanza una velocidad máxima de 130 km/h y hasta 260 Nm de par máximo. Gracias al "Quick Charge Mode" de hasta 100 kW, puede cargar el 80% de su batería en solo 30 minutos.

Al volante, Fiat pone a disposición del conductor Easy Charge, que permite buscar y utilizar más de 140.000 estaciones de carga pública en toda Europa, además de poner planificar recorridos teniendo en cuenta la autonomía del Fiat 500e y la presencia de electrolineras en el trayecto.

La autonomía y la carga de las baterías son dos de las principales preocupaciones para los clientes que se inician en el automóvil eléctrico. Fiat ofrece un asesoramiento personalizado en materia de puntos de carga. La marca italiana cuenta con una estación de carga Wallbox exclusiva, con tecnología “Plug and Play”, que no requiere instalación profesional y que incorpora un sensor dinámico de administración de energía (DPM), para evitar apagones. Puede actualizarse para admitir tomas de 7,4 Kw, con lo que un Fiat 500e puede alcanzar el 100% en menos de 4 horas.

Juicebox Connected Wallbox es otra de las alternativas ofrecidas por Fiat. Se trata de una solución de recarga doméstica avanzada, con conectividad remota que puede funcionar con una conexión trifásica de hasta 11 Kw. Las sesiones de carga pueden gestionarse desde cualquier dispositivo, a través de Bluetooth, y además puede saber quién está utilizando el punto de carga en cada momento.

