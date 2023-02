El Urbanismo centrado en las personas, el Bienestar y la vuelta a la Naturaleza serán los grandes vectores del diseño en 2024, según "Inspiring Living For Tomorrow" Comunicae

martes, 7 de febrero de 2023, 14:16 h (CET) Neolith presentó ayer en un evento global, celebrado en el Palacio Neptuno de Madrid, el libro de tendencias para 2024, ante más de 200 personas, reuniendo a los principales actores del mundo de la arquitectura, el interiorismo, el diseño y la industria. El libro es una herramienta de trabajo que permite acceder a un año de investigación de tendencias en el sector del hábitat, en base a las experiencias derivadas de la pandemia de la COVID, el trabajo en remoto y la búsqueda del bienestar personal El Urbanismo centrado en las personas, el Bienestar y la vuelta a la Naturaleza serán las grandes tendencias del diseño en 2024 en arquitectura, interiorismo, moda e industria, según el libro "Inspiring Living For Tomorrow. Lifestyle Trends 2024", realizado por Neolith, líder global en piedra sinterizada y muy estrechamente ligado al mundo del diseño, la moda, el arte y la arquitectura; presentado en un evento global que reunió a los principales actores del mundo del diseño en el Palacio Neptuno de Madrid.

Dos destacados profesionales de la industria, Gudy Herder y Enric Pastor, han colaborado en el desarrollo de este primer Informe de Tendencias de Neolith, que analiza en profundidad lo que está pasando en el mundo, cómo cambia la sociedad y las nuevas necesidades de los usuarios en su relación con el entorno, y señala la imaginación como principal palanca de transformación, que alimenta la innovación y permite crear lugares donde las personas quieran vivir, sentir y disfrutar.

La propuesta se presentó ayer globalmente, a la comunidad del diseño y de la arquitectura, y a los medios de comunicación, en un evento que reunió a más de 200 profesionales de todo el mundo, entre los asistentes presenciales y los que participaron en streaming.

Además, el evento contó con las intervenciones de José Luis Ramón y Oliver de la Rica, CEO y CMO del Grupo Neolith, respectivamente; así como con algunos de los colaboradores que han participado en el Informe como la conocida interiorista, Patricia Bustos, el artista Rafafans y el innovador estudio de interiorismo, Naifactory. Un encuentro entre expertos para hablar del propósito de este proyecto, y de las tendencias vinculadas a la inspiración, la emoción y la creatividad.

Para José Luis Ramón, CEO del Grupo Neolith, "este libro confirma nuestro compromiso con la sociedad, con sus necesidades y demandas, resaltando, en línea con nuestro ADN, el estar siempre a la vanguardia, identificando las grandes tendencias que conforman un nuevo estilo de vida, que prioriza el bienestar personal, el respeto al entorno y la sostenibilidad, aplicadas a disciplinas como la arquitectura, el interiorismo, la moda o la industria en general, donde las superficies Neolith pueden constituir una pieza clave".

El libro ofrece múltiples ejemplos de cómo la arquitectura, el interiorismo, la moda o la industria están cambiando para crear un entorno más vivible, más sensorial y cercano a los orígenes. Una transformación donde todo lo que rodea está conectado, cambiando la relación con el entorno, de una manera donde cada uno puede interpretar estas tendencias.

Este informe identifica y analiza, además,las nuevas corrientes internacionales en todas las áreas creativas: interiorismo, diseño, arquitectura, arte, estilo de vida… con un foco especial en la sostenibilidad y en las nuevas maneras de crear y habitar los espacios, observando los valores actuales de profesionales y consumidores y cómo los expresan. Refleja lo que está pasando y va a suceder en los próximos meses a través de mensajes, valores y un lenguaje de diseño que incluye color, forma y materiales.

Para Oliver de la Rica, CMO del Grupo Neolith "este trabajo pone de manifiesto lo importante que es para Neolith establecer relaciones emocionales únicas con nuestros usuarios finales y todos los profesionales que confían en nosotros, aportando luz para servir de guía para todos los sectores que participan e impulsan estos cambios sociales, y una visión holística rodeada de diseño, tendencia, moda, belleza y creatividad".

Tres macrotendencias destacadas

La primera viene dada por un Urbanismo de Espíritu Autónomo, facilitador deun estilo de vida más ágil, autónomo y sostenible donde los espacios dejan de ser estáticos para permitir múltiples usos, tanto en el hogar como en oficinas y espacios comerciales o de uso público.

También cambian las ciudades, más grandes, donde el espacio cada vez es más valioso. Como respuesta surge el microliving, el modularidad, la polivalencia, que permiten a los usuarios, como si se tratara de un juego, experimentar y adaptar los espacios a sus necesidades. Se completa con un enfoque "verde" y sostenible del urbanismo y un tipo de arquitectura: la Greentecture, basada en cri­terios bioclimáticos y de autosuficiencia. Por su parte, el interiorismo incorpora a su vocabu­lario la flexibilidad, el juego y la perspectiva verde, reflejadas en colores vivos y alegres: amarillo flor de Bach, rojo quemado y amaranto, verde eucalipto, azul cobal­to, acompañados por la rosa azalea y el violeta.

El Bienestar y el cuidado personal son claves en el diseño de espacios, uniendo aplicaciones físicas, psicológicas, emocionales, sociales, profesionales, ambientales, espirituales y financieras. Conceptos como el autocuidado, la relajación o la contemplación deben ser tenidos en cuenta por las marcas, profesionales e instituciones a la hora de diseñar aeropuertos, bancos, hospitales y otros espacios públicos. Promover el bienestar es el objetivo. Ahora las decisiones de los usuarios se basan más en las emociones y en su bienestar y equilibrio, una excelente oportunidad para crear valor real. Conceptos como diseño restaurador, enfo­que holístico o misión regenerativa comienzan a tenerse en cuenta a la hora de diseñar espacios de salud como clínicas y hospitales, incluso farmacias, y están llegando a los proyectos residenciales. El teletrabajo ha abierto las casas y el diseño y el interiorismo buscarán convertir el hogar en un lugar seguro, un escenario de bienestar multisensorial.

La Naturaleza y el equilibrio naturalconforman la tercera macrotendencia. La conciencia de respeto al entorno crece con firmeza cada día. "Estamos en la era de la investigación en materiales, de la innovación y de llevar estos resultados al uso comercial, para que todos podamos contribuir y acceder a avances respetuosos con la naturaleza". Un tercio de los consumidores está dispuesto a invertir, cada vez más, en productos sostenibles, y las empresas deben prepararse para que la sostenibilidad se convierta en la expectativa y no en la excepción en el futuro. Las marcas comienzan a facilitar un consumo más responsable. En­señar a valorar lo que poseemos en vez de sustituir­lo rápidamente va a conllevar un cambio cultural. 2024 será la gran era del respeto, de la generación de residuos cero y del upcycling.

"Inspiring Living For Tomorrow. Lifestyle Trends 2024 by Neolith, es una herramienta de trabajo al alcance de la mano que permite acceder a meses de investigación de tendencias en el sector del hábitat, en base a las experiencias derivadas de la pandemia de la COVID, el trabajo en remoto y la búsqueda del bienestar personal que están generando cambios que tienen su reflejo en el diseño de los espacios que habitamos o utilizamos. Una lectura de textos e imágenes inspiradora para crear nuevos proyectos, dirigido tanto a profesionales como a entusiastas del interiorismo".

