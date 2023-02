Manifestaciones exitosas contra la sádica caza Los cazadores niegan cifras oficiales de abandono y de protectoras que tienen que especializarse en recoger solo galgos por la cantidad de animales desechados por el sector Diego Nevado Martínez

martes, 7 de febrero de 2023, 10:07 h (CET)

El pasado domingo se celebraron manifestaciones multitudinarias en toda España contra el oscuro, cruel y sádico mundo de la caza. En mi caso y por cercanía, he acudido a la de Valencia en representación de PACMA y la plataforma antitaurina de Alfafar.

Mayca Renart, coordinadora de NAC Valencia indica que únicamente el uno por ciento de la población española es cazadora, y este porcentaje abandona y maltrata más animales que el 99% restante de la ciudadanía". Señala que el BBVA hizo un estudio recientemente para ver qué interés tenía la población en la caza deportiva y del cero al diez sacó una nota del 1,7.

En la protesta han participado colectivos como Animal save (Valencia y Denia) que luchan por la liberación de todos los animales fomentando lo fácil que es el veganismo al igual que ha hecho la Fundación Alma animal.

PACMA ha acudido a las manifestaciones de toda España y PACMA Valencia participamos puesto que siempre hemos estado en contra de la caza y de cualquier crueldad a los animales como es esta actividad que mueve muchísimo dinero e intereses de todos los partidos políticos que encima, van a excluir a los perros que más protección necesitan junto a millones de animales convirtiendo a España en el paraíso de los maltratadores.

Abogamos por una educación a la infancia acorde al siglo XXI y rechazamos completamente que haya ciudades que quieran enseñarle a cazar en los colegios como he declarado ante una agencia reproduciéndose en la mayoría de medios de comunicación por lo que sin dudarlo, queremos que la caza sea abolida, que no se destine ni un céntimo a la misma, se proteja a los perros y se eduque a la infancia en la empatía como hacen las personas que han traído hoy a sus hijos a la manifestación haciéndoles partícipes de la lucha solidaria por un mundo mejor. Son muchas las protectoras y colectivos que han participado en Valencia y toda España.

LAS PETICIONES DE NAC

Desde NAC Valencia piden conciencia política para dejar de realizar estas prácticas a los animales y maltrato a los perros. "Esto provoca muertes de todo tipo, no solo de animales silvestres. Se producen accidentes por disparos con escopetas de caza, accidentes de tráfico porque los animales huyen despavoridos de los cotos", ha agregado, al tiempo que ha añadido que "tienen una argumentación muy bien montada, pero se desmonta cuando se va con cifras reales y oficiales".

Renard ha subrayado que desde la Plataforma NAC pretenden "quitar la venda a la gente que no está informada, explicar realmente lo que implica la caza y que no es necesaria para ningún equilibrio de ningún ecosistema" palabras que son confirmadas por la bióloga Rosa más que participó en representación de Feumve que lucha a nivel nacional por los derechos de la infancia vegana y un menú vegano en todos los centros.

"Calculamos que pueden abandonarse 114.000 perros de caza al año, lo que supone el 70 por ciento del total de animales abandonados" afirma Elena Simón, coordinadora también de NAC Valencia. La caza también está vinculada al machismo como se demostró en los audios difundidos por PACMA cuya nota de prensa tuvo cobertura mediante un artículo de opinión aquí.

LA CRUELDAD DE LA CAZA ES BIEN CONOCIDA POR LAS PROTECTORAS



Asociaciones como galgos del Sur, difunden a menudo vídeos mostrando todo el maltrato y condiciones en las que rescatan perros desechados por los cazadores. Es completamente necesario hacer saber que las protectoras prácticamente no tienen ayudas más de gente con empatía y solidaria mientras que los maltratadores gozan de todo tipo de impunidad y ayudas.

La protectora Valenciana Fauna y Flora SOS también ha participado en esta manifestación indicando que la caza es completamente anacrónica y que los galgos y podencos que han podido recoger, llegan en condiciones lamentables y el pánico a los humanos ya es para toda la vida. Pilar de la asociación puro galgo, confirma que los animales rescatados de la caza vienen en condiciones lamentables.

Nos explica que algunos vienen con el cuello abierto ya que los cazadores le quitan el chip para no ser identificados o otro de ellos, completamente lleno de latigazos lo que se sospecha que es por no cazar bastante.

Reclaman que las instituciones están permitiendo la dejadez completa de animales que cada día recogen desnutridos y que apenas se mantienen en pie estando muchos al borde de la muerte cuando son rescatados y con los gastos veterinarios que todo ello conlleva.

Desde la asociación especializada en galgos, nos explican que sanitariamente no están nada atendidos y sufren un montón de enfermedades al igual que tampoco suelen estar desparasitados. Tal y como explican, esos animales llegan psicológicamente destrozados y la única vida que han tenido ha sido encerrados en zulos saliendo únicamente para cazar.

Preguntados por si esos animales siguen teniendo miedo al pasar el tiempo, nos aseguran que la mayoría sí ante la gravedad de toda la vida anterior, pero algunos consiguen rehabilitarse gracias al trabajo de las protectoras.

Nos explica otros casos que han atendido como animales con los huesos fuera o animales sacados de zulos bajo tierra. Concluyen confirmando que el sector de la caza es cruel, oscuro y toda la violenta realidad se oculta y se permite por las instituciones.

Esa asociación también se ha encontrado en Extremadura fosas comunes llenas de galgos que tiran por barrancos.

LOS CAZADORES LO NIEGAN TODO

Los cazadores niegan cifras oficiales de abandono y de protectoras que incluso tienen que especializarse en recoger solo galgos por la cantidad de animales desechados por este sector y que en su caso, toda protectora especializada en galgos o no, coinciden en que estos animales llegan hechos polvo.

Sin embargo, panfletos de sicarios mediáticos como son la revista Jara y sedal, difunden bulos a diario con total impunidad y el último ha sido decir que las manifestaciones han sido un fracaso cuando los periodistas de verdad, dicen lo contrario en toda España.

Ese panfleto vino a engañarnos en una manifestación otro año para obtener declaraciones mediante el engaño y publicar basura generando odio traduciéndose en un acoso continuo hacia mi persona que acabó siendo denunciado ante la policía Nacional con el archivo del juez instructor y tras la agencia de protección de datos que inexplicablemente también archivó la denuncia administrativa pese a obtener imágenes y declaraciones sin permiso y mediante el engaño junto a la manipulación con la exposición pública hacia mi persona que conlleva ante personas con antecedentes peligrosos que siguen esas páginas y no hay más que ver sus comentarios.

CONCLUSIONES

Los cazadores tienen secuestrados los montes para desarrollar su legal actividad criminal, hacer lo que les da la gana con los perros, dejan todo lleno de cartuchos sin una preocupación mínima por el medio ambiente y con sus propios hijos a los que hacen partícipes de una actividad tremendamente violenta que muchas veces ha acabado por quitarles la vida por supuestos accidentes.

La plataforma NAC es antiespecista y por ello lucha por todas las especies sin distinguir a ninguna lo que solo se puede conseguir mediante el veganismo que es tremendamente fácil para nosotros y difícil para la víctima si no lo somos.

Además de que hay sabores deliciosos con vegetales, puedes incluso obtener los mismos de siempre en versión ética hoy en día y beneficiarás a millones de animales víctimas de los dominantes humanos, reducirás el hambre en el mundo, mejorará tu propia salud y evitarás financiar a las industrias más crueles y contaminantes que arrasan con todo a su paso y que son ocultas y sádicas como la caza por lo que ningún sentido tiene discriminar a estos animales que ya están bastante discriminados por todos y cada uno de los partidos políticos con representación.

Millones de animales gritando y desangrándose con una tremenda angustia en los mataderos de todo el mundo después de toda una vida miserable que acaba con el terrible viaje amontonados en el camión como bolsas de basura.

Miles de millones de peces asfixiándose para la pesca que también está destrozando el medio ambiente a la vista de que el 46% de plástico en el mar proviene de las redes y tenemos hasta salmón en versión vegana con exactamente el mismo sabor. Otros son víctimas de la cruel industria peletera o la experimentación animal. Muchos otros víctimas de entretenimiento anacrónico como los toros, la caza, tiro al pichón, espectáculos con equinos, zoos, acuarios y etcétera ya que el humano se cree con el poder y derecho de hacer lo que le dé la gana con los demás seres inocentes al igual que los políticos.

En fin, para informarte del veganismo no necesitas más que sentido común, una mínima empatía, respeto y humanidad ya que tan siquiera tienes que privarte de nada.

Esperemos que actividades como la caza que tanta pasta mueven, tantos animales revientan, tanto daño medioambiental suponen y tantos niños adoctrinan, se acaben ya mismo para que dejemos de ser la vergüenza internacional y en las elecciones, PACMA tiene que entrar al Congreso sin falta en mi opinión sí de de verdad nos importan todos los animales mencionados.

