¿Por qué los españoles Alakran serían mejor opción que los Leopard para Ucrania? Con el presupuesto de un Leopard podrían enviarse 25 Alakran Redacción

martes, 7 de febrero de 2023, 09:42 h (CET)

Desde hace unas semanas, las últimas noticias que afirmaban el envío de Leopard para Ucrania ante el empuje de Alemania ha llevado a preguntarse si es tan decisiva la participación de estos modelos en el conflicto y si existen, no solo soluciones más asequibles, sino mejores.

España, que se ha sumado a aportar carros Leopard de los que tiene disponibles el Ejército de Tierra (el antiguo modelo Leopard 2-A4) tan pronto Alemania lo autorice, ¿podría aportar una mejor solución?

La empresa española de defensa NTGS, dedicada al diseño y fabricación de sistemas complejos de sistemas de armamento, entre otros, propone una alternativa: El ALAKRAN.

Alakran VS Leopard

“Por el mismo dinero que cuesta un Leopard, que ronda los 10 millones de euros, presupuestado aparte munición, combustible y mantenimiento, se pueden adquirir 25 Alakran con una lluvia de 200 granadas por minuto” explican desde NTGS, que además explican que se realizaría desde una distancia inalcanzable para el proyectil de cualquier carro ruso.

El Alakran es un mortero Móvil 120mm/81 mm capaz de integrarse en cualquier vehículo 4x4, que se ha probado previamente en combate y de hecho ya ha participado en el conflicto y que, en apenas 2 minutos, dispara 8 granadas pudiendo abandonar su posición antes de que la primera de ellas impacte.

Además, solo necesita una tripulación de 2 personas frente a las 4 que se necesitarán en el caso de los Leopard, un carro de combate que necesitaría visión directa sobre el objetivo frente a la opción que plantean que puede disparar desde una posición protegida a la que el enemigo no podría responder.

“La doctrina del enfrentamiento entre carros de combate es conocida por ambos bandos. La innovación aportada por el Alakran al campo de batalla juega a su favor. El ejército ruso no sabría cómo responder ante tal potencia de fuego y versatilidad” explican.

Con este tipo de mortero, el usuario sólo tiene que seleccionar el objetivo y esperar una luz verde que indica que el mortero está apuntado. Después del disparo, se re-apunta automáticamente y se vuelve a encender la luz para disparar otra vez. De esta forma, según explican los expertos, combina la potencia de fuego de un mortero de precisión, la agilidad de un 4x4 y requiere muy poco mantenimiento y formación haciendo de esta elección la ideal para la protección de fronteras tanto terrestres como costeras.

Tabla comparativa



ALAKRAN PRESENTACION GENERAL https://youtu.be/CupoJ4nxarI ALAKRAN on Toyota LC vehicle - Shoot & scoot - NTGS https://youtu.be/ijyCekV9WHg ALAKRAN on BARS8 (XL) Vehicle in Ukraine - NTGS

