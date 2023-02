Los mejores momentos para tener detalles con tus empleados Es importante agradecer el esfuerzo de quienes se han comprometido en hacer crecer el negocio Redacción

martes, 7 de febrero de 2023, 09:14 h (CET)

Los detalles son una excelente forma de reconocer el duro trabajo y la dedicación de los empleados con la empresa. Además, los regalos de empresa aumentan la motivación y la productividad de los empleados, ya que les hace sentirse valorados, y, sobre todo, les hace sentirse a gusto en su puesto de trabajo.

Finalmente, son los empleados los que están al pie del cañón sacando la empresa adelante, por lo que se merecen con creces algún detalle a lo largo del año. Por ello, más que nunca es importante agradecer el esfuerzo de quienes se han comprometido en hacer crecer el negocio.

¿Cuándo tener un detalle con los empleados?

Las mejores épocas para regalar un detalle a los empleados, es en la época navideña. Los regalos de navidad para los empleados suelen ser los más deseados cada año.

La magia de la navidad nos invade a todos, y siempre es una de las épocas más bonitas y familiares del año. Cenas, comidas, juntarse con amigos y con familiares, pasar muchos ratos con los nuestros, entre otras cosas, son los planes que más se repiten en estas fechas.

No obstante, hay otros momentos en los que se puede tener algún detalle con los empleados. Como, por ejemplo, los momentos en los que la empresa ha conseguido cumplir con los objetivos de producción, importantes logros o incluso cuando la empresa consigue un premio.

Por otro lado, los regalos también pueden ser una gran forma de celebrar acontecimientos importantes de la vida de los empleados, como matrimonios, nacimiento de un hijo, alto rendimiento en el trabajo y lealtad a la empresa. De esta manera el empresario demuestra el aprecio que le tiene al empleado, y que se alegra por cualquier acontecimiento personal que le ocurra.

Otro acontecimiento importante para el empleado es un ascenso. Si como empresario has ascendido un trabajador, un punto a tu favor sería reconocer ese ascenso con un detalle. Es de agradecer demostrar al trabajador que le valoras y que le has ascendido porque se lo merece.

Por lo tanto, los regalos en el lugar de trabajo son una excelente manera de reconocer el trabajo de los empleados y celebrar con ellos acontecimientos importantes. Además, los detalles no tienen que ser caros, los mejores detalles pueden ser sencillos, sinceros y significativos.

Beneficios de tener detalles con los empleados

1. Mayor motivación: tener detalles con los empleados puede motivarlos para trabajar más duro y comprometerse con su trabajo. Esto mejora la productividad en el lugar de trabajo. 2. Mayor lealtad: tener detalles con los empleados muestra que se les valora y se les reconozca su trabajo. Esto puede promover un sentimiento de lealtad a la empresa entre los empleados. 3. Mejora el ambiente laboral: reconocer a los empleados establece un ejemplo positivo para los demás, que a su vez mejora el ambiente laboral en la compañía. Esto crea un entorno donde los empleados se sienten cómodos para trabajar y desarrollar su potencial. 4. Fomenta la creatividad: cuando los empleados se sienten valorados por la empresa, desarrollan una mayor confianza en sí mismos. Esto a su vez les da la seguridad para explorar nuevas ideas y ser más creativos. 5. Aumenta la productividad.



Hay muchas acciones que se pueden hacer para contentar a un trabajador, y una de las más eficientes es la de realizar regalos personalizados para ellos, ya que es un método rápido y eficaz para que un empleado se sienta totalmente agradecido con la empresa. NORMAS DE USO

