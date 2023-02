Gestión fácil de los comedores de hospital gracias a No Problem Cooking Emprendedores de Hoy

martes, 7 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) El control de los micro y macronutrientes de los platos es fundamental para la salud y más para las empresas de restauración colectiva.

En especial, las que trabajan con hospitales y residencias de ancianos, ya que no pueden permitirse fallos en la gestión nutricional.

Para ello, es posible utilizar programas como No Problem Cooking, que no solo permite identificarlos en cada plato, sino que además ayuda con la planificación diaria, mensual y anual de menús, realiza pedidos a proveedores, e incluso permite la venta online y/o reserva de menús por habitaciones desde cualquier dispositivo.

¿Cómo gestionar los menús del hospital? No Problem Cooking es un software diseñado para el sector de la restauración colectiva que resulta especialmente útil para el sector hospitalario, ya que requiere de un control exhaustivo de los nutrientes en cada plato y menú.

Estos menús podrán planificarse y copiarse a otros centros, en caso de empresas que trabajen con varios comedores.

El programa permite, además, que cocineros y nutricionistas puedan diseñar menús más o menos personalizados, según dietas, alergias e intolerancias, y calendarizarlos para mayor control.

En el caso de tratarse de los menús de pacientes, los platos y menús se podrán diseñar basándose en las directrices de los sanitarios, pues la plataforma tendrá todos estos parámetros en cuenta.

Otro de los puntos fuertes del programa es el escandallo de los platos, que ayudará al hospital a controlar los costes de compra, sabiendo en todo momento qué alimentos hay que pedir para elaborar los menús, en qué cantidades y qué proveedores ofrecen el producto más económico de entre todas las opciones disponibles.

También se podrán establecer proveedores favoritos para determinados alimentos, muy útil cuando se busca incorporar productos de calidad, de temporada, o de proximidad.

La posibilidad de reservar menús desde el móvil, tableta u ordenador En el caso de que el centro hospitalario decida permitir que los pacientes reserven sus comidas preferidas con anterioridad, dispondrán de su propio apartado web en el que gestionar las reservas.

Los pacientes únicamente tendrán que escanear un QR o visitar dicha página para seleccionar los platos disponibles según sus particularidades, dietas o recomendaciones médicas.

Una vez que el pedido se haya realizado, los datos serán visibles en cocina, desde donde podrán comenzar a preparar los platos según las preferencias del paciente. También dispondrán de información adicional, como las medidas, tiempos de cocción, ingredientes y la receta paso a paso.

Platos saludables en cuestión de clics En resumen, No Problem Cooking permite a los hospitales realizar un monitoreo minucioso de cada plato, lo que incluye el análisis de su nivel de calorías, así como sus posibles alérgenos, componentes con posibles intolerancias y sus macro y micronutrientes.

