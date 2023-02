La importancia de captar clientes en las clínicas estéticas, por Projects Full Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de febrero de 2023, 14:51 h (CET) Para captar una mayor cantidad de clientes, los negocios tienen la necesidad de implementar sistemas de captación eficientes que respondan a las necesidades de los consumidores y la realidad del mercado.

La agencia de marketing digital Projects Full ofrece un servicio para impulsar el crecimiento de las redes sociales y la captación de clientes, con el propósito de mejorar los niveles de facturación. De esa manera, las empresas y particulares pueden captar clientes con mayor facilidad, a través de una asesoría cercana y con profesionales de amplia experiencia en el sector.

Las clínicas estéticas pueden mejorar sus sistemas de captación de clientes mediante Projects Full El nivel de éxito que registran las clínicas estéticas para captar clientes está determinado por las estrategias de publicidad que implementan, por lo que es necesario implementar acciones que aseguren los resultados esperados. En ese sentido, Projects Full basa sus estrategias en el modelo de neuropublicidad límbica, enfocada en la parte emocional del cerebro.

Este modelo de publicidad refleja la importancia de que las clínicas estéticas prioricen el captar clientes desde un inicio, un aspecto que no es habitual dentro de la mayoría de negocios de este tipo. Por ello, la agencia Projects Full publica varios anuncios y detecta cuáles se conectan con el cliente, contactando únicamente a aquellas que tienen un interés de compra.

Este sistema para captar clientes registra una tasa de rentabilidad alta, debido a que varias clínicas estéticas han reportado un retorno de hasta 43 € por cada 1 € que invierten en publicidad. Por otra parte, el hecho de que sea automatizado libera el tiempo de los clientes de Projects Full, quienes dejan de depender exclusivamente de la técnica boca oreja.

¿Por qué es importante que los negocios tengan presencia en internet? De acuerdo con grandes personalidades importantes de la historia, los negocios que no cuentan con presencia en internet prácticamente no existen. El motivo es que diversos estudios señalan que un 80 % de las personas investiga en la web antes de llevar a cabo la compra de un producto o servicio.

Asimismo, la tendencia marca que por lo menos 1 de cada 3 hogares realiza compras por internet y que el 72 % de las personas entre 16 y 70 años utilizan internet como su canal de compra preferido. Por este motivo, los especialistas recomiendan contratar el servicio de una agencia de marketing con experiencia en la implementación de estrategias.

Para agendar una llamada con Raúl Serrano, CEO de la agencia Projects Full, y solicitar una estrategia personalizada sin compromiso, los clientes pueden dirigirse al sitio web y seleccionar la fecha y hora para la cita. Gracias a los excelentes resultados que garantiza este método para captar clientes, más de 50 negocios diferentes reflejan un margen alto de beneficio actualmente.

