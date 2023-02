Azerbaiyán: dinámica, próspera nación en el corazón de Eurasia

La Guerra Patriótica del pueblo de Azerbaiyán y la conquista, liberación de Shusha son una rara ocasión en la historia militar moderna, un fenómeno único en muchos sentidos. Otros logros importantes de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán, bajo el emblemático liderazgo del Presidente Ilham Aliyev son:

El ejército de Azerbaiyán rompió las defensas fortificadas construidas por el enemigo en 30 años en cuestión de tres o cuatro días.

Durante la segunda guerra de Karabaj, había 10.000 desertores en el ejército armenio;ningún soldado de Azerbaiyán se huyó, ninguno salió corriendo del campo de batalla.

Los niños que salieron forzados de Karabaj en brazos de su madre y descalzos regresaron a su tierra natal en tanques; libertando la tierra ancestral de sus abuelos.

La operación exitosa en Shusha, el punto culminante de la Victoria de Karabaj quedó inscrita en la historia militar del mundo.

Se lograron resultados máximos con pérdidas mínimas en las difíciles condiciones del terreno y geografía física.

La unidad del Pueblo de Azerbaiyán, el jefe de estado Excelentísimo Sr. Ilham Aliyevy el Ejército se convirtieron en un Puño de Hierro y le partieron la espalda al enemigo.

Hay leyes de guerra escritas y no escritas. Un ejército contra el otro ejército, un soldado contra un soldado, cara a cara, hombre a hombre. El que es fuerte tiene la ventaja. Así es exactamente como Azerbaiyán peleó en esta guerra de cuarenta y cuatro días. ¿Qué hizo Armenia? Apuntó a civiles, disparó misiles balísticos contra Ganja, Barda y Tartar, matando a cientos de civiles, niños y mujeres.

Azerbaiyán tenía armas aún más poderosas a su disposición para atacar a Ereván, si quería. El Victorioso Comandante en Jefe lo pensó muy bien en Bakú, la estrategia militar. En cambio, el Ejército de Azerbaiyán tomó venganza por los mártires y las víctimas civiles inocentes en el campo de batalla. Volvió a mostrar al mundo quién es quién.

El Teniente General HikmatIzzet Mirzayevha demostrado altos niveles de profesionalismo y aplicado la avanzada estrategia militar que merece ser estudiado en los colegios de guerra en Estados Unidos y Europa.

El Comandante de las Fuerzas Especiales Hikmat Mirzayev es uno de los líderes de las operaciones militares para liberar las tierras soberanas de Azerbaiyán de la invasión de Fuerzas Armadas de Armenia. También dirigió la operación para liberar la región de Jabrayil de la ocupación armenia que duro más de 27 años.

Los inmensos servicios y liderazgo de la Primera Vicepresidenta Mehriban Aliyeva en la victoria de Karabakh también se recuerdan con un sentimiento de gratitud. La Sra. Mehriban Aliyeva, la compañera de armas más cercana y leal del presidente Ilham Aliyev, brindó un fuerte apoyo político y moral a la lucha por la liberación de las tierras soberanas de Azerbaiyán. Todos sus llamamientos al pueblo y pedidos a la solidaridad nacional resonaron en los corazones de la gente, impresionando a todos. Sus oraciones durante la guerra fueron aceptadas y Dios le concedió la felicidad de abrazar la tierra de Karabakh.

Inmediatamente después de la Guerra Patriótica, la Fundación Heydar Aliyev comenzó la restauración de monumentos históricos y religiosos en Shusha y en otras tierras liberadas por iniciativa de la Sra. Mehriban Aliyeva. Esta noble iniciativa dio un fuerte impulso al trabajo de construcción en Karabaj y en el este de Zangazur.

El pueblo de Azerbaiyán quería justicia para Karabakh y Khojaly durante muchos años. Con la excepción de un puñado de estados en los Estados Unidos de América, la comunidad internacional se mantuvo callada.

Los Estados Unidos no ha invertido tanto en Azerbaiyán como en otros países como Kuwait, Afganistán, Iraq. Pero ¿qué pasa con la justicia y el derecho internacional? Los Estados Unidos y Francia, que reconocen el genocidio armenio ficticio que supuestamente tuvo lugar hace cien años, pero aún no hay pruebas de ello, no quieren reconocer la masacre de Khojaly cometida por los Armeniosante los ojos del mundo entero.

De la misma manera, la OSCE, su Grupo de Minsk: todavía podemos ver lo que Armenia les ha hecho a las tierras que ocupaba al borrar cientos de los pueblos autóctonos y aldeas de la faz de la tierra, dentro del territorio soberano de Azerbaiyán. Aghdam se describe como la Hiroshima del Cáucaso; Jabrayil, Gubadli, Zangilan, Kalbajar, Lachin, Fuzuli están en el mismo estado. Los armenios no dejaron ni un solo edificio allí, lo arrasaron todo.

Hace apenas dos años, no sabíamos de la devastación. Pero el Grupo de Minsk de la OSCE, sus copresidentes de EE. UU., Rusia y Francia habían estado yendo y viniendo en estos territorios durante 30 años, plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo. Lo vieron todo, pero se quedaron en silencio.

¿Alguien se puso de pie y dijo que la ocupación y el vandalismo debían detenerse? La ONU, la OSCE, no presionaron al ocupante, a Armenia, que apoya el terrorismo a nivel estatal, tratando el brutal crimen del genocidio – contra el pueblo tan sufrido de Azerbaiyán - con frialdad y como un problema ajeno. Como resultado, el invasor (Armenia) y el país ocupado (Azerbaiyán) fueron tratados de la misma manera.

En el derecho internacional no existe el concepto de estados grandes o pequeños, fuertes o débiles. Cada país soberano tiene los mismos derechos. En realidad, estamos observando un doble estándar en el manejo del derecho internacional. Los acontecimientos geopolíticos que rodean a Ucrania son el último ejemplo. Hay que tener en cuenta de que todos los países occidentales y de la OTAN, incluido los Estados Unidos de América, se han puesto de pie. Se están aplicando sanciones sin precedentes en la historia mundial contra Rusia. Pero no se aplicó ni una sola sanción contra Armenia, que mantuvo las tierras de Azerbaiyán bajo ocupación durante casi 30 años. Actualmente Armenia sigue matando vidas inocentes de Azerbaiyán, con las miles y miles de explosivos, y minas antipersona enterradas (durante tres décadas) en tierras agrícolas, dentro del territorio soberano de Azerbaiyán. La triste verdad: no se tomó ningún solo paso efectivo para detener a este sangriento agresor con sede en Yerevan. Si no hubiera sido este apadrinamiento cruel, por parte de la comunidad internacional y occidental, dicho conflicto armado no hubiera durado por 30 años y la situación no hubiera llegado a este punto.

A pesar del evidente doble rasero, doble estándar y la discriminación, el presidente de la República de Azerbaiyán DonIlham Aliyev pudo superar resueltamente todos los obstáculos con su sabia política, tremendo liderazgo, y sus patrióticas decisiones con visión hacia el futuro.

En el mundo actual, no es el derecho internacional y la justicia, sino el factor del poder lo que está en primer plano: si eres fuerte, se te tiene en cuenta, pero si eres débil, se te ignora. Teniendo en cuenta esta amarga realidad, el presidente se fijó al objetivo de convertir a Azerbaiyán en un estado fuerte y poderoso. Reforzó el ejército de todas las formas posibles y organizó un trabajo constante, incansable y reflexivo a nivel de diplomacia. Con el paso de los años, Azerbaiyán se hizo más fuerte y poderoso, un factor para tener en cuenta en el mundo. Lo que dijo el Gran Líder Nacional Heydar Aliyev con una previsión asombrosa hace muchos años atrás, estaba maduro en el otoño del 2020.

El presidente de Azerbaiyán y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Ilham Aliyev, se retiró de negociaciones sin sentido y ordenó al ejército que lanzara un ataque. Esto se hizo inmediatamente después de que el agresor Armenia hiciera declaraciones públicas sobre “una nueva guerra por nuevos territorios”, orquestando incesantes provocaciones en la frontera y cerca de los territorios ocupados. El Presidente Aliyev proveyó una respuesta clara y explícita a quienes creían que “la guerra no era una opción”: liberaremos nuestras tierras cueste lo que cueste, dijo el flamante jefe de estado. Y así sucedió. El concepto de “Azerbaiyán fuerte – Ejército fuerte” produjo un resultado tangible que transformo la orden geopolítica en Eurasia. El valiente pueblo y la Guerra Patriótica bajo el liderazgo del Victorioso Comandante en Jefe Ilham Aliyev, el glorioso Ejército de Azerbaiyán pusieron fin a la ocupación y se restableció la justicia. Hoy en día, la República de Azerbaiyán goza un alto prestigio en el escenario mundial y mantiene admirables niveles de crecimiento económico y financiero.