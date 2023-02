Las claves para evitar las enfermedades originadas por la humedad, con Preactiva Emprendedores de Hoy

domingo, 5 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) La humedad por capilaridad es uno de los grandes problemas a la hora de realizar una construcción, sobre todo si se trata de un hogar familiar.

Este problema surge cuando el agua subterránea sube por los poros del suelo o de las paredes. Esto no solo causa daños estéticos y estructurales en la casa, sino también puede producir enfermedades originadas por la humedad, como asma, sinusitis, alergias, entre otras afecciones respiratorias. No obstante, uno de los productos más destacados del mercado en España para estos casos es Preactiva. Se trata de una novedosa solución que, además de eliminar, también previene las humedades por capilaridad.

Consecuencias de la humedad en el hogar El vínculo entre la humedad y las enfermedades respiratorias está en la presencia de moho y hongos que afectan el sistema respiratorio humano. Por lo tanto, la salud de los habitantes de una casa con humedad puede verse amenazada. En este sentido, los niños y las personas mayores tienen sistemas inmunológicos más débiles y son más vulnerables.

Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud, niveles superiores al 65 % de humedad de forma permanente pueden ocasionar infecciones respiratorias, asma, reacciones alérgicas, dolencias reumáticas y óseas y migrañas, entre las afecciones más usuales. Además, la presencia de humedad aumenta el riesgo de contagio del covid.

Una forma de eliminar la humedad por capilaridades de manera sencilla y eficaz Para evitar la humedad por capilaridades, Preactiva creó un sistema electro-físico inalámbrico que es 100 % efectivo, además de económico, que no conlleva obras y que garantiza seguridad. Funciona a través de la emisión de pequeñas ondas de baja frecuencia por las paredes y no por el aire. En consecuencia, logra secar cuatro veces más rápido. Estas ondas penetran en los materiales y evitan la subida del agua, ya que intervienen en ls polaridad y la hace descender al orientar el polo negativo de la molécula hacia abajo y, de esta manera, aprovechar la gravedad. Con este procedimiento, se estima una eliminación de la humedad en un plazo entre 4 y 9 meses, de acuerdo con el tipo de construcción.

Por otro lado, la instalación es sencilla, con un tiempo estimado de solo tres minutos, y no requiere de mantenimiento. Además, consume poca energía, ayuda a ahorrar en calefacción y no es perjudicial para la salud de las personas, animales y plantas. A la vez, el aparato, aprobado por la CE en Europa, FCC en Estados Unidos y por el Internacional ICNIRP, cuenta con una garantía de satisfacción de un año y de funcionamiento de 30 años.

