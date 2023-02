Betis-UCAM

No sabemos si el Betis se salvará o no, pero claro está que la savia nueva introducida ha venido bien. Los verdiblancos, limitaciones aparte, son ahora un equipo que lucha prácticamente cada balón, que no se da por vencido casi en ninguna de las acciones, y eso se nota.

Desde el inicio los de Casimiro impusieron eso mismo, intensidad, aprovechándose también de lo romo que anda un UCAM Murcia que parece desinflarse. Gerun bajo aros, un triple de Bertans y una canasta de Gray dieron a los locales su primera ventaja medio seria (13-5, min 6), que intentó parar Sito Alonso con un tiempo muerto.

UCAM sobrevivía gracias a las acciones de un McFadden algo irregular pero que era quien les mantenía en el marcador. Un triple del norteamericano redujo la renta a tres, antes de que otro del "chavalín" llamado Txemi Urtasun dejara el 20-14 con el que terminó el primer cuarto.

El segundo fue el del despegue verdiblanco, justo después de que McFadden, con otro triple, dejara la renta reducida a la mínima expresión (20-19). Acto seguido Maronka, con sus primeros puntos como bético, respondió también de tres y, después de dos tiros libres de Pozas, un 3+1 del capitán Pablo Almazán posibilitó que el Betis, por primera vez, alcanzara los diez puntos de renta (29-19, min 14).

Y por ahí se movieron los guarismos hasta el descanso. La lucha de los verdiblancos por cada balón incomodaba sobremanera al equipo murciano, un tanto alocado y desacertado en sus acciones. Sylla y Jonhson, de tres, alejaron a los béticos hasta quince puntos por encima de su rival, antes de que Trice, con una penetración in extremis, dejara el electrónico al descanso en 42-29.

71- BETIS BALONCESTO: Pozas (21), Bertans (6), Johnson (10), Tyson Pérez (-), Gerun (20) -cinco inicial-, Gray (5), Montero (2), Maronka (-), Sylla (3), Almazán y Txemi Urtasun (4). 73- UCAM MURCIA: Westermann (7), Robertson (5), T. Scrubb (19), Vicedo (13), Guerrero (-) -cinco inicial-, P. Scrubb (10), A. Suárez (9), Zurbriggen (5), Blazevic (5) y Muñoz (-). PARCIALES: 17-20, 16-16, 21-19 y 17-18. ÁRBITROS: Pérez Pérez, Martínez y Lucas. Sin eliminados. INCIDENCIAS: Decimosexta jornada de la liga ACB. Pabellón San Pablo (Sevilla). 4781 espectadores.