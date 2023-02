Ester Abreu, endulzada de sabiduría Cumpleaños de la escritora, poetisa, traductora y profesora brasileña María Beatriz Muñoz Ruiz

sábado, 4 de febrero de 2023, 11:32 h (CET)

La tarde-noche del 29 de enero tuve la suerte de asistir de manera virtual a un evento muy importante, el cumpleaños 90 de Ester Abreu Vieira de Oliveira, escritora, poetisa, traductora y profesora brasileña. Su cumpleaños fue oficialmente el 31 de enero, pero sus amigos y admiradores, pudimos celebrarlo con ella unos días antes gracias a la organización del escritor nicaragüense Carlos Javier Jarquín, en complicidad con Ana María Ayala, Yared Ayala y AYAME EDITORIAL de México.

De Ester podría decir los numerosos premios académicos que ha recibido por su trabajo, podría hablar de sus hermosos poemas y de su larga trayectoria literaria y profesional, podría nombrar sus doctorados, su maestría, y podría seguir con sus logros hasta llenar páginas y páginas, pero todo eso se apaga cuando se ilumina la persona, porque su sonrisa puede hacerle competencia al mismísimo sol, su dulzura hace que te den ganas de abrazarla y por su humildad, jamás se imaginaría la gente lo mucho que ha conseguido en esta vida, claro que, tampoco saben lo mucho que ha luchado por conseguirlo, porque si hablamos de una mujer luchadora, esa es Ester.

Pero, sin embargo, de todo lo que pude ver esa noche, lo que se me quedó grabado en la mente, fue el afecto de sus alumnos, porque las personas que enseñan, son aquellas que guían en los caminos, son los que crean esa huella imborrable en la gente. Ester moldeó a esas personas y las hizo mejores, las cogió de la mano y las iluminó con su hermosa luz, porque el ser humano es parte de lo que existe a nuestro alrededor y de la gente que nos vemos encontrando por el camino.

A continuación comparto los nombres de los invitados que estuvieron presente en este encuentro poético:

Tania Anaid Ramos González (Azula), Luis Enrique Romero (Puerto Rico🇵🇷), Idalmis Castellanos Botas, Carlos H. Bruzón (Cuba), Angelina Muñiz-Huberman (México), Aracelly Díaz, Pedro Alfonso Morales Ruiz (Nicaragua), Fanny Melendez (Honduras), Iván Escobar (El Salvador). AdelineMaria Vieira, Regina Simón Silva, Renata Bomfim, Clovis Vieira, Elizete Caser, Wilson Coêlho, Álvaro de Oliveira (Brasil), Luis Arias Manzo (Chile). Alicia Antonia Muñoz Verri, Martin katz Darío (Argentina), Solveig Josefina Villegas Zerlin (Venezuela), Silvia Cárcamo (Argentina-Brasil), Marco Antonio Rodriguez Sequeiros (Bolivia), Wilson Rogelio Enciso (Colombia). Maria Beatriz Muñoz, Santiago Montobbio, José Luis Ortiz (España), Elisa Mascia (Italia), Irene Doura-Kavadia (Grecia), Steve Brock (Australia), Shuki Gutman (Israel).

Mi contribución a este evento fue con un poema que realicé para ella y que me gustaría compartir:

Minutos, días, años, cosas aprendidas y olvidadas del pasado. Experiencia, sabiduría, un legado literario que sigue creciendo y emocionando. Un mundo de niebla, de tierras doloridas, un mundo en el que habitan las fieras, las ninfas, las palabras prohibidas, gestos de amor que no se olvidan. Cada año, una experiencia vivida endulzada de sabiduría, bondad, y una sonrisa de Campanilla, esa de la que nació en enero una dulce niña. Una estela en el cielo y miles de estrellas protegiendo su velo. Noventa años de aquel enero, en el que una poetisa de alma pura pisó este suelo, escribiendo un canto de latidos elevado al cielo. Déjame, Ester, Esconder tus poemas bajo llave, Pero no los busques en el cielo o infierno, búscalos en uno de mis recuerdos, esos que te hacen sonreír y dar gracias por retener ese momento.

Os comparto el enlace del evento si gusta disfrutar del homenaje que le han dedicado a Ester Abreu: https://youtu.be/Dcw9AQa7rbo

