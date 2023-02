«La Voz». Por qué importa Sinatra

A las puertas del vigésimo quinto aniversario de la muerte de Frank Sinatra, se edita por primera vez en España, con una nueva introducción del autor, el sentido recuerdo que, a modo de semblanza, compuso Pete Hamill (confidente y compañero de correrías —a quien Sinatra trató de convencer, sin suerte, para que escribiera sus memorias—) cuando la noticia de la muerte de «La Voz» le sorprendió en la sala de embarque de un aeropuerto.

En este singular homenaje al crooner acaso más idolatrado de la canción estadounidense, el periodista y galardonado autor ofrece una evocación ponderada de la esencia de Sinatra, examinando su arte y su leyenda desde el punto de vista de un confidente y un fan. A partir de las conversaciones íntimas mantenidas a lo largo de muchos años, Hamill revela cómo Francis Albert Sinatra fue moldeado por la xenofobia con la que se trató a la comunidad ítaloamericana durante su infancia, pero también por la Ley Seca, la Depresión, mas también por la guerra, su lucha contra el racismo, con la que se hizo acreedor a la furia de la derecha y de los medios sensacionalistas que lo asociaron a la mafia para afearle su apoyo a las causas progresistas que abrazó con bravura desde su juventud, y cómo acabó convirtiéndose en el trovador de la soledad urbana.

Engendros ambos del mismo paisaje urbano, tanto a Hamill como a Sinatra se les puede atribuir el mérito de haber dado voz a la ciudad y a sus gentes. Con sus canciones, Sinatra permitió a millones de personas cantar sus propias historias, dotando a toda una generación de un sentido de la tradición musical al tiempo que legando la banda sonora de una época en la que le cupo el privilegio de nutrirse, en compañía de grandes intérpretes y arreglistas, de las grandes obras del American Songbook. Con él, una América más joven se abría paso en una época, para mayor colmo y gloria, más inhóspita, durante la cual Sinatra sería la viva encarnación de la lealtad, la humildad, el remordimiento, la fuerza, el hundimiento y el éxito del ángel caído y renacido.

SOBRE LA OBRA



«Una apresurada semblanza escrita al poco de recibir la noticia de su fallecimiento sirve de marco para muy pertinentes reflexiones sobre el arte del cantante, su personalidad, su público y —acaso lo más sorprendente— la lucha de razas, cuestión sobre la que Hamill, contra todo pronóstico, se las ingenia para alumbrar nuevas e interesantes aportaciones.» Terry Teachout, New York Times Book Review

«Cualquier converso o fan incondicional de Sinatra hambriento de aproximaciones a la vida y obra de Sinatra que se aparten del tratamiento convencional de la figura del artista devorará esta obra. […] La crónica de cómo Sinatra llegó a formular la banda sonora de la vida urbana americana. Hamill rinde un gran servicio a la causa situando la saga de los Sinatra en el contexto social y político de la época con más profundidad que cualquiera de sus biógrafos.» Dan DeLuca, Philadelphia Inquirer

«Un breve pero muy elocuente homenaje... Hamill consigue explicar convincentemente por qué Sinatra, incluso ahora, importa.» Tom Chaffin, LA Weekly

«Qué combinación tan perfecta: el más venerado crooner de la historia magníficamente glosado por el autor de A Drinking Life. [...] Indispensable para cualquier lector interesado en la música popular norteamericana del siglo XX» Kirkus Reviews

NOTA BIOGRÁFICA Pete Hamill (1935-2020) fue un afamado novelista, periodista, editor y guionista. Escribió más de una veintena de libros, entre los que destacan Snow in August, Forever y Tabloid City, así como sus memorias A Drinking Life. Hamill fue el último en dejarnos de la brillante generación del Nuevo Periodismo —como Jimmy Breslin, Tom Wolfe o Gay Talese— aunque dedicó buena parte de su carrera a los tabloides neoyorquinos. También fue corresponsal de guerra y colaboró con publicaciones como Esquire, The New Yorker y Rolling Stone.