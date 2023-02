La relevancia para una administración de fincas de una correduría de seguros experta en seguros de comunidades

Las administraciones de fincas padecen una problemática que en la mayoría de los casos no se termina de resolver. Los siniestros de sus comunidades siguen en aumento al igual que los tiempos medios de gestión. Esto ocurre porque la gestión del siniestro que posee la comunidad en muchos casos suele ser general y no especializada.

Con el objetivo de dejar atrás estas situaciones, que involucran a vecinos, propietarios, presidentes y administradores de fincas, surge CoverFincas, una correduría de seguros que se especializa en la gestión de siniestros de comunidades.

La importancia de tener una gestión especializada Uno de los desafíos más importantes de los administradores de fincas se centra en agilizar la gestión de los siniestros que ocurren en sus comunidades.

Entre los ejes fundamentales que certifican la importancia de contar con un servicio especializado en seguros de comunidades, se observa la falta de respuestas de las aseguradoras en distintos gremios como el de fontaneros, albañiles o pintores. Se trata de sectores donde se alcanzan elevados niveles de citas, generando que los trabajos a realizar no se terminan de concretar (hecho que supone una dificultad para el administrador).

Otro punto clave a señalar reside en que la gestión de los siniestros de las administraciones de fincas demandan mucho tiempo: recurrentes llamadas a la aseguradora, diálogo permanente con los vecinos e información a peritos y presidentes. Este tipo de siniestros requiere un seguimiento especial que muchas corredurías de seguros generalistas no pueden dedicar.

Si no existe un acompañamiento cercano, las comunidades pueden cambiar de administración de fincas porque no logran resolver el siniestro. Esto sucede más allá de que el administrador no tenga una responsabilidad directa.

Los casos de éxito del Método CoverFincas Javier Carrasco, CEO y Fundador de CoverFincas, fue quien tuvo la idea de crear una herramienta especializada en la gestión de siniestros de comunidades para los administradores de fincas.

El Método CoverFincas cuenta con tres pilares: especialización, personalización y digitalización. El primer concepto tiene que ver con que la empresa se dedica específicamente a realizar este tipo de gestiones. El equipo de la compañía conoce los problemas y necesidades que poseen las administraciones.

La personalización refiere a que el administrador habla siempre con el mismo representante de la correduría. Esto ayuda a consolidar un trato preferente y de cercanía. Es un sistema que no solo se aplica con el personal de la administración, sino también con los vecinos afectados por el siniestro.

Por último, los avances en tecnología permiten a la empresa impulsar innovaciones digitales que ayudan a mejorar los trámites de gestión. Las aplicaciones de la firma representan un mecanismo accesible y seguro en la búsqueda de obtener mejores resultados.

Los casos de éxito de CoverFincas avalan su trabajo. Aquellos que ya contrataron el servicio destacan la velocidad de respuesta, el ahorro de tiempo y los programas de tecnología que utilizan conectados a Gesfincas.

Con profesionalismo y vocación, la correduría de seguros CoverFincas se presenta como la opción ideal para cuidar a los administradores y a sus comunidades.