El Mobile World Congress generará un impacto económico de 350 millones y atraerá a 80.000 visitantes La organización del mayor evento tecnológico del mundo calcula crear más de 7.000 puestos de trabajo temporales Guillermo Peris

viernes, 27 de enero de 2023, 14:50 h (CET)

La edición de este año del Mobile World Congress (MWC) prevé acoger a unos 80.000 visitantes procedentes de todo el mundo y generar un impacto económico en Barcelona de 350 millones de euros, lo que supone un beneficio acumulado de más de 5,7 billones desde su primera edición en 2006.



Así lo han concretado este jueves el consejero delegado de la entidad organizadora del evento (GSMA), John Hoffman, su director general, Mats Granryd, y la directora de Marketing de la compañía, Lara Dewar, en la rueda de prensa de presentación del MWC23, celebrada en la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona.

Como cada año, la edición de 2023 se celebrará en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, ubicado en L' Hospitalet de Llobregat (Barcelona), del 27 de febrero al 2 de marzo, y prevé crear más de 7.000 puestos de trabajo temporales.

Los convocantes han explicado que el congreso contará con más de 1.000 ponentes y 2.000 expositores y patrocinadores, entre ellos Dow Jones, Accenture, Microsoft y Huawei, siendo este último el expositor que ocupará un mayor espacio en el congreso, "con un 50% más que los años anteriores", ha apuntado Granryd.

"Velocidad. Desatando la tecnología del mañana hoy"

El MCW23 se celebrará bajo el lema 'Velocity. Unleashing Tomorrow's technology today', y pretende presentar al público "las tecnologías del mañana, hoy", ha resaltado Hoffman, y ha explicado que habrá un nuevo espacio para tratar este aspecto llamado 'Journey to the future' ('Viaje al futuro' en inglés).

El consejero delegado de GSMA ha destacado que el foco de esta edición se centra en el futuro de la tecnología y que la intención es "dar una muestra de lo que es posible hoy, pero, lo más importante, de lo que será posible en unos años".

Granryd ha añadido que el congreso abarcará la sostenibilidad y la protección del medioambiente mediante las nuevas tecnologías, y que contará con un área dedicada a esto.

Más de mil ponentes

Entre los 1.000 ponentes que acogerá el salón, se encuentra el consejero delegado de Telefónica, José Maria Álvarez-Pallete; la consejera delegada de Orange Christel Heydemann; el de Extreme E, Alejandro Agag; y la de Vattenfall, Anna Borg.

También hablarán el consejero delegado de Natcracker y BostonGene; Andrew Feinberg; la consejera delegada de Ethio Telecom, Frehiwot Tamru; el consejero delegado de Maersk Vincent Clerc; y sus homólogos en G-Cash, Martha Sazon, y en NEC corporation, Takayuki Morita.

Política y cambio tecnológico

Dewar ha destacado que este año también se celebrará el 'Ministerial Programme', que ha definido como "el mayor encuentro del mundo de políticos que han impulsado el cambio tecnológico".

Este programa reúne a personalidades como directivos de la industria, ministros, autoridades y representantes de organizaciones internacionales, para compartir conocimiento, debatir sobre problemas de la actualidad y tratar las políticas reguladoras del sector, entre otros temas.

Impulso a las startups

El MWC23 tendrá un año más una área dedicada a las 'startups', el '4YFN', un espacio para el desarrollo de estas empresas emergentes impulsado por Banco Sabadell, en el que se presentarán diversos proyectos a lo largo del congreso.

Hoffman ha puntualizado que este espacio tiene como objetivo "atraer los ojos, las orejas y el dinero de los inversores", y que habrá un proyecto ganador que se anunciará el día 1 de marzo.

El ocio, la música y la gastronomía llegarán de nuevo al MWC23, con el espacio 'Beat Barcelona. The place to B', que "traerá al Mobile el corazón de Barcelona", y congregará expositores de comida y conciertos todos los días, según cuenta Hoffman.

El consejero delegado también ha dicho que los delegados provenientes de China volverán al MWC este año, aunque lo harán con menos fuerza que antes de la pandemia, y preguntado por las restricciones Covid a estos visitantes, Hoffman ha recalcado que "las regulaciones Covid las controla el Gobierno".

