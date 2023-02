​Nofumadores defiende la ilegalización del cigarrillo a partir de 2030 El reto es que, a partir de ese momento, cualquier persona que cumpla 18 años en la Unión Europea “no pueda comprar legalmente tabaco” Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 3 de febrero de 2023, 12:00 h (CET)

La plataforma Nofumadores defiende la ilegalización del tabaco a partir del año 2030 con el fin de “reducir un 30% el cáncer”, dado que el consumo de esta sustancia “está detrás” de “aproximadamente” ese porcentaje de casos.



Así lo aseveró en un comunicado emitido coincidiendo con la conmemoración, este sábado, del Día Mundial contra el Cáncer, y en el que su presidenta, Raquel Fernández, advirtió de que, “si de verdad queremos combatir el cáncer, hay que acabar con el cigarrillo como producto legal”.

Por ello, pidió “a toda la ciudadanía” que “firme y se sume” a la Iniciativa Ciudadana Europea ‘Para lograr un entorno sin tabaco y la primera generación europea libre de tabaco’, que está liderada por la entidad con el objetivo de lograr la “abolición progresiva” de la venta de tabaco y nicotina, para lo cual deberá recabar un millón de firmas en al menos siete países de la UE a lo largo de este año.

El reto es que, a partir de 2030, cualquier persona que cumpla 18 años en la Unión Europea “no pueda comprar legalmente tabaco”. “La iniciativa está modelada a la imagen de la que ha aprobado el Parlamento de Nueva Zelanda y que supondrá que, a partir de este año, cada fumador fallecido no sea reemplazado por un adolescente adicto”, sentenció la asociación.

En este punto, su presidenta insistió que la industria “ha mentido y sigue mintiendo y, además, presionando a nuestros representantes para no desaparecer”, al tiempo que pidió a la población que “ayude a crear un mundo en el que el tabaco no exista”, escenario que juzgó “posible y deseable”, teniendo en cuenta, además, que, según sus cálculos, eliminando su consumo “se podrían evitar nueve de cada diez casos de cáncer de pulmón”.

PREVENCIÓN, CLAVE

Tras recordar que existen más de 60 carcinógenos en el humo del tabaco que “conducen” al desarrollo de cánceres en el pulmón y al menos en otros 16 órganos, afirmó que la prevención "es clave para terminar con esta terrible enfermedad y la mejor forma de prevención es evitar que las nuevas generaciones caigan en el consumo de tabaco”.

En este sentido, la Iniciativa Ciudadana Europea, que la plataforma ha impulsado junto a la Red Europea de Prevención de Tabaquismo y con el apoyo del Comité Nacional Contra el Tabaquismo (CNPT), la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Fundación Canaria Dental y el Institut Catalá d’Oncologia, aspira a “crear la primera generación europea sin tabaco y nicotina” así como una Red Europea de playas, riberas y parques nacionales "libres de tabaco y colillas". Además, busca "extender" los espacios exteriores libres de humo y vapores o aerosoles, eliminar la publicidad y presencia del tabaco en producciones audiovisuales y redes sociales y financiar proyectos de investigación sobre las enfermedades “provocadas” por su consumo para “mejorar su pronóstico y hacerlas curables”.

Junto a ello, la entidad matizó que lograr una Europa sin tabaco “es una de las principales prioridades del plan de lucha contra el cáncer de Europa” y aseguró que la Comisión Europea “está decidida a proponer y apoyar acciones para lograr una ‘Generación sin tabaco’, en la que menos del 5% de la población consuma tabaco para 2040, y reducir la carga de enfermedades inducidas por el tabaco”.

Para ello, consideró “imprescindible” la aplicación y revisión “rigurosa” de la legislación de control del tabaco de la UE y su “adaptación a los nuevos desarrollos y tendencias” del mercado, incluidas “normas más estrictas” sobre productos “novedosos que se esperan para este año”, teniendo en cuenta que, según su criterio, “a no ser que se tomen medidas contundentes, para 2035 las muertes por cáncer en la UE aumentarán en más de un 24%”. NORMAS DE USO

