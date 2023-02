AUSAPE anuncia la estrategia para 2023 en su XXIX Asamblea General Mejorar la relación con los asociados y consolidar la apuesta por el networking, la formación y el empleo son los ejes de la estrategia aprobada por los asociados Redacción

jueves, 2 de febrero de 2023, 13:19 h (CET) La XXIX Asamblea General de la Asociación de Usuarios de SAP en España (AUSAPE), celebrada el pasado 26 de enero, ha dejado patentes las líneas maestras que seguirá la entidad a lo largo de este año. Los asociados aprobaron los Informes de Gestión y Económico de 2022 y el Presupuesto y Plan de Actividades para 2023. Este último se basará en la mejora y consolidación de la relación con los asociados, el impulso al networking y la apuesta por la formación y el empleo.

Con el fin de gestionar mejor la relación con los asociados, se va a implantar un sistema CRM en el backoffice, según anunció Joan Torres, presidente de AUSAPE y CIO de Transgourmet Ibérica. Junto al CRM, se desarrollará una nueva página web, para mejorar la imagen de la asociación y la información sobre sus actividades, y se lanzará un pack de bienvenida para los nuevos asociados y colaboradores especiales.

Con el retorno a las actividades presenciales, AUSAPE también confía en dar un nuevo impulso al networking, una de las grandes demandas de los asociados. En este sentido, los eventos de la asociación tienen un papel fundamental, especialmente el Fórum AUSAPE, que este año se celebrará en Palma de Mallorca el 31 de mayo y el 1 de junio. Otros planes en este ámbito son continuar el relanzamiento de los SAP Delegation Days, en los que se acerca la actualidad del ecosistema SAP a las compañías emplazadas fuera de Madrid y Barcelona, y la organización de eventos de SAP y AUSAPE dirigidos solo a clientes.

Otro elemento estratégico es el empleo, una apuesta de futuro para AUSAPE que en 2023 cobrará más impulso con la creación de un Portal de Empleabilidad que facilite el contacto entre todas las personas certificadas en formación SAP, que pueden subir su currículum, y los asociados, tanto clientes como partners, que buscan este tipo de talento. De esta forma, explicó Sandra Isart, vocal de Formación y Empleo, Mujer y Tecnología, “se facilitará la contratación en SAP, uno de los grandes desafíos del mercado”. Por otra parte, el Fórum AUSAPE acogerá de nuevo el Foro Empleo y la asociación seguirá participando en los eventos de SAP Training and Adoption con comunidades autónomas, renovando los acuerdos con universidades e identificando nuevas oportunidades de colaboración con otros centros formativos.

Dentro del apartado internacional, AUSAPE va a seguir interviniendo en los eventos F2F y SIG Leads de SUGEN, la red internacional de grupos de usuarios de SAP, así como en los foros anuales de las asociaciones nacionales de Reino Unido e Irlanda (UKISUG), Francia (USF), Suecia (SAPSA), Portugal (GUSP) e Italia (AUSED). AUSAPE mantendrá además su presencia en los equipos directivos de SUGEN y la asociación latinoamericana AUSIA y tomará parte en los Premios de Empresas Sostenibles de AUSIA y SAP.

Además del Plan de Actividades para 2023, los asociados de AUSAPE aprobaron el Presupuesto de la asociación para este año, que eleva tanto las partidas de ingresos como las de gastos, destinadas a incrementar las actividades presenciales, mantener una mayor presencia internacional, hacer mejoras en la web, implantar el nuevo CRM y lanzar el Portal de Empleabilidad.

Junto a ellos, se aprobaron los Informes de Gestión y Económico 2022, que fueron presentados por los miembros de la Junta Directiva: Joan Torres, representante de Transgourmet Ibérica; Nacho Santillana (Ayuntamiento de Barcelona), Fernando de la Fuente (Correos), Jaime López (FAES Farma), David Arrizabalaga (Damm), Sandra Isart (Nexus Energía) y David Gràcia (Eugin Group). Cada uno de ellos repasó los aspectos más relevantes de su área: Internacional; Eventos; Oficina; Grupos de Trabajo y Delegaciones; Interlocución con SAP; Formación y Empleo, Mujer y Tecnología, y Comunicación, respectivamente.

Entre esos hitos destaca el récord de asociados alcanzado por AUSAPE, con 571; la celebración en Sevilla de uno de los Fórums más exitosos de su historia y el lanzamiento de nuevas iniciativas relacionadas con el empleo y el papel de la mujer en el mundo científico y tecnológico.

El SAP Sapphire 2023, en Barcelona

SAP también estuvo presente en la Asamblea General de AUSAPE, representada por su directora de Operaciones en España, Anna Oró, quien hizo balance del año 2022 para su compañía y avanzó algunas claves de su estrategia para 2023.

Tras explicar que la división española de SAP ha seguido en 2022 una línea de crecimiento similar a la registrada por la compañía a nivel global y que se encuentra inmersa en proceso de cambio al cloud, anunció que se va a llevar a cabo una “reestructuración quirúrgica, con un cambio de posiciones, no de personas”.

Como puntos más destacados de 2023, Oró recordó que Barcelona acogerá en mayo la edición del Sapphire, uno de los principales eventos de SAP, para la región de Europa, Oriente Medio y África. Entre las líneas principales de la estrategia de la compañía, mencionó la oferta de propuestas de valor de principio a fin, la incorporación del ERP SaaS en nube pública, el impulso a soluciones alrededor del ERP para áreas como recursos humanos o procurement, y el mantenimiento de un equipo dedicado a la sostenibilidad y la innovación.

Por último, y tras una ponencia sobre los desafíos que implica el auge de China en el escenario geopolítico, conducida por el profesor del Instituto de Empresa Fernando Cortiñas, tuvo lugar la entrega del Donativo Solidario con el que AUSAPE apoya cada año a una organización benéfica. En esta ocasión, Nacho Santillana, vicepresidente y vocal de Grandes Eventos de AUSAPE, hizo entrega del donativo a Elena Moya, vicepresidenta de la Asociación Española contra la Meningitis (AEM). Moya explicó que la AEM trabaja con las autoridades y la población para “concienciar de que la meningitis no está erradicada y que debe trabajarse para prevenirla”. Con el importe del donativo, aumentará la bolsa de ayuda a familias en dificultades económicas que, a causa de la enfermedad, precisan de prótesis, sillas de ruedas o tratamiento psicológico. NORMAS DE USO

