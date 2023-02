La consultoría de empresas CEDEC ofrece las 9 claves para disfrutar de ser empresario Comunicae

jueves, 2 de febrero de 2023, 10:20 h (CET) Ser empresario es una de las profesiones más duras que existen, un camino de alegrías, pero también de decepciones y, ya sea con un recorrido más largo o corto en el tiempo, solo ellos son conocedores del esfuerzo económico requerido, pero también de las muchas horas de dedicación y sacrificio personal que representa CEDEC, Consultoría de Organización Estratégica líder en Europa en gestión, dirección y organización, especializada en empresas familiares y pymes, lleva más de 55 años trabajando con empresarios. Gracias a su larga trayectoria, han podido observar cómo la vida profesional de un empresario no se puede disociar de su vida personal. El empresario lo es 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Lo que lleva implícito un desgaste importante a todos los niveles.

Disfrutar de ser empresario es saber encontrar el equilibrio perfecto en la balanza de la vida empresarial y de la vida personal. Así pues, y con el objetivo de ofrecer una serie de consejos y pautas para ayudar a encontrar este equilibrio, CEDEC ha publicado un contenido gratuito en formato e-Book que detalla las 9 claves para disfrutar de ser empresario.

Entre estas claves, una de las primeras y más importantes que se detallan, es la de ser consciente de que ser empresario es una profesión. Pero en su vida, existen otros planos que no hay que dejar de lado. El plano personal es indisociable del profesional, pero igual de importante. Sin duda, la buena marcha de uno, afectará al otro. Y viceversa. Saber encontrar el equilibrio entre lo profesional y lo personal es básico en el camino de la felicidad y necesario para afrontar cualquier reto.

Ser empresario, también significa saber valorar la propia libertad y disfrutar de la independencia que ofrece la posición, ya sea para tomar decisiones, realizar planes o dedicar tiempo a uno mismo y a sus relaciones personales.

Para ello, el trabajo por objetivos y la delegación de tareas son aspectos fundamentales. La gestión del cambio, es otro de los puntos a tener en consideración.

Ello permitirá disponer de un enfoque sistemático para transformar los objetivos y procesos en la empresa para hacerlos más eficientes y afrontar con mayores garantías de éxito el presente y el futuro del negocio.

CEDEC trabaja por y para el empresario, acompañándole para que puedan cumplir sus objetivos profesionales y personales, a fin de que tengan la empresa que desean tener.

Por ello, si bien el contenido que CEDEC ofrece, de forma totalmente gratuita, no aporta soluciones mágicas, sus pautas ayudarán a los empresarios a realizar una reflexión personal en base a su propia experiencia, y con ellas, empezar a trazar el camino que les ayude a disfrutar de ser empresarios y empresarias de éxito.

En su trabajo, CEDEC pone al alcance de las empresas los sistemas de organización que resulten más eficientes con el objetivo de afianzar sus resultados empresariales y trabajar hacia la consecución de la Excelencia Empresarial.

Gracias a su contrastada metodología, implementa de forma efectiva, en empresas de cualquier tamaño, una gestión profesional y actualizada a través de la aplicación de técnicas y sistemas de trabajo propios.

Implantada en España desde 1971, CEDEC ha participado en proyectos de más de 46.000 empresas, más de 13.000 en España, ocupando una plantilla de más de 300 profesionales altamente cualificados en todas sus sedes, 150 de los cuales en España. CEDEC es miembro de la AEC, la Asociación Española de Empresas de Consultoría.

Con oficinas en España en Madrid y Barcelona, la Consultoría de Organización Estratégica para empresas familiares y pymes CEDEC, está presente en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza e Italia.

