Crece la tendencia de reserva de aparcamiento La dificultad de encontrar parking aumenta. Acudir al lugar e iniciar la búsqueda no es, hoy en día, una buena idea Redacción

jueves, 2 de febrero de 2023, 09:17 h (CET)

Aparcar es una de las labores tediosas a las que los conductores se enfrentan en muchas ocasiones a lo largo de la semana, especialmente en ciudades grandes, donde el espacio habilitado para estacionar el vehículo se reduce. Esta tarea es cada vez más fácil gracias a la aportación tecnológica, que por vía de programas especializados y sitios webs y aplicaciones a los que se accede a través del teléfono móvil ofrece soluciones rápidas y efectivas. El desarrollo de espacios que permiten comparar la disponibilidad y los precios de aparcamiento en un lugar concreto es una tendencia al alza y cada vez más usuarios deciden recurrir a ellos.

La planificación de un viaje implica tener en cuenta la zona de aparcamiento en la que el coche descansará. Las ciudades europeas están tendiendo hacia la peatonalización de los centros históricos y la mayoría de visitantes se alojan en esta zona. En este contexto, la dificultad de encontrar parking aumenta. Acudir al lugar e iniciar la búsqueda no es, hoy en día, una buena idea; ya que esto implica una inversión exagerada de tiempo que podría no obtener resultado. Una buena idea a la hora de organizar una escapada es tener cerrado el parking con antelación. Hay sitios webs y aplicaciones especializadas que realizan comparaciones y muestran la oferta disponible en un punto determinado. El usuario selecciona el sitio y el horario que quiere reservar; y accede a toda la oferta disponible.

Esta simple acción supone un importante ahorro de tiempo, ya que, una vez en el lugar de destino, el conductor solo tiene que acudir directamente a la zona de estacionamiento. En esta tarea, la tecnología aporta una ayuda extra por medio de los sistemas GPS del automóvil o del Smartphone. La dirección del parking, así como el precio o el sistema de pago son informaciones que se conocen previamente, por lo que el usuario puede planificar esta acción con todo tipo de detalles.

Hay puntos en España que tienen una especial demanda de aparcamiento. La zona céntrica de las principales ciudades o los aeropuertos, son lugares de alta demanda. Aparcar en el aeropuerto de Barcelona es, por ejemplo, una necesidad muy habitual cada día para miles de personas. Es un espacio en el que, diariamente, confluyen pasajeros y trabajadores, en un espacio donde hay muy poco aparcamiento gratuito. Como es habitual, una instalación de estas características se encuentra alejada de la ciudad. Un sector del público tenía el hábito de aparcar en un barrio cercano y se acercaba a la terminal por transporte público. Esto supone un aumento de la inversión en tiempo, un factor negativo que se ha eliminado gracias a las nuevas herramientas de búsqueda de estacionamiento.



La mejor elección para cumplir con este objetivo es utilizar un programa de búsqueda de aparcamiento, donde empresas como Parclick se han posicionado entre los referentes. Realiza una búsqueda previamente y selecciona el parking elegido. Tiene la posibilidad de aparcar previamente o hacerlo una vez allí, cuando tiene que retirar el vehículo. Toda la información se queda guardada en el programa y se puede acceder a ella ante cualquier duda o incidente.

