Aprender a programar online ¿Es posible?

miércoles, 1 de febrero de 2023, 12:44 h (CET) Los tiempos han cambiado y hoy son muchas las habilidades que se pueden aprender a través de Internet. Las posibilidades van mucho más allá de ver un tutorial o una serie de videos, se trata de verdaderas clases y programas educativos completos que las academias digitales han elaborado para la enseñanza de distintas especializaciones.

Muchas personas se preguntan cómo aprender a programar online y la respuesta es sencilla: A través de un curso o programa de formación, grupal o personalizado, que esté diseñado con contenido y prácticas relacionadas al área de interés.



Sí es posible aprender a crear y desarrollar páginas y aplicaciones web por medio de la autogestión como estudiante. Lo que sí se debe tomar en cuenta y tener especial cuidado, es en la elección de la academia, pues es lo que garantiza que se obtendrá una educación de calidad. Una de las más reconocidas es Aulab Hackademy, que cuenta con una serie de programas formativos enfocados hacia el área de la programación y el desarrollo web.

¿Cómo aprender a programar de forma online?

En primer lugar se deben tener claros los conceptos sobre la programación web y los lenguajes de programación más utilizados, que son cruciales para la construcción del sitio o la aplicación web. Los lenguajes más populares hasta el momento son Java, Python, Swift, PHP, entre otros. Sin embargo, el mundo de la tecnología siempre está en evolución, por lo que no hay que descartar que en los próximos años exista otra gama de lenguajes modernos para la programación.

Usando un ejemplo conocido, se puede decir que aprender a programar, es muy similar a aprender a leer y escribir, simplemente hay que verlo como si se está haciendo en otro idioma.

Formas de aprender a programar hay muchas y pasan desde la formación en una academia presencial hasta la autogestión por medio de academias o instituciones digitales. Para quienes desean aprender sobre programación, no hay duda de que las mejores alternativas se consiguen online, especialmente porque brinda una amplia variedad de opciones.

Los cursos online son una de las alternativas más recomendadas, especialmente porque es una modalidad que llama la atención de los más jóvenes o para personas de cualquier edad, que tengan poco tiempo durante el día y para quienes es más sencillo completar un programa de formación, en sus propios tiempos.

Los cursos por Internet cuentan con la ventaja de que brindan estructura en cuanto al plan de estudios y al mismo tiempo ofrecen flexibilidad en el horario. Si bien el interesado en aprender sobre programación puede conseguir material de apoyo como libros físicos o digitales, video tutoriales y otros complementos, la figura del curso le da más formalidad a sus estudios, además de la posibilidad de obtener una certificación para demostrar sus capacidades en el mercado laboral.

Dentro de las opciones de cursos online para estudiar programación, es importante que escojan un programa en el que puedan acceder al acompañamiento de un tutor. De lo contrario, solo verán clases diseñadas de una manera genérica para un público amplio.

En estos casos, no existe la posibilidad de que el estudiante exponga sus dudas y obtenga una respuesta. Por eso al momento de elegir una academia, se debe tomar en cuenta las que ofrecen entrenamientos personalizados o clases con profesores reales a quienes se pueda contactar.



Lo ideal es ubicar una academia como Aulab Hackademy, que intenta recrear de la manera más completa el entorno de un aula de clases, con herramientas adicionales como la posibilidad de compartir pantalla, una pizarra virtual o la opción de transferir archivos.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

