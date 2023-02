​Los cortes de pelo para 2023 según la forma del rostro Looks y tendencias para el cabello Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 1 de febrero de 2023, 11:43 h (CET)

Desde los salones David Künzle, su director de formación David Lesur nos acerca los que a su juicio, son los looks tendencia y más adecuados para 2023 si nuestro rostro es redondo (cortes rectos o algo desfilados en las puntas), ovalado (admite casi todo), triangular (melenas rizadas y cortes con volumen), cuadrado (capeados y mucho flequillo) o más alargado (medias melenas).



Rostros redondos

Ejemplos: Kate Hudson, Gigi Hadid, Selena Gómez, Mila Kunis, Jennifer Lawrence

“Suelen ser rostros que se caracterizan porque en la zona de los pómulos y la barbilla acaban redondeados. A este tipo de cara, los cortes que mejor le quedan son los rectos o algo desfilados en las puntas, a una altura aproximada de los hombros o más largo. Se aconseja cabello liso, recto en la zona frontal para dar fuerza al rostro y sin volumen. Sobre peinados, nunca flequillo o muy fino, tampoco volumen sobre las sienes, pero sí sobre la cabeza. También le favorecen el cabello largo y lacio o corto con sienes descubiertas”.

Rostros alargados

Ejemplos: Uma Thurman, Sarah Jessica Parker, Jamie Lee Curtis, Hilary Swank, Cate Blanchett

“Este es un tipo de rostro muy característico y común. Las líneas de la cara se alargan y suelen ser delgadas. Aquí lo que debemos evitar son los cabellos largos, puesto que harán la cara aún más alargada. En cambio, admiten muy bien las medias melenas, porque reducen el rostro, y los cabellos cortos o semilargos pero siempre capeados. El peinado ideal sería con volumen en los lados bajos y flequillo largo, nunca descubriendo las sienes ni con pelo largo o lacio. Se aconseja corte cuadrado hasta el mentón permanentado”.

Rostros triangulares

Ejemplos: Reese Whiterspoon, Victoria Beckham, Christina Ricci, Anne Hathaway, Tyra Banks

“Con una mandíbula que tiende a ser prominente, este tipo de rostro requiere de mayor volumen en sienes y zona parietal, para tratar así de armonizar los rasgos. Se comienza con un degradado en las sienes hasta terminar donde ya tiene volumen, es decir, la mandíbula. Al peinar este cabello, hay que procurar aportar volumen en la zona frontal y parietal, y restarle en largos. No se recomiendan flequillos ni ligeros o muy desfilados. Se aconseja dar volumen debajo del mentón y cortes desfilados en la parte delantera. En rostros de triangulo invertido, mucho volumen de pómulos hacia la nuca, aconsejando medias melenas rectas o capeadas. A la hora de peinar, volumen en la raíz y movimiento en largos y puntas. Se aconsejan cabellos rizados debajo del mentón y cortes cuadrados en equilibrio con la cara”.

Rostros ovalados

Ejemplos: Charlize Theron, Kate Winslet, Beyoncé, Cameron Díaz, Jessica Alba

“Se le denomina el rostro perfecto por la armonía de sus proporciones. Admite cualquier tipo de corte y peinado, puesto que los volúmenes del rostro son muy equilibrados”.

Rostros cuadrados

Ejemplos: Keira Knightley, Olivia Wilde, Rihanna, Kristen Wiig, Natalie Portman

“Con las líneas de la cara muy marcadas, suelen tener rostro y frente anchos, y por los rasgos faciales pueden dar la impresión de agresividad. La solución es capear el cabello y desfilar la zona frontal y temporal, para que con el peinado cubran y suavicen estas facciones. Es un tipo de cara que admite muy bien los flequillos, pero no los rectos y espesos, sino desfilados o con forma redondeada. El peinado ideal, con volumen sobre la cabeza y caída del cabello sobre sienes y maxilares. También se aconseja un corte cuadrado y poco redondo en los maxilares al estilo Wendy, o dejar caer el pelo entre las sienes y maxilares para suavizar las facciones”. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

