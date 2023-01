La start-up que está revolucionando el mercado de la selección de personal Comunicae

martes, 31 de enero de 2023, 10:36 h (CET) Crearte Consulting utiliza la digitalización y las redes sociales para conectar a las empresas con los mejores candidatos del mercado en tan sólo siete días (incluidos perfiles IT) Crearte Consulting, empresa especializada en Nethunting, nace en 2018 con una premisa clara: ayudar a las empresas y a los candidatos a encontrarse. Con un mercado laboral inestable, no es de extrañar que surjan nuevos modelos de negocio y emprendedores que quieren dar un giro a los procesos de reclutamiento de talento actuales. Sus dos fundadores, Hector Delgado y Susana González, son expertos en recursos humanos y en consultoría de IT, con amplia experiencia en puestos directivos, y decidieron fundar esta start-up al ver carencias en el sistema tradicional de selección de personal.

Actualmente en España, taly como indica la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), las empresas no encuentran talento y hay más de 100.000 vacantes sin cubrir en la mayoría de los sectores. Ante estos datos de empleabilidad, vieron necesario buscar una solución que fuese, sobre todo, ágil para ambas partes involucradas. ¿Qué les hace diferentes? Tres factores principales: la digitalización de los procesos, ser nethunters especializados en encontrar talento en un plazo máximo de siete días, y convertirse en partners de las empresas.

"Tenemos dos clientes: la empresa que necesita talento y los candidatos. Cuidamos a los dos por igual. Y la tercera pata que soporta todo el proceso es nuestra fuerza de trabajo, a los que cuidamos mejor que a nosotros mismos. Ofrecemos un modelo de trabajo 100% flexible e involucramos a nuestro equipo en todo el proceso, de principio a fin", lo cuenta Héctor Delgado, cofundador y nethunter experto.

El Método Crearte: cómo acercar talento a las empresas en tiempo récord

Tanto para las empresas que han pasado a implementar las nuevas tecnologías en sus funciones y procesos diarios, como para las que han seguido rigiéndose por procesos más herméticos, el Método Crearte desarrollado por estos dos emprendedores cobra una utilidad principal: delegar un proceso de selección, que para muchas empresas se vuelve largo y tedioso, en profesionales del Nethunting. "El tiempo es un bien preciado y escaso. Por eso las empresas están dando el paso de externalizar los procesos de reclutamiento con Crearte, obteniendo una mayor eficiencia en gastos y tiempo que si recurrieran al formato de selección tradicional. Nuestros valores ─transparencia, innovación, calidad y agilidad─ son la base de nuestro compromiso con nuestros clientes, candidatos y colaboradores; creemos en ellos y son nuestro objetivo diario a seguir", indica Susana González, cofundadora de Crearte.

Ambos fundadores coinciden en que la inmediatez es un factor que ha cobrado relevancia en los procesos: "Internet es un mundo donde todo se mueve más rápido y donde el primero en llegar se queda con el mejor talento". Ante esta tesitura, se dieron cuenta de que muchos procesos estaban protagonizados por la cantidad de candidatos y no por la calidad de estos, por eso promueven su método propio de selección basado en la digitalización: "los nethunters conocen las redes sociales y profesionales, y saben cómo sacarles el mejor rendimiento, localizando al candidato y presentándoselo a la empresa lo antes posible", explica Héctor Delgado. En su caso, además, van un paso más allá, garantizando candidatos validos en un plazo de siete días, algo diferenciador para las empresas que necesitan talento de manera urgente.

Ahora mismo, mientras continúan haciendo Nethunting por las plataformas digitales de profesionales, trabajan en la evolución de una plataforma digital que conecta a los recruiters con los candidatos y con los clientes, consiguiendo que todas las partes tengan toda la información relevante en tiempo real.

