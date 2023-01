El libro 'Miguel Fisac. Mobiliario', premio a la divulgación de la Arquitectura en los primeros Premios de Arquitectura & Urbanismo Comunicae

martes, 31 de enero de 2023, 10:12 h (CET) Después de una década sin reconocimientos para los arquitectos castellano-manchegos, el COACM los volvía a convocar, con un gran éxito de participación, poniendo en valor la Arquitectura, como bien de interés general, y la Arquitectura y el talento de los arquitectos de Castilla-La Mancha en particular. Convocados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, se entregaron el pasado 9 de junio en siete categorías, incluyendo, la de la divulgación de la Arquitectura En los primeros premios de Arquitectura y Urbanismo convocados por el COACM, en la categoría de Difusión de la Arquitectura, se reconoció, como Libro, el título 'Miguel Fisac: Mobiliario', que promociona el estudio y la investigación de la obra menos conocida de este arquitecto manchego universal.

El jurado valoró como "excelente" la labor de Diego Peris Sánchez y su equipo, formado por Diego Peris López y Javier Navarro Gallego, puesto que su trabajo coral impulsa la custodia, catalogación y restauración del archivo documental de Miguel Fisac.

Peris recibió el premio de manos de José Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. El arquitecto ciudadrealeño agradece al COACM la recuperación de unos premios "que ayudan a que la sociedad entienda que la buena arquitectura es un instrumento para mejorar la vida de las personas", y destaca, además, "la amplitud de los premios", abriendo la convocatoria a la difusión de la arquitectura.

El libro es el resultado de una investigación realizada durante dos años con la búsqueda de proyectos incluidos en algunas obras de arquitectura, publicaciones y archivos varios. Una amplia documentación de fotografías de época y de planos de detalle de cada uno de los muebles que ofrece una visión de la interesante obra de Miguel Fisac en este ámbito.

El arquitecto Miguel Fisac desarrolló una intensa actividad no sólo en la arquitectura sino también en el diseño de Mobiliario. Inicialmente lo hizo por la necesidad de equipar edificios para los que el mercado no tenía lo que se necesitaba, con una concepción clásica. Posteriormente, con la voluntad de controlar todos sus equipamientos. Diseños clásicos como la silla "Toro" o los soportes de "pata de gallina" se hacen presentes en muchos de sus edificios.

El libro 'Miguel Fisac: Mobiliario' recoge la actividad de Fisac en este campo con planos, fotografías y textos que recorren los tiempos y lugares donde están presentes sus diseños. Un libro que es posible gracias a la documentación que se conserva en el Archivo de la Fundación Miguel Fisac. Se trata además, de un trabajo coral, realizado conjuntamente por Diego Peris Sánchez, Diego Peris López y Javier Navarro Gallego, publicado gracias a la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha y a la Demarcación de Ciudad Real.

En su primera etapa, Fisac aborda el diseño de muebles clásicos para el edificio central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su concepto cambia radicalmente en pocos años, cuando diseña los muebles para el Instituto de Óptica Daza Valdés con las formas curvadas de la cafetería, o la silla "Toro" para la Fundación Göerres. Fisac incorporó sus diseños de mobiliario a la construcción de viviendas, incorporándolos, incluso, a su domicilio y estudio de arquitectura.

Para algunas de las iglesias que proyecta, diseña todo su mobiliario. Es el caso de la iglesia de San Pedro Mártir, para la que diseña los bancos de fieles y de la zona de los dominicos y todos los muebles del presbiterio, al igual que hará en la Asunción Cuestas Blancas, o en santa Ana de Moratalaz. Muebles realizados con la colaboración de excelentes carpinteros de Carpintería la Navarra

En ocasiones el mobiliario completa su proyecto de los espacios como ocurre en la librería del CSIC, hoy desaparecida, donde diseña el espacio y todo su mobiliario de butacas y sillas junto a la remodelación de ese espacio.

En épocas posteriores hay muebles que adquieren plena autonomía para integrarse en ambientes diferentes. Su soporte "pata de gallina" que patenta con posibilidades para definir sillas, butacas y mesas aparece en numerosos proyectos. Será el mobiliario de despachos de los laboratorios Alter, del salón de actos de la Diputación Provincial de Ciudad Real, del Centro de Estudios Hidrográficos o del trasatlántico Ciudad de Buenos Aires.

Y, junto a ello, diseños de elementos parciales de sus edificios: picaportes de puertas, lámparas fluorescentes o mobiliario urbano son muestras de su intensa actividad creadora y su capacidad de búsqueda incesante de nuevas formas y soluciones.

Diego Peris, continuando con su dedicación a este gran arquitecto, presentó el pasado 29 de noviembre, su último trabajo: el libro 'Miguel Fisac: El espacio religioso 1942-1991', evento del que ya se informó con fecha 2 de diciembre de 2022.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La colección de monturas Essential renueva su fondo de armario en 2023 Lienzos para garantizar el diseño de programas educativos sostenibles "Los mayores de 65 años sufren especialmente las malas prácticas de los bancos", según el Defensor de Los Mayores BIM reafirma su presencia en el sector público Piegari aterriza en España con su exclusivo formato de franquicia de alta cocina italiana