Ganar dinero por ser evaluado para un puesto de trabajo, Behavioral Economics para el Talento

lunes, 30 de enero de 2023, 11:24 h (CET) Una nueva herramienta de evaluación del Talento basada en la Economía del Comportamiento, Kodo People, revoluciona la selección de personal a través de juegos económicos en los que los candidatos a un puesto pueden ganar dinero por sus decisiones La Economía del Comportamiento (o Behavioral Economics) se ha colado de lleno en la Gestión del Talento y los Recursos Humanos gracias al SaaS creado por la startup españolaKodo People. Behavioral Economics es una subdisciplina científica de la Economía que trata a los seres humanos como tales, no como máquinas racionales y optimizadoras sino como "animales predeciblemente irracionales" que toman decisiones basándose en emociones y heurísticas. Esta perspectiva ha ayudado a entender mejor algunos elementos clave del comportamiento económico y social como el altruismo, la aversión a las pérdidas o los sesgos en la toma de decisiones y ha desembocado en varios premios Nobel de Economía en los últimos años (por ejemplo, a Richard Thaler en 2017).

Los departamentos de Recursos Humanos llevan décadas usando pruebas para evaluar a sus empleados y, especialmente, a sus candidatos en procesos de selección de personal. Las habilidades cognitivas fueron la primera opción durante décadas ya que la capacidad intelectual es un potente predictor del rendimiento en el trabajo. Poco a poco los reclutadores empezaron a incluir otro tipo de pruebas sobre los soft skills de sus candidatos (aparte de tests sobre habilidades técnicas, o hard skills). Por ejemplo, los cuestionarios sobre rasgos de personalidad se han hecho muy comunes para evaluar candidatos, sobre todo, para puestos directivos y mandos intermedios. Sin embargo, los candidatos que se enfrentan a tests de personalidad a menudo "sufren" eternos cuestionarios que en general son fácilmente manipulables, en el sentido de que es relativamente fácil responder lo que el reclutador quiere (o "creemos" que quiere), es decir, dar respuestas socialmente deseables. Esto ha hecho a muchos expertos plantearse si no sería mejor observar su comportamiento directamente en vez de preguntar a los candidatos cómo son o, más bien, cómo dicen ser.

El SaaS de Kodo People ha sido diseñado para revolucionar la medición de soft skills gracias al uso de evaluaciones basadas en los mismos Juegos Económicos que vienen usando los investigadores de la Economía del Comportamiento en su trabajo científico desde hace décadas. Juegos tan famosos como los de decisión bajo incertidumbre, elección intertemporal, preferencia por la competición, el del ultimátum o el de la confianza ahora forman parte de los procesos de selección de los clientes de Kodo People.

Una de las características básicas de este tipo de evaluaciones conductuales es que los candidatos toman decisiones con consecuencias monetarias reales, por lo que no se les pregunta cómo creen que se comportan, sino que demuestran cómo se comportan realmente en los juegos. Es decir, se miden las preferencias reveladas en vez de las preferencias auto-reportadas. ¿Esto implica que los candidatos reciben dinero real por ser evaluados? Pues sí. Bueno, solo algunos, ya que los pagos se realizan por sorteo. Al final de su evaluación, que suele durar menos de 15 minutos, los candidatos juegan un sorteo y si resultan ganadores (cada candidato tiene un 1% de probabilidad de resultar ganador) entonces recibirán una cantidad de dinero asociada a una de sus decisiones en los juegos. Las recompensas pueden a menudo superar los 100 euros.

Esto es lo que se conoce como "compatibilidad de incentivos": las decisiones tienen consecuencias económicas reales que los participantes conocen y por tanto eligen sabiendo las potenciales consecuencias de cada opción. Por ejemplo, si se elige esperar 6 meses para recibir 30 euros más y se resulta ganador en el sorteo, se tendrá que esperar esos 6 meses para recibir la recompensa. "Si eliges donar a otro participante los 100 euros que recibes en vez de quedártelos tú y resultas ganador, no recibirás nada (pero el otro recibirá los 100 euros). De esta forma, tu comportamiento tiene consecuencias, como en la vida real".

Observando las decisiones de los candidatos en los juegos, Kodo People extrae información crucial sobre su comportamiento futuro y su potencial de desempeño. Y con esa información se obtienen informes individualizados en tiempo real. La herramienta aprovecha el hecho demostrado de que el comportamiento pasado es el mejor predictor del comportamiento futuro. En comparación con las típicas evaluaciones de cuestionario, además, la capacidad de manipular los resultados por parte de los candidatos se reduce drásticamente gracias a la forma misma de los juegos (que son abstractos y a menudo es difícil saber qué se está midiendo) y sus incentivos monetarios (tomar decisiones que no están acorde a se preferencias hará perder utilidad y/o dinero).

Como no podía ser de otra forma, el equipo científico que ha desarrollado Kodo People después de años de consultoría e investigación interna en Recursos Humanos y comportamiento está liderado por un científico especializado en Behavioral Economics, Antonio M. Espín (Cofundador y Chief Research Officer, Doctor en Economía por la Universidad de Granada y que colabora con centros de investigación como ESI Chapman, CRIBS Nottingham o Loyola Behavioral Lab). Todo esto se conjuga con la visión empresarial y conocimiento del mercado asociado al Talento de Francisco Reyes Pereira (Cofundador y CEO) y John Baldino (Presidente), que ha logrado que este nuevo SaaS ya esté haciendo las delicias de profesionales de la gestión de personas de todo el mundo. Y las de los candidatos.

