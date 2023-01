​El palmarés de los Feroz se reparte entre los grandes títulos de una temporada memorable 'As bestas', mejor película; 'Alcarràs', mejor dirección; y 'Cinco lobitos', mejor guion, dominan las categorías de cine Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 30 de enero de 2023, 11:37 h (CET) La noche de los #Feroz 2023 ha sido una celebración por todo lo alto. Del buen cine, de las series más diversas y del buen momento que atraviesa el sector audiovisual en nuestro país. Pero también tocaba felicitarse por la gala número diez y por el décimo aniversario de la Asociación de Informadores – AICE.





Pedro Almodóvar recibió su Premio Feroz Audi de Honor de manos de seis de sus actrices: Julieta Serrano, Rossy de Palma, Bibiana Fernández, Aitana Sánchez-Gijón, Leonor Watling y Milena Smit; además de todo el cariño y la admiración total de los asistentes a la ceremonia, un día después de su histórico encuentro con el público zaragozano en el Auditorio de la ciudad.

Cuatro títulos, de los más destacados de esta temporada, han empatado a tres estatuillas: 'As bestas', 'Cinco lobitos', 'La ruta' y 'No me gusta conducir', siendo estas series las galardonadas como las mejores del año.

Las mejores películas de los décimos Feroz, dramática y de comedia, son 'As bestas' y 'Competencia oficial'. 'As bestas' también se ha alzado con los premios al mejor actor de reparto de una película para Luis Zahera y a la mejor música original para Oliver Arson.

Carla Simón por ‘Alcarràs’ ha logrado el Feroz a mejor dirección, en el año en el que estaban nominadas cuatro mujeres cineastas de cinco candidaturas por primera vez en la historia de los grandes premios dentro y fuera de España.

Laia Costa y Susi Sánchez han recibido las estatuillas como mejor actriz protagonista y de reparto en cine, y Alauda Ruiz de Azúa se ha llevado el Premio Feroz DAMA al mejor guión de una película. ‘Cinco lobitos’ está dando muchas alegrías a su equipo, que empezó a cosechar premios en el último Festival de Málaga, donde la AICE concedió a esta ópera prima el Premio Feroz Puerta Oscura a la mejor película en competición en la sección oficial del certamen.

'Mantícora' se lleva a casa dos Lobo de Oro, el de mejor actor protagonista de una película para Nacho Sánchez y el de mejor cartel para el propio director de la cinta, Carlos Vermut. Para los miembros de la AICE, el mejor tráiler es la versión final del realizado para 'Cerdita' por Marta Longás.

Además, ‘La piedad’ de Eduardo Casanova y ‘La visita y un jardín secreto’ de Irene M. Borrego han recibido los Premios Arrebato, de ficción y de no ficción.

El equipo de guionistas de ‘La ruta’ —Borja Soler, Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Silvia Herreros de Tejada- son los flamantes primeros ganadores del premio Feroz DAMA al mejor guión de una serie, la última categoría incorporada al palmarés.

En cuanto a los mejores intérpretes del año en las series españolas, los feroces han destacado como mejor actriz protagonista a Claudia Salas en 'La ruta', como mejor actriz de reparto a Patricia López Arnaiz por 'Intimidad' y a los compañeros Juan Diego Botto y David Lorente como mejor actor protagonista y de reparto por sus papeles en 'No me gusta conducir'. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​El palmarés de los Feroz se reparte entre los grandes títulos de una temporada memorable 'As bestas', mejor película; 'Alcarràs', mejor dirección; y 'Cinco lobitos', mejor guion, dominan las categorías de cine Los Goya toman las calles de Sevilla Susi Sánchez, Alberto Rodríguez, Pilar Palomero, Jesús Carroza, Diego Anido, Mikel Bustamante y Anna Otín conversarán con el público sobre las historias por las que optan al Goya “El Agua”, ópera prima de Elena López Riera La película, que cuenta con dos nominaciones en los próximos Premios Goya, llega a Filmin el 3 de febrero "Una casa hecha de astillas", nominada al Óscar al Mejor Documental Conmovedor documental sobre niños ucranianos en centros de acogida que ha recibido una cálida acogida por parte de la crítica especializada El nuevo Luis Buñuel aragonés para el mundo: Manuel Sin Su cortometraje, “Las tres revelaciones”, dirigido con una maestría excepcional, sacude a esta sociedad en la que vivimos