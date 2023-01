El Bioparc y todos los zoos, son cárceles de inocentes Cuando pagas una entrada para un zoo, financias la esclavitud, la soledad y la angustia Diego Nevado Martínez

lunes, 30 de enero de 2023, 09:42 h (CET) El pasado sábado acudí a pegar unas pegatinas en la puerta y alrededores del Bioparc en las cuales se leía "ZOOS SON CÁRCELES". Tanto los zoos como los acuarios, son empresas que se lucran a costa del sufrimiento animal y cautiverio.





A los animales se les impide realizar la mayoría de los comportamientos que para ellos son innatos y vitales como correr, volar, escalar o acompañarse de otros compañeros de especie. Los zoológicos sólo enseñan al público que es aceptable interferir y mantener en cautiverio a los animales, a pesar de su aburrimiento, hacinamiento, soledad y privación de las más elementales maneras naturales de su especie. Fuentes veterinarias y biólogas, nos lo confirman para este artículo.

EL HUMANO, USANDO A LOS MÁS VULNERABLES A SU ANTOJO

La mayoría de los recintos zoológicos son muy pequeños, y en lugar de promover la comprensión o respeto por los animales, ofrecen sólo un poco de información sobre su alimentación, las distintas especies existentes y su entorno natural. Temas como el comportamiento de los animales es discutido y analizado muy a lo lejos, ya que las necesidades naturales que posee cada especie raramente se cumplen. Por ejemplo, a los pájaros se les cortan sus alas ya que no pueden volar dentro de los zoos, los animales acuáticos a menudo carecen de agua suficiente, y muchos animales que viven naturalmente en grandes manadas o grupos familiares están solos, o como máximo, de dos en dos y en acuarios como el oceanográfico, son entrenados de forma infernal como relata un extrabajador del mismo.

Los políticos abusan del ciudadano puesto que no nos dejan elegir a qué queremos que se destine el dinero público y qué cosas se pueden hacer o avanzar.

ADOCTRINAMIENTO A LA INFANCIA, OTRA VÍCTIMA DE LOS HUMANOS



La mayoría de público que vi entrar al Bioparc, son niñ@s que van por su empatía a los animales y que no han sido informados de su real situación en estos lugares angustiosos para los animales que equivaldría a dejarnos a nosotros en una habitación de por vida.

Cada niño que sabe la realidad de los animales, decide que por sí mismo no ser culpable como pasa en la alimentación innecesaria de animales con todas las alternativas que tenemos para no privarnos de nada más que de hacer daño por todos los lados.

La codicia de los humanos, hace que el mundo esté como está al creerse con el poder de dominar a otras especies a su antojo cuando lo que deberían, es vivir y nacer tranquilamente en sus hábitats siendo respetados y compartiendo esta existencia con nosotros, pero la falta de empatía, nos define como especie.

En los santuarios que apenas tienen ayuda, los animales viven en total libertad y con una vida totalmente diferente siendo queridos y respetados.

RESPONSABILIDAD EN EL RESPETO A TODOS LOS ANIMALES

Cuando pagas una entrada para un zoo, financias la esclavitud, la soledad y la angustia siendo un acto de egoísmo personal al igual que cuando contribuyes a cualquiera de las industrias dedicadas a reventar animales para beneficiarse posteriormente y hablo también de la alimentación, pieles o experimentación.

Hay mucho desconocimiento sobre el veganismo ya que no interesa que se sepa la verdad y se acaben los chiringuitos estafadores que negocian con la trata de animales.

Los veganos podemos incluso disfrutar de los mismos sabores de manera compasiva y además, contribuyendo a evitar un infierno durante toda su vida a los animales que gritan en los oscuros y apartados mataderos hasta su último aliento agonizando en su propia sangre caliente.

Nuestro egoísmo contra los animales, está destrozando el medio ambiente a lo bestia, contribuyendo al hambre en el mundo por todos los recursos destinados a cebar a los animales que traen mediante inseminaciones por la fuerza y perjudicando tu propia salud como puedes ver en fuentes fiables y corroboran muchísimos nutricionistas ya que no hay más que poner un mínimo interés si tienes un cuarto dedo de frente y eres una persona compasiva en lugar de egoísta que se considera superior a los animales y paga para convertir su vida en un infierno perjudicando también a las propias personas.

Si tienes un mínimo de sentido común, infórmate del facilísimo veganismo y nunca financies las miserias que ocurren en acuarios o Zoos como Bioparc y Oceanográfico (que son los que se aprovechan de los animales y de la infancia en Valencia).

Tus actos, definen como digo si eres una persona con empatía o egoísta que aún sabiendo todo, te dan igual los demás por lo que en consecuencia, decide tras leer este artículo tu próxima lista de la compra y formas de entretenimiento generando compasión o terror según tus valores.

