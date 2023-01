Una joven llena de sueños e ilusiones: Esther Abreu Vieira Un ejemplo vivo de profesionalismo, dedicación y sus trabajos en la actualidad son referentes para todos aquellos que aspiren a aprender José Luis Ortiz

sábado, 28 de enero de 2023, 11:52 h (CET)

Ester Abreu Vieira de Oliveira cumplirá 90 años este 31 de enero y, si no ha sido un error, sigue siendo esa joven llena de talento y sueños que vive en el maravilloso mundo de las letras, traducción y educación.

Una de las más destacadas profesoras de América Latina que estudió en prestigiosas universidades como la Universidad Federal de Espírito Santo en 1960. En Madrid realizó su especialización en Filología Hispánica en 1968 obteniendo la Maestría en Lengua Portuguesa por la Pontificia Universidad Católica de Paraná en 1983; Doctorada en Letras Neolatinas de la Universidad Federal de Río de Janeiro (1994) y Post-Doctorado en Filología Hispánica: Teatro Contemporáneo -UNED– Madrid (2003).

No sólo destacó en ese campo, sino que ha sido y es una notoria escritora con innumerables obras de éxito y calidad excepcional. Siempre se ha destacado por su forma única de enseñar con la que lograba inspirar a sus alumnos y los motivaba para alcanzar el éxito.

Un ejemplo vivo de profesionalismo, dedicación y sus trabajos en la actualidad son referentes para todos aquellos que aspiren a aprender. Destacada figura respetada por todos aquellos que la han conocido y con los que comparte generosamente su sabiduría. Son innumerables sus reconocimientos, así como las distinciones recibidas en toda su carrera tanta como su generosidad y su humildad.

Es un bastión vivo del conocimiento, un claro ejemplo para todos aquellos que desean entregar algo duradero y eterno a la comunidad en la que vivimos, la cual se llama sociedad. Por esta razón el domingo 29 de enero dando inicio puntualmente a las 2:00 p.m. Centroamérica, Ciudad de México/ 4: 00 p.m., Puerto Rico, 5:00 p.m. Brasil y 9:00 p.m. España. Se le va celebrar una fiesta de cumpleaños en la que van a participar personalidades, escritores, columnistas, poetas y personas de buen corazón especialmente de todos los rincones del mundo vía Zoom, algunos conectados hasta de Australia.

Uno de los promotores de esta maravillosa iniciativa es el escritor y poeta nicaragüense Carlos Javier Jarquín con el apoyo de la no menos grande Ana María Ayala, Yared Ayala y la editorial Ayame, que muy pronto darán a conocer un hito que marcará historia dentro de la literatura llamado CANTO PLANETARIO.

Desde aquí somos muchos los que queremos dar palabras de cariño y aliento a esa gran mujer, esa joven, de amplia experiencia con muchos sueños por cumplir, que será ejemplo de las generaciones presentes y venideras del mundo de la cultura y las humanidades.

En este artículo quisiera hacerle una pregunta a Carlos Jarquín, que desde aquí traslado y me gustaría me respondiese.

Estimado Carlos Javier: ¿Qué significa para ti haber tenido la iniciativa de hacer este evento virtual en honor a los 90 años del natalicio de la maestra emérita Ester Abreu? ¿De qué países serán los invitados que estarán presentes de manera virtual en este solemne evento? Estimado José Luis, gracias por esta nota de prensa. La poeta, escritora, profesora y traductora Ester Abreu Vieira de Oliveira es una mujer que inspira aplauso, respeto y genuina admiración y no sólo por su grandioso legado literario, sino por la calidad humana que habita en su ser, ha sido un grato privilegio coincidir con esta brillante maestra de la literatura contemporánea que actualmente disfrutamos en América Latina. Gracias a Ana María Ayala, Yared Ayala y AYAME EDITORIAL realizaremos este festejo literario en el cual celebraremos el cumpleaños 90del natalicio de esta admirable profesora brasileña y lo haremos con mucho aprecio, respeto y sincero cariño.

En este encuentro poético tendremos el honor de contar con la honorable presencia de distinguidos escritores, columnistas, profesores, periodistas y poetas de diferentes partes del mundo. Algunos poetas invitados tendrán el honor de dedicarles poemas cortos, dichos poemas después del evento se los haremos llegar a la cumpleañera en un solo archivo en Word. Otros invitados tendrán el espacio para hacerle la pregunta que deseen relacionado a su trayectoria como profesora, traductora, escritora, ensayista, poeta, conferencista, etc.

Desde este medio aprovecho la oportunidad para agradecerles a todos los invitados que dirán presente en este hermoso evento dedicado a la brillante maestra Ester Abreu, también hago extensivo el agradecimiento a la cumpleañera por permitirnos el honor de entrar a su casay a su vida para conmemorar el 90 aniversario de su natalicio, honramos y celebramos su existencia, celebramos su legado, celebramos su amistad, celebramos su arte poético.

Estimados lectores están cordialmente invitados a mirar este domingo 29 de enero la trasmisión en vivo de este evento virtual a través de la página oficial de AYAME EDITORIAL, los invitamos a seguir la página de Facebook para que reciban notificaciones de dicho evento.

