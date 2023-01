​Škoda Titan Desert Morocco 2023: entre las alturas y el desierto Entre el 30 de abril y el 5 de mayo, medio millar de Titanes se pondrán en marcha para completar los más de 600 kilómetros de la carrera Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 27 de enero de 2023

La Škoda Titan Desert Morocco ha anunciado su recorrido para la edición de 2023. Si en 2022, el desierto fue el claro protagonista de las etapas, este año las montañas y el contraste de los paisajes toman el relevo. Más de 620 kilómetros y 7.700 metros de desnivel acumulado a lo largo de seis etapas son la carta de presentación de la Škoda Titan Desert Morocco 2023. Montañas, desierto, pistas rápidas y tramos de navegación se conjugan en una de las ediciones más espectaculares y novedosas que se recuerdan.

Los dos primeros días de competición transcurren alrededor de la cordillera del Atlas, zona de muchos kilómetros inéditos para la prueba y que supondrá buena parte del desnivel positivo que acumularán los Titanes en sus piernas.

A partir de ahí, la carrera transita por otros terrenos más reconocibles, en los que la navegación, la habilidad para elegir bien las mejores pistas y la capacidad para regular esfuerzos serán claves. Por supuesto, la Škoda Titan Desert Morocco 2023 incluirá los desafíos habituales. Las etapas 3 y 4 serán de maratón (sin asistencia mecánica y con haimas sin aclimatar), la etapa 2 incluirá el Škoda Challenge (tramo cronometrado bonificado para la clasificación general) y habrá sectores de navegación en tres etapas, en los que los corredores tendrán que valerse de su sentido de la orientación para rodar.

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

“Cada año buscamos innovar y crear aventuras diferentes. Creo que este año verdaderamente lo hemos conseguido”, explicó Jesús García, CEO de las Titan World Series. “Esto es precisamente lo que nos sigue motivando después de 17 ediciones: no dejar de generar emociones únicas y de sorprender a los Titanes”.

En la misma línea se expresó el director de marketing de Škoda España, Miguel Piwko: “El ciclismo es esfuerzo y superación, pero también espectacularidad y capacidad de adaptación a cualquier circunstancia. En Škoda esto lo sabemos bien, y son valores que vivimos como marca, y más en un momento como el actual en el que nos encontramos en plena transformación hacia la electromovilidad”. “Este deporte está en nuestro ADN, y con colaboraciones con las carreras más relevantes del mundo como la Škoda Titan Desert Morocco nos seguimos reafirmando como el coche del ciclismo”.

En el acto también estuvieron algunos de los participantes que tomarán la salida el próximo 30 de abril. El cinco veces ganador del Tour de Francia Miguel Indurain, será una de las grandes estrellas del pelotón. El exciclista navarro reconoció la “satisfacción” que sentía por volver al desierto, después de su participación en la Škoda Titan Desert Almería en 2020.

Junto a Indurain, y compartiendo maillot en el mismo equipo, el Kosner - Saltoki Home, estará el vigente campeón de la prueba en su clasificación masculina, el suizo Konny Looser. Vencedor en 2021 y 2022, Looser tendrá un recorrido tremendamente exigente para poder reeditar su triunfo.

Entre el 30 de abril y el 5 de mayo, medio millar de Titanes se pondrán en marcha para completar los más de 600 kilómetros que separan la línea de salida, en Boumalne Dades, de la clásica meta en la región de Maadid.

Por el camino, duras subidas, travesías de dunas, mucho desierto y, sobre todo, ese espíritu Titan que impregna todos los eventos de las Titan World Series.

Pero la aventura no se detendrá con la finalización de la Škoda Titan Desert Morocco. El 7 de octubre se dibuja en el horizonte la cuarta edición de la Škoda Titan Desert Almería, que volverá a ser la única disputada en el continente europeo. En el mes de noviembre, la NEOM Titan Desert Saudi Arabia cerrará el año de Titan World Series. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

