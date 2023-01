PACMA solicita que se solucione el tema de los felinos de Almazora urgentemente La desatención de un animal necesitado puede considerarse como un delito de maltrato animal Diego Nevado Martínez

viernes, 27 de enero de 2023, 09:22 h (CET)

Una alimentadora se va del país y 4 colonias felinas de Almazora quedarían desprotegidas siendo un total de 80 gatos sin esterilizar repartidos en diferentes zonas del municipio. Desde el Partido Animalista con el medio ambiente (PACMA), se han puesto en contacto con la presidenta de Gats Almassora, la única protectora del pueblo la cual explica que es imposible hacerse cargo puesto que disponen de muy poco presupuesto por parte del ayuntamiento que no tiene instalado el método CER planteándose, además, cerrar la protectora por falta de recursos y alimentadoras como indicaron en un comunicado mediante las redes sociales.

Desde PACMA se va a solicitar una reunión urgente con el ayuntamiento de Almazora para tratar este tema indicando que el método CER es el único efectivo y cada vez está instalado en más lugares como Cirat que recientemente, se comprometió con los derechos de los felinos en un documento firmado junto al Partido Animalista.

PUNTO DE VISTA VETERINARIO

Aída sandalinas García, veterinaria se pronuncia al respecto: El escenario que se plantea, más de 80 animales sin esterilizar y sin cuidados, puede ser sólo el principio de una situación insostenible. La mejor solución a este problema es una gestión integral y ética de las colonias que ahora mismo se encuentran desamparadas. Lo más importante en este momento es esterilizar a los animales, puesto que ya han empezado a entrar en celo y 80 gatos podrían convertirse rápidamente en 240 dentro de unos meses.

Como recoge la recientemente publicada Orden DSA/1352/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales, destinadas a mejorar e impulsar el control poblacional de colonias felinas la esterilización también influye en otros aspectos además de la reproducción descontrolada; como son el marcaje, las peleas por el territorio, los maullidos nocturnos, la transmisión de enfermedades entre animales y el vagabundeo que puede tener como consecuencia atropellos y molestias vecinales.

"En resumen, supone un aumento tanto del bienestar animal como de la salubridad y sanidad en las calles. Otras acciones que se deben tomar para realizar un buen control de estos animales, como ya estaba descrito en el plan de gestión integral de colonias felinas publicado por el ICOVV en diciembre de 2019, son proporcionarles espacios seguros donde se cubran sus necesidades básicas, mantener un censo que vaya siendo actualizado periódicamente para actuar en caso de ser necesario, realizar campañas en contra del abandono y fomentando la adopción y formar a voluntarios y alimentadores para que se puedan ocupar correctamente de las colonias, entre otras.

En consecuencia, desde el punto de vista profesional, veo necesarias todas las medidas que ya había indicado el propio colegio de veterinarios de valencia y que vienen reforzadas por la reciente Orden publicada." Indica.

UNA BIÓLOGA, TAMBIÉN SE PRONUNCIA

Rosa Más, representante de Feumve en Valencia y bióloga, nos da su punto de vista sobre ese tema: Los gatos, en entornos urbanos, conforman la especie apical; por tanto, ejerce un amplio control sobre las demás poblaciones, contribuyendo a mantener su equilibrio. Su presencia puede favorecer el desarrollo de otras comunidades, como gorriones o golondrinas.



La proximidad de los animales y el hecho de poder observarlos en libertad fomenta el respeto hacia ellos y hacia la naturaleza, entendiendo que todos los seres vivos son necesarios y que las demás especies animales merecen ser respetadas. Sobre todo, para los más pequeños, a quienes es fundamental educar en la empatía y la solidaridad. Además, la presencia de colonias felinas y de las especies asociadas puede servir para potenciar los parques y jardines urbanos, creando verdaderos ecosistemas que actúan como pulmones verdes.

A los gatos se les domesticó para capricho del ser humano, se les volvió domésticos, pero se les abandona sin contemplaciones cuando resultan molestos o aparecen camadas no deseadas. Aun así, son capaces de sobrevivir y de seguir aportando beneficios a la ciudadanía como vecinos no humanos.

La desatención de un animal necesitado puede considerarse como un delito de maltrato animal tipificado en el artículo 337 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, lo que puede introducirnos ya en un ámbito muy distinto como es el derecho penal, constituyendo delito, tanto el hecho de no alimentarlo, como el de permitir que el animal continúe sufriendo por desnutrición.

Desde PACMA instan al ayuntamiento a actuar rápidamente amparando tanto a las profesionales de la veterinaria como de la biología e insisten en la instalación del método a CER en todos los municipios en protección de los felinos por cuestiones del bienestar que merece cualquier animal sin distinciones entre especies.

¡LIBERACIÓN ANIMAL Y GESTIÓN ÉTICA DE TODOS LOS FELINOS!

