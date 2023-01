​Fernando Gaviria estrena al Movistar Team 2023 El colombiano se impone con autoridad en Barreal y lucirá el maillot de primer clasificado en la jornada reina del viernes en el Colorado Redacción

jueves, 26 de enero de 2023, 12:06 h (CET)

Solo cuatro días de competición hubo que esperar desde su estreno competitivo con la 'M' en el pecho para disfrutar de los triunfos de, quizás, el mejor velocista que ha pasado por los equipos de Abarca Sports en casi medio siglo de historia. Fernando Gaviria (Movistar Team) logró este miércoles vestirse como nuevo líder de la Vuelta a San Juan 2023 al descorchar la primera botella para los telefónicos en una exigente 4ª etapa, sobre 196 km camino de Barreal, superando los 2200m de altitud.



Apenas cuarenta ciclistas aguantaron con el pelotón principal tras los puertos, incluidos los seis hombres dirigidos por Pablo Lastras en una ronda sanjuanina donde han dado la cara en cabeza de grupo cada día. El campeón brasileño Vinícius Rangel, muy destacado desde el domingo, así como Oier Lazkano, Albert Torres, Abner González y Einer Rubio respaldaron hasta meta a Gaviria, que pudo dar alcance a Ganna (IGD), en una acción de 'finisseur' del italiano en los últimos metros, y batir con su sprint al tricampeón mundial Sagan (TEN).

Gaviria -50 triunfos en profesionales- lucirá en el Alto Colorado, 'techo' de la ronda sanjuanina, un maillot de líder que pasará a manos de los escaladores tras la etapa reina de este viernes, previa a las dos últimas opciones para los sprinters en Argentina. Un país que, doce años después del liderato de Tondo en San Luis, sigue brindando alegrías a Movistar Team.

DECLARACIONES / Fernando Gaviria:

“Una felicidad enorme. La estaba buscando. Me preparé muy bien todo el invierno y hoy se dio. El equipo se comportó realmente a la altura, como vienen haciendo toda la semana. Sabíamos que este bloque no era tan puramente de rodadores como el que tienen otros sprinters, pero que el perfil de hoy favorecía nuestras características. Los chicos hoy fueron los mejores. Todo el equipo trabajó para mí. La buscamos, la merecíamos y la conseguimos. El paso de montaña se hizo muy difícil; el calor se ha intensificado en los últimos días y a todos nos costaba, pero supimos tener la paciencia, pudimos pasar juntos el puerto, mantuvimos la calma y trabajamos hasta meta para lograr esta bonita victoria.

Ahora visto de líder, pero es anecdótico; seguramente el viernes en el Colorado iré de último casi todo el día y llegaré perdiendo media hora (ríe). Será un día para ir con la mayor calma posible y pensar en luchar por las dos etapas que restarán en el fin de semana”. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

