Directo de PACMA y FEUMVE por los menús veganos en colegios

Ayer tuvo lugar en la red social Instagram, un vídeo en directo entre la asociación Feumve y el Partido Animalista con el medio ambiente (PACMA). Feumve es una asociación que lucha por un menú vegano de calidad en todos los colegios y, en general, en cualquier institución, centrándose principalmente en defender los derechos de la infancia vegana que además, les toca de cerca por culpa de Haurtzaro Ikastola, un centro que se vende como inclusivo en la web cuya imagen es absolutamente falsa puesto que sigue generando un ambiente de menosprecio a 2 niñas y especialmente, a la mayor como denuncian a menudo en las redes sociales con una historia rocambolesca e indignante por algo tan fácil de solucionar como un menú vegano que les deniegan por codicia personal.

EL DÍA DE LA MUJER SE VISTEN DE MORADO PARA HACER EL PARIPÉ

Ser feminista no es vestirse de morado el 8M para hacer el paripé, es proteger los derechos de la infancia y la conciliación laboral ya que no tener un menú vegano, hace que Noelia (presidenta de la Asociación), no pueda trabajar para poder atender a sus hijas ya que, en este centro, no atienden a razones desde hace años. Ni las entidades de infancia ni el ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero, han hecho caso al respecto.

¿CÓMO SURGIÓ QUE LAS NIÑAS FUERAN VEGANAS?

Con sólo 4 años, Izadi demostró tener más conocimiento que los adultos y al saber en el colegio de dónde venía la carne, ella misma pidió no volver a contribuir y cambiar su alimentación a lo que su familia le apoyó y buscó información al contrario que muchas que imponen y fuerzan a los niños a comer cadáveres y derivados en contra de su voluntad, valores y empatía refiriéndome a los pocos que tienen la suerte de que se enteren de la verdad ya que muchos, viven una gran mentira y si supieran lo que pasa en las horribles granjas, sanguinarios mataderos o sádicos laboratorios, ya sabemos lo que pasaría.

EL COCINERO DE HAURTZARO IKASTOLA

No sabemos cuánto manda ahí el cocinero, pero parece ser que bastante puesto que a él se le ha antojado no hacer un menú vegano por perjuicios y así lo ha mantenido salvo cuando se hacía sin ninguna supervisión nutricional jugando con la salud de niñas en crecimiento y saltándose la ley de seguridad alimentaria.

Se le han ofrecido cocineros con estrella Michelín, nutricionistas y hasta comida vegana gratis, pero ya hay que tener perjuicios y querer atentar contra la infancia para no querer hacerlo ni aun así en una cocina enorme.

Del cocinero se podrían decir muchas cosas, pero ya se dice todo con esta actitud y sabiendo el sufrimiento que están generando en Izadi y Araitz.

UN CASO DE BULLYING

Tal y como ha denunciado en el directo Noelia, su hija Izadi lleva sufriendo burlas desde hace años que empezaban a quitarle los productos de origen animal y darle comida ridícula con carencias nutricionales y es vergonzoso que un centro educativo en lugar de educar en la verdad, lo que haga es excluir y de rebote, generar este ambiente hacia las niñas durante años que vemos en vídeos como acaban comiendo en un coche o banco puesto que la ley de seguridad alimenticia, tampoco permite llevarte el tupper de casa al colegio. Confirman que ese es un pueblo de cazadores y ganaderos con el nulo respeto a los animales que ello conlleva.

ACOSO, INCOHERENCIAS Y BARBARIDADES POR LAS REDES SOCIALES



Las familias veganas tienen a menudo que lidiar con estupideces y no sorprendo a nadie contándolo, pero a esta familia concreta se le acusa de decidir por su hija cuando todos sabemos que cuando tienen cierta edad, tienes que decidir lo que crees mejor para ellas y en este caso, es la educación en el respeto a todos los animales sin distinción entre especies.

Cuando indican que la decisión fue de la propia Izadi, ya dicen que una niña no tiene capacidad suficiente para decidir por sí misma cuando a los niños hay que escucharlos y apoyarlos. Total, se dedican a atentar contra la infancia y señalarla por ser vegana, haciendo como que se preocupan por sus derechos cuando a sus propios hijos, los llevan al McDonald's o les dan basura y comida rápida o cancerígena. Luego, todo el mundo saca el caso de un bebé que murió no por ser vegano, si por alimentarse solo de patatas fritas y eso no es veganismo ni el veganismo se centra en la alimentación ya que es una filosofía de vida.

ABERRANTE TENER QUE LUCHAR POR ESTO EN 2023



Otras ciudades tienen menú vegano por ley, pero conforme estoy haciendo el artículo, me voy dando cuenta de la absurdez y maldad de crear un problema de la nada cuando el menú vegano es lo que deberían comer todos los niños por su propia salud como confirmó una nutricionista en otro directo.

Yolanda Morales, portavoz nacional de PACMA que ha participado en el directo, indica en una conversación posterior: "Apoyamos a Feumve y nos parece impresionante que se haga bullying a los niños por su alimentación cuando nadie cuestiona los que dan otros alimentos dañinos como la bollería industrial tal y como ha indicado la citada asociación" comenta Yolanda después de 7 años siendo vegana y evidentemente, sin problema alguno.

El directo tuvo fallos técnicos por el Internet, pero quedó todo bastante claro y es que no tener un menú vegano de calidad en pleno 2023, atenta contra la infancia y contra su educación que debería ser en la verdad. Ya no te pido que lleves a un niño a un matadero o granja, enséñale un vídeo y ofrecerle todas las alternativas deliciosas que hay en versión vegetal y veremos lo que te dice.

El veganismo es una filosofía ética para cualquier etapa de la vida evitando la gran estafa del consumo animal que afecta a millones de vidas que sufren desde su primer aliento hasta el último y, además, destruyendo el planeta, fomentando el hambre en el mundo y destrozando la salud de las personas. Luego nos dicen que estamos locos y deberíamos estar en la cárcel los que decimos la verdad a los niños y les alimentamos de manera ética, sostenible y saludable.

Desde Feumve están ultimando acciones legales contra el centro educativo por presunta discriminación a la infancia para la que necesitarán ayuda como puedes ver en las redes sociales "Feumve" y especialmente, mediante el Instagram.

En este medio, estoy preparando un artículo amplio sobre todo lo relacionado con la infancia vegana y saldrá en un tiempo con diferente información.

Educa en la verdad y el respeto, pues hay que crear de nuestra infancia un futuro empático y que cambie esta sociedad corrompida por los humanos, el problema principal de esta tierra.