Un estudio de Seeders Agency revela cuáles son los presidentes autonómicos más populares en redes sociales

jueves, 26 de enero de 2023, 08:34 h (CET) Todo el mundo conoce la repercusión que tienen los presidentes autonómicos en el plano político nacional. Sin embargo, no es habitual estar al día sobre quiénes son los políticos españoles con más seguidores en las redes sociales o cuál es el sueldo anual que cobran. Por ello, la agencia de marketing digital Seeders Agency ha llevado a cabo un estudio que resuelve todas estas incógnitas Los presidentes de las comunidades autónomas con más seguidores en Instagram y Twitter en 2023

La presencia en redes es, hoy en día, fundamental para estar al tanto sobre todo lo que se cuece en el mundo digital. Tanto, que el 95% de los presidentes de las comunidades autónomas de España cuenta con un perfil en Instagram y Twitter. Sin embargo, no todos causan el mismo interés. Seeders Agency, la agencia especializada en marketing digital internacional, revela quiénes son los presidentes de las comunidades autónomas con más seguidores en Instagram y Twitter en 2023.

Miguel Ángel Revilla Roiz, el ejecutivo de Cantabria, se posiciona como uno de los políticos españoles con más seguidores en Instagram. Con más de medio millón de followers, mantiene activo su perfil con contenido prácticamente diario. Además de su carrera profesional, Revilla cuenta con una larga trayectoria televisiva, colaborando, desde 2007, en numerosos programas españoles. Su particular carácter y exposición mediática, además de su profesión, pueden explicar su gran fama en esta red social.

El estudio en cuestión proclama a Isabel Díaz Ayuso como una de las políticas españolas con más seguidores en Twitter. Durante los 12 años que lleva activa en esta red social, ha ido acumulando hasta 879 mil followers, estando cada vez más cerca de alcanzar el millón.

¿Qué presidente es el que más cobra?

Tras revisar las fuentes oficiales de cada una de las autonomías, Seeders Agency ha averiguado quién es el político español que más dinero cobra cada año: Pere Aragonès, el presidente de Cataluña, ganando 132,9 mil euros anuales, encabeza el podio nacional.

Un dato sorprendente de la investigación ha sido detectar que el presidente más popular en Instagram, Revilla, gana 63,3 mil euros anuales, es decir, el sueldo más bajo de todos los presidentes de las comunidades autónomas españolas. En cambio, Eduardo de Castro, el presidente de Melilla y el menos seguido en redes sociales, se encuentra dentro del TOP 5 en el ranking de sueldos. Es evidente que la popularidad digital de los presidentes no tiene nada que ver con sus sueldos.

El estudio elaborado por la agencia de marketing digital Seeders Agency ofrece, con el apoyo de gráficas y rankings, datos inéditos sobre quiénes son los presidentes de las comunidades autónomas con más seguidores en Instagram y Twitter en 2023, así como el dinero que costaron a la administración en 2022.

