"Tal como soy", de Jesús Puldón Lóriga, un desnudo poético

El desnudo es un género artístico que consiste en la representación en diversos medios artísticos, —pintura, escultura o, más recientemente, cine y fotografía— del cuerpo humano desnudo. Es considerado una de las clasificaciones académicas de las obras de arte.



La desnudez en el arte ha reflejado por lo general los estándares sociales para la estética y la moralidad de la época en que se realizó la obra. Muchas culturas toleran la desnudez en el arte en mayor medida que la desnudez en la vida real. Aceptan una obra de arte donde se represente la desnudez, pero no a un visitante desnudo.

Como género, el desnudo resulta un tema complejo de abordar por sus múltiples variantes, tanto formales como estéticas e iconográficas, y hay historiadores del arte que lo consideran el tema más importante de la historia del arte occidental, así lo detalla el portal Wikipedia en su texto Historia del desnudo artístico. Ahora surge la pregunta: ¿Qué hay del desnudo poético?

"Tal como soy", Es la reciente obra poética del poeta cubano Jesús Puldón Lóriga. Nos sobresalta como lectores porque nos asalta las emociones, revive intimidades y sentimientos espirituales. Tal como soy es la representación de la desnudez mental, psicológica, social y el reto que hay detrás de este tipo de desnudos.

Cuando se desnuda un cuerpo en una fotografía por ejemplo, todos tenemos una referencia de la anatomía y la sorpresa resulta en la creatividad del que toma la foto. Pero en la poesía al desnudo desconocemos todo, aunque conozcamos el concepto de poesía no nos hemos hecho una imagen de lo que vamos a ver porque depende del perfil, las estrategias y recursos poéticos del escritor.

Voy a presentarles al autor de Tal como soy, tal vez esto ayude a entender su desnudez poética. Jesús Puldón Lóriga, de residencia cubana:

-Miembro del Taller Literario Manuel Isidro Mandez en Artemisa. -Creador de la peña literaria Amigos de la Décima Escrita. -Creador de la peña Reír es Cosa Seria. -Creador del personaje para la radio y la TV El consejero del amor. -Jurado de concursos municipales y provinciales de poesía -Fundador de La Casa Artemiseña de la Décima. -Creador de los boletines literarios Decimarte y La Carcajada del Búho -Colaborador del programa de ARTV En Buena Compañía (sección dedicada a la poesía). -Colaborador del programa de radio Artemisa RITMO DE LA NOCHE secciónDE AMOR Y DE HUMOR CON JESÚS PULDÓN.

Seguiremos descubriendo la piel de " Tal como soy" porque no se desnuda solo.

¿Qué plasmas en "Tal como soy" y cómo se conforma la obra? El libro está compuesto por dos capítulos, los dos inspirados por el amor. Primero el amor más general con una mirada introspectiva hacía el hombre común, sus carencias, sus alegrías el dolor silente. Y la segunda parte hacía el amor de pareja, vivencias personales y aveces de amigos (que hago su alegría mía).

Es común en los dos capítulos el carácter intimista, en el segundo se denota más marcado el penúltimo poema Huellas. Trata de lo que va dejando cada amor en uno, (en este me detengo en mi particular idea que amamos con la huella de amores pasados) tanto de regocijos como de miedos. Cada pieza del libro es para mí como un triunfo sobre el amor, y es también como hijos con partos difíciles, alegres, nunca sencillos porque el poeta tiende a la complejidad desde su expresión. Son piezas logradas a través de años de ejercicios poético, (unas menos logradas otras más).

¿Qué eres dentro de tu expresión? Yo no me considero poeta, soy más bien un milagro dentro de la poesía. Muchas veces no sé si volveré a escribir, si podré a encadenar las palabras para transmitir la emoción. De repente surge la inspiración y escribo como si un ente superior ya hubiera ordenado mis palabras. Tal como soy es un acto de desnudo público.

¿Qué estructura adoptas en Tal como soy? Tal como soy es poesía en décimas.

¿Con cuál poema te identificas más? El poema que yo considero que más me identifica es “A veces ni yo me entiendo”.

A VECES NI YO ME ENTIENDO

Yo soy la queja profunda de la vanidad. Al filo, de su tentación me asilo en el verso que me inunda. Traigo una aridez rotunda despedazada en te quieros, en ausencias, agoreros: son máscaras donde anuncio mi libertad. Hoy renuncio me salvan cantos fieros. Voy con el alma escondida en cumplidos. Voy distante, a veces soy un farsante de memoria corrompida. Traigo un temor qué convida a la risa, risa cruel. Blanca demencia -corcel dónde escapo a lo prohibido- A veces soy un quejido lacerándome en la piel. Traigo un Sol de soledades huérfanas. No me entiendo, soy un destello, un estruendo: voy de Amor y vuelvo Hades. Trueno de calamidades, voz de cascadas serenas, silencios, gritos, arenas- alimento de otros ojos. Luz que se quiebra en antojos de libertades ajenas.

Es un poema de tres décimas construidas para soportar el versoVoy de amor y vuelvo Hades, que significa el caos dentro de mi mente cuando, por naturaleza, mi intención es ser generoso con el prójimo por eso termina en el verso:“Luz que se quiebra en antojos de libertades ajenas”, detalla Puldón. A como lo dijo el liróforo y maestro de las décimas, he aquí el escrito donde se muestra tal cómo es en Tal como soy.

Otras obras de Jesús Puldón Lórigason: Cartas de un Naufragio (prosa poética). Textos Picoterspeutivos (cuaderno de textos de motivación y autoayuda). Cartas al consejero y otros Comentarios (humor en décimas).

Ha sido galardonado con premios como: -Premio AQUELARRE 2011 Décima de humor. -Premio Nacional: Festival de la Décima, Playa edición XIII obra premiada EVOCACIÓN. -Premio Provincial de poesía JULIO CARRASCO obra premiada EVOCACIÓN. -Premios municipales varios en Guanajay y Artemisa (décimas).