"Una casa hecha de astillas", nominada al Óscar al Mejor Documental Conmovedor documental sobre niños ucranianos en centros de acogida que ha recibido una cálida acogida por parte de la crítica especializada Redacción

miércoles, 25 de enero de 2023, 12:55 h (CET)

Filmin estrena el próximo viernes 3 de febrero, en exclusiva en España, "Una casa hecha de astillas", la película sobre niños ucranianos en centros de acogida nominada como Mejor Documental en los Óscar. Dirigida por Simon Lereng Wilmont ("La guerra de Oleg"), esta producción –ucraniana, danesa, finlandesa y sueca– cuenta la emotiva historia de cuatro menores separados de sus padres por sentencias judiciales y acogidos temporalmente en un orfanato situado cerca de la frontera. A pesar de sus dramas personales y de tener a la guerra llamando a la puerta, las educadoras del centro hacen todo lo posible por crear un espacio seguro para los niños mientras esperan una resolución judicial que determinará su futuro.



Antes de que empezara la invasión rusa a gran escala, muchos niños de las regiones orientales de Ucrania ya sabían lo que era vivir de forma precaria y disfuncional en medio de un conflicto armado. La pobreza, el alcoholismo y las adicciones a las drogas llevaron a muchos padres a descuidar o abandonar a sus hijos. "Este centro es distinto a un orfanato corriente porque son niños cuyos padres han perdido su custodia y solo pueden estar internados un máximo de 9 meses", explica la directora de producción Azad Safarov. "En ese tiempo, los jueces deben decidir si los pequeños vuelven con sus padres, si van a otra familia o si son internados en orfanatos".

"Una casa hecha de espinas", que fue premiada con el galardón a la Mejor Dirección en el Festival de Sundance, ha recibido una cálida acogida por parte de la crítica especializada, que la ha definido como "una de las películas más conmovedoras y desgarradoras de la temporada". Junto a la ficción "Klondike", candidata al Óscar por Ucrania y que se estrenará en exclusiva en Filmin este viernes 27 de enero, ambas películas forman un díptico que captura la cruda realidad de la crisis ruso-ucraniana desde las entrañas.

Una casa hecha de astillas Título original: "A House Made of Splinters". País y año de producción: Dinamarca, Ucrania, Finlandia, Suecia, 2022. Duración: 90 minutos. Dirección: Simon Lereng Wilmont. Edición: Michael Aaglund. Música: Uno Helmersson. Intervienen: Eva, Sasha, Polina, Kolya.





SIMON LERENG WILMONT DIRECTOR Nacido en Dinamarca, se graduó como director de cine documental en la National Danish Film School en 2009. Sus proyectos realizados durante la carrera le merecieron reconocimiento y premios internacionales. Sus películas "The Fencing Champion" (2014) y "Chikara – The Sumo Wrestler ‘s Son" (2013) se estrenaron en IDFA, ganaron el Premio del Jurado por Documental de Medio metraje y el Mejor Cortometraje Documental para jóvenes en el Jazeera Festival 2015 respectivamente. "La guerra de Oleg", su cuarta película, estuvo en la short-list para los Premios Óscar. "Una casa hecha de astillas", nominada al Óscar, es su último largometraje. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

