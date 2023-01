Regatistas preolímpicos inauguran los Lanzarote iQFOiL Games ​Los campeones del mundo de esta modalidad del windsurf, Sebastian Kördel, Marta Maggetti y Nicolas Goyard dan el pistoletazo de salida a la competición Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 24 de enero de 2023, 11:35 h (CET)

Comienza oficialmente la carrera preolímpica hacia París 2024 en Marina Rubicón (Lanzarote) de la mano de la élite mundial de la vela. Entre los más de 400 regatistas presentes en la isla, han sido los actuales campeones del mundo de iQFOiL, Sebastian Kördel (Alemania) y Marta Maggetti (Italia), además del campeón del mundo de 2021 de la clase y de la PWA, Nicolas Goyard (Francia), quienes han inaugurado en Playa Blanca (Yaiza) esta segunda edición de la primera prueba del circuito internacional de los iQFOiL Games 2023 y la primera regata del calendario mundial, que tendrá lugar del 23 al 28 de enero. “153 participantes, con los vigentes campeones del mundo y medallas de oro de los Juegos Olímpicos, representando a 35 países y todos los continentes”, declaró Rafael Lasso, CEO de Marina Rubicón y organizador del evento, con la colaboración de la Real Federación Canaria de Vela y Dinghycoach. Entre los favoritos, destacan los equipos de Gran Bretaña, Francia y Holanda en la categoría masculina y los de España, Gran Bretaña y Francia en la femenina.

Actualmente en Lanzarote hay más de 500 personas que no vienen solo a competir, sino a pasar el invierno en la isla. “Calculando un gasto medio de unos 120 euros por persona en una estancia media en la isla de 60 días, normalmente más, que supone más de 3 millones de euros de impacto económico”, destacó el organizador del evento, que cuenta además con el patrocinio del área de Turismo del Cabildo de Lanzarote a través del producto deportivo European Sports Destination (gestionado por SPEL-Turismo Lanzarote), de Promotur (Gobierno de Canarias) y del Ayuntamiento de Yaiza, entre otras entidades. Según el centro de datos de Lanzarote, el gasto medio diario por turista es de 167.47€, “sin contemplar el transporte aéreo ni marítimo desde sus puntos de origen a Lanzarote, ni los gastos específicos de material deportivo, por lo que el gasto es mayor”, aclaró Lasso durante la presentación oficial.

Es por ello que Marina Rubicón ha consolidado una base de entrenamiento de invierno que sirve de lugar de preparación para más de 400 atletas de 35 nacionalidades y unos 102 entrenadores entre todas las clases. Es decir, “más de 500 personas que no vienen solo a competir sino a pasar el invierno desde principios de noviembre”, añadió Lasso. Una base que califican los regatistas como un lugar impresionante para la vela y para el windsurf que congrega a los mejores del mundo. “Nuestros regatistas han elegido este lugar por tercer año, el cual consideran un lugar perfecto para entrenar, y es que son ellos los que deciden dónde organizamos las competiciones y Lanzarote es uno de esos lugares”, afirmó Ronnie Meir, presidente de la clase iQFOiL.

Y es que Lanzarote es “un paraíso y una máquina de viento”, tal y como destacó la actual campeona del mundo de iQFOiL. Según Marta Maggetti, es “genial” para tener un entrenamiento largo, probar materiales y perfeccionar técnicas con condiciones duras. “Competir aquí es un placer, estaba impaciente por volver, y es que en nuestro deporte estás en la cima solo si tienes confianza en cada situación en el agua, por lo que Lanzarote es siempre un campo interesante para competir”, confesó la regatista italiana. En cuanto a París 2024, el camino sigue siendo “muy duro, pero estoy dispuesta a luchar".

Este evento en Lanzarote está perfectamente situado en el año, “ya que nos permite comenzar a entrenar pronto en la temporada y prepararnos a fondo para 2023”, comentó Nicolas Goyard. Para el ganador de la edición pasada de los Lanzarote iQFOiL Games, la isla ofrece unas condiciones meteorológicas “increíbles para navegar casi todos los días y acumular horas en el agua con condiciones cálidas”. Una opinión que comparte el actual campeón del mundo de la clase, quien considera Playa Blanca un “lugar idílico donde disfrutar de unas condiciones inmejorables, vientos constantes y siempre tenemos el mejor nivel por lo que estoy muy contento de estar aquí y de tener los IQ Games para poder dar un buen espectáculo en el agua y que la gente lo disfrute y lo vea”, expresó Sebastian Kördel.

Entre los deportistas más destacados, también veremos competir por España a la actual líder del ranking mundial y ganadora de la edición pasada de los Lanzarote iQFOiL Games, Pilar Lamadrid, al neerlandés Kiran Badloe, actual medalla de oro en Tokio, o a Thomas Goyard, actual medalla de plata, entre otros. La importancia de esta base lanzaroteña de entrenamiento se puede constatar con los resultados en las clases de vela de Tokio, donde se dieron 30 medallas, de las que 21 se concedieron a equipos que entrenan en Lanzarote. Según el CEO de Marina Rubicón, estos deportistas crean un vínculo con la isla, sobre todo porque pasan muchos meses y hacen de embajadores locales, fundamental para el turismo.

Esta es la línea que el destino ha elegido desde hace tiempo, siendo estos eventos la clave en la estrategia para multiplicar el impacto. En palabras de Héctor Fernández, director gerente y consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), efectivamente el destino tiene cada vez un mayor peso en materia turístico-deportiva. “En la última década, Lanzarote no solo ha celebrado eventos, sino que ha consolidado una oferta de calidad con competiciones profesionales, aumentado la participación, la estancia media y el gasto, por lo que el destino abraza este tipo de eventos y seguiremos colaborando para transmitir la mejor experiencia al regatista”, recalcó Fernández.

En este sentido, Óscar Noda, alcalde del Ayuntamiento de Yaiza, también cree que el municipio y la isla cuentan con los medios adecuados, las marinas adecuadas y un campo de regatas que los deportistas califican como único. “Con esta segunda edición se ha demostrado que el municipio se ha consolidado como destino deportivo internacional y Marina Rubicón como las instalaciones deportivas idóneas, por lo que es una satisfacción que pidan repetir aquí y no en otros rincones del mundo, esto es lo que más me llena porque es un trabajo que hemos logrado entre todos”, concluyó Noda.

Los Lanzarote iQFOiL Games 2023 se disputarán en el estrecho de la Bocayna, frente a Marina Rubicón, desde este lunes hasta el sábado, 28 de enero. Se podrá seguir el evento con toda la información, fotos y resultados en la web oficial: www.lanzarotesalingcenter.com Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Regatistas preolímpicos inauguran los Lanzarote iQFOiL Games ​Los campeones del mundo de esta modalidad del windsurf, Sebastian Kördel, Marta Maggetti y Nicolas Goyard dan el pistoletazo de salida a la competición ​Mathieu Van der Poel y Fem van Empel coronan la gran fiesta del ciclocross en Benidorm Felipe Orts y Lucía González hicieron vibrar a la afición en el regreso de la Copa del Mundo a España tras más de una década de ausencia ​La estación ilerdense de Espot acoge el Campeonato del Mundo de Esquí Paralímpico Participan 115 deportistas procedentes de 32 países ​Apuntando alto desde el arranque: el Equipo Kern Pharma comienza la temporada en Valencia El conjunto navarro inicia con ambición el año de su consolidación Jerez, la historia de un circuito de leyenda Tiene mucha historia, pero también un presente y un futuro que invitan al optimismo