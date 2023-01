​Concienciamos sobre la estafa del consumo animal

El colectivo antiespecista Youth Climate Save Valencia, proyectó el pasado domingo en Mislata un documental llamado "Comiendo Nuestro Camino a La Extinción" para dar a conocer el impacto medioambiental que hay detrás del consumo animal. El lugar fue Dahlia, un espacio vegano, autogestionado y asambleario, que apoya las causas en favor de la justicia social.

El acto comenzó sobre las 18:30 y en el mismo, se presentaron las acciones y proyectos que llevan a cabo por la protección del medio ambiente, se proyectó el documental generando gran impacto entre las personas asistentes y, por último, se mantuvo un debate entre las personas que han acudido para informarse.

"Queremos visibilizar todas las consecuencias para el futuro de nuestro planeta que tienen nuestros actos, que también repercuten en la vida y sufrimiento de millones de animales, por lo que buscamos concienciar de que cada vez es más fácil dar un cambio respetuoso con el medio ambiente y todos los animales teniendo en cuenta de que hoy en día hay más alternativas vegetales que nunca, evitando una de las mayores causas de la crisis climática, mediante la alimentación 100% vegetal" afirma Emi Navarro, portavoz de Youth climate save Valencia el cuál junto a Juan Martínez, representan al colectivo en defensa del medio ambiente y la liberación animal.



EL PUNTO DE VISTA DE UNA BIÓLOGA

Rosa Más, participó en este acto en representación de Feumve que es una asociación nacional en defensa de la infancia vegana y lucha por un menú vegano de calidad en todos los colegios destacando la importancia de educar a las niñas y niños en crear un mundo más justo ya que no saben la realidad y nos explica resumidamente su opinión como bióloga: "Domesticar a otros animales ha tenido como consecuencia alterar su carácter y crear individuos vulnerables a las enfermedades, lo que vulnera su derecho básico, como seres sintientes, a una vida digna. La manipulación de los animales en cualquier tipo de extensión obliga al uso de medicamentos que contaminan gravemente el suelo y el agua. Además, la creación y mantenimiento de pastos son unas de las principales causas de deforestación y de incendios forestales provocados y, por último, toda industria que se dedica a la explotación animal, no tiene problema en arrasar con todo a su paso a nivel medioambiental." Indica añadiendo que es indignante que los animales que se ven en las imágenes enfermos, en lugar de asco no generen empatía con la injusticia que están atravesando estos seres vivos obligados a vivir un infierno.



VOLUNTARIOS DE PACMA VALENCIA ACUDIMOS ALLÍ

Desde PACMA Valencia acudimos a esta concentración puesto que apoyamos a cualquier colectivo que realmente, quiera cambiar las cosas para los animales y el medio ambiente como es el caso. Este es el único partido nacional que defiende y difunde el veganismo en las redes sociales que es la única postura coherente si de verdad sientes lo más mínimo por los animales, eres ecologista o ayudas a organizaciones humanitarias puesto que el hambre en el mundo es parte de responsabilidad de todos los recursos que destinan a cebar a los animales traídos constantemente mediante inseminaciones por la fuerza y es un proceso que repercute luego en vuestra propia salud. Ya sabemos que todos los partidos políticos prometen muchas cosas y cuando tienen el poder, se venden al mejor postor.

LA INDUSTRIAS DE EXPLOTACIÓN ANIMAL SON LA ESTAFA MÁS GRANDE DE ESTA TIERRA

Gastando cantidades indecentes de alimentos para cebar a animales y poder torturarlos hasta la muerte en lugar de destinar directamente esos recursos a alimentar a la población dejando a los animales crecer en sus hábitats alejados de los dominantes humanos.

Todo lo que ocurre en los oscuros y apartados lugares sádicos y ensangrentados, no necesariamente es culpa de los matarifes sino más bien de quién decide financiar a industrias oscuras, sanguinarias y que también están acabando con el futuro de las nuevas generaciones. En las granjas, terneros separados de sus madres que se pasan varios días entre impactantes sollozos por no tener a sus hijos para así poder ser explotadas, encerradas, infladas a sustancias, inseminadas por la fuerza una y otra vez hasta que sean asesinadas en el matadero por no dar más de sí.



En la industria del huevo, pollitos machos asesinados nada más nacer agonizando en una bolsa de basura cerrada o triturados vivos directamente en una máquina para poder encerrar a las gallinas ya sea en jaulas pequeñas o grandes que no dejará de ser crueldad igualmente y tú el máximo responsable mientras los financies ya que incluso les cortan el pico y son condenadas a una vida miserable que acabará con la muerte en el matadero cuando el ser humano así lo decida. Otras industrias como la pesca, son altamente crueles y contaminantes al igual que cualquier uso de los animales en espectáculos, laboratorios en nombre de la ciencia sádica o industrias peleteras entre muchas otras.

Los humanos, son el peor problema de esta tierra y lo pagan dominando a los animales que son los seres más nobles del mundo.

Este acto estaba enfocado al impacto medioambiental ya que son de las industrias más contaminantes, pero tal y como dijo la bióloga durante el acto, no podemos centrarnos en nosotros mismos y tenemos que pensar en que hay una víctima que está sufriendo por nuestra acción. Hoy en día cualquier receta la puedes veganizar y cualquier producto puedes encontrarlo en su versión vegetal, pero si necesitas mucho un sabor puesto que tampoco es necesario y la comida vegana ya es deliciosa.

OTRAS ACTIVIDADES DE YOUTH CLIMATE SAVE VALENCIA

Entre otras actividades, Youth Climate Save Valencia también realiza limpiezas en entornos naturales, y por ello, destacan la importancia de ser consecuentes con nuestros actos para poder tener un futuro planeta en el que vivir, y en consonancia con sus principios de respeto de toda vida sin importar la especie, fomentan el veganismo. Disponen de página en Instagram @youthclimatesave_vlc donde crean contenido de divulgación medioambiental y por la liberación animal sin distinciones entre especies.

Que los gritos de millones de animales esta sola noche en los mataderos de todo el mundo, no sean responsabilidad tuya y piensa el por qué intentan venderte animales felices mientras que esos sitios están apartadísimos y se hace todo de madrugada para que no se vea, oiga y sienta.

En los colegios no se les cuenta la verdad a los niños por lo que no somos los veganos los que adoctrinamos sino la gente que no es capaz de decirle que Peppa pig es el jamón que tienen en el plato y eso se llama educar en la verdad como contaré en un amplio artículo sobre la infancia vegana en un tiempo.

Recuerda que si financias cualquier explotación animal en lugar de disfrutar de las versiones éticas, tú has matado a ese animal y tú has sido responsable de que haya vivido una vida angustiosa que no le deseo a nadie. Reflexiona y piensa si en tu corazón hay compasión o codicia, pero tienes muy fácil cambiar tu próxima lista de la compra evitando cadáveres y derivados, así como experimentación animal o pieles ya que solo necesitas medio dedo de frente.

Los veganos solemos ser incómodos por el conflicto que generamos y al hacer saber a la sociedad la incoherencia y sufrimiento que está generando el humano como buen superior y dominante de todo lo que rodea este mundo.