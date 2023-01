​Mathieu Van der Poel y Fem van Empel coronan la gran fiesta del ciclocross en Benidorm Felipe Orts y Lucía González hicieron vibrar a la afición en el regreso de la Copa del Mundo a España tras más de una década de ausencia Redacción

lunes, 23 de enero de 2023, 11:54 h (CET)

Fiesta. Una gran fiesta. Sólo así puede resumirse lo vivido en los parques de Foietes y El Moralet durante toda la jornada del domingo. La Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca 2023 no sólo ha sido un éxito de público, llenando por completo el aforo del circuito de la capital turística de Europa, sino que también ofreció un precioso espectáculo deportivo en un circuito que favoreció algunas de las carreras más emocionantes de toda la temporada.



Con las 13.000 almas que llenaban el circuito de Benidorm entregadas a la causa, la carrera Elite masculina, con Wout van Aert, Mathieu Van der Poel y Tom Pidcock como grandes reclamos, no decepcionó. Fue el campeón del mundo el que, en su última carrera de la temporada –no defenderá el arcoíris en Hoogerheide– abrió el fuego, intentando poner tierra de por medio desde el primer giro.

El británico hizo todo lo posible, pero sus rivales, sabedores de lo rápido y traicionero del circuito, no le dieron margen alguno. Los favoritos rodaron en grupo, como se preveía, durante gran parte de la carrera y la selección, en realidad, iba haciéndose por la cola de ese grupo cabecero, del que iban cayendo unidades de puro ‘maduritos’. Finalmente, ya en la última vuelta, la batalla quedó reducida al duelo que todo el mundo quería presenciar. La gran pelea entre los dos grandes dominadores de la especialidad en los últimos años. Wout van Aert contra Mathieu Van der Poel. La fuerza pura contra la elegancia más absoluta.

La última vuelta fue, sencillamente, una oda al ciclocross, con sus dos más grandes estrellas, literalmente, pegados. Llegados a la recta de meta, y después de haberse batido en un sinfín de cambios de ritmo, fue Van der Poel el que entró primero en la línea de meta. Van Aert, pegado a su rueda trasera, se fue largo en la última curva. Trastabilló. Uno de esos errores mínimos tan impropios de él y que, a este nivel, suponen la enorme diferencia entre el éxito y el fracaso. Van der Poel, triunfante, levantó los brazos. Van Aert, contento pese a todo, acabó segundo. Eli Iserbyt, tanto tiempo líder de la Copa del Mundo, ganó su particular batalla con Laurens Sweeck, que terminó cuarto, pero se aseguró la victoria final en la Copa del Mundo de Ciclocross UCI.

Felipe Orts, mágico en casa

«Seguro que soy una persona mucho más feliz que Mathieu Van der Poel aunque él haya ganado». Así de contundente se mostraba el gran ídolo local, Felipe Orts, tras terminar noveno en la línea de meta de Benidorm. El campeón de España hizo una carrera, sencillamente, perfecta. Rodó en el grupo que peleó constantemente por ese top10 y a dos vueltas para el final se marchó en solitario, llevado en volandas por miles de aficionados españoles, sí; pero también belgas, neerlandeses, británicos, alemanes… que aprecian y reconocen lo que para el ciclocross internacional supone el corredor nacido en la vecina localidad de La Vila Joiosa.

Su novena plaza, sencillamente, desató la locura final de un día histórico para Benidorm, una ciudad ha descubierto lo que el ciclocross es capaz de ofrecer. Una ciudad que ha devuelto a España, tras once años de ausencia, la Copa del Mundo de Ciclocross UCI. Una ciudad, en definitiva, que este domingo, 22 de enero, ha llevado a Felipe Orts, el mejor crosser español de todos los tiempos, en volandas a su día más bonito sobre una bicicleta.

Laurens Sweeck, ganador final de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI

La ausencia de última hora de Michael Vanthourenhout tras enfermar durante la noche, ha provocado que el belga Laurens Sweeck, que ya llegaba líder de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI a la prueba de Benidorm, se haya adjudicado de forma matemática la victoria final del torneo antes de la cita, el próximo domingo, de Besançon (Francia).

Gracias a los 22 puntos sumados en la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca 2023, Laurens Sweeck disfruta ya de una ventaja de 46 puntos, irrecuperables para su compatriota Vanthourenhout en la única carrera que resta por disputarse de esta edición del gran torneo del ciclocross.

Fem van Empel se corona en Benidorm

La prueba Elite femenina de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca 2023 fue eléctrica. Las mejores especialistas del mundo se batieron en un duelo impredecible marcado por la altísima velocidad de su pedaleo y las escasas diferencias que, al menos entre las aspirantes al triunfo, se abrieron a lo largo de la jornada. Finalmente, como soñaban todos los aficionados, la cosa se redujo a una batalla sin cuartel entre Fem van Empel y Puck Pieterse.

Fue Van Empel quien se llevó el gato al agua. Gracias a su triunfo en Benidorm, el séptimos en las trece mangas que componen la Copa del Mundo de Ciclocross UCI, la neerlandesa se ha adjudicado la categoría Elite femenina del torneo de forma matemática en los parques de Foietes y El Moralet.

Thibau Nys, velocidad pura

Thibau Nys fue el más rápido en el apretadísimo sprint que puso fin a la prueba Sub-23 de la Copa del Mundo UCI de Ciclocross - Benidorm Costa Blanca 2023. Nys consiguió coger la rueda de Tibor Del Grosso al abandonar el último tramo de hierba hacia meta, donde el hijo del 'Caníbal de Baal' y el neerlandés lo pusierob todo en una 'volata' en la que el portador del maillot de líder de la Copa del Mundo desplegó su velocidad más pura para llevarse el triunfo. Nys ha ganado las cuatro carreras de esta edición de la Copa del Mundo Sub-23 esta temporada y ya ha confirmado matemáticamente su victoria en la general.

Lauren Molengraaf gana la Copa del Mundo

Lauren Molengraaf fue la mejor en la prueba Júnior Femenina de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2023. Con esta victoria certifica también su triunfo final en la clasificación general de la Copa del Mundo 2022-2023. La ciclista neerlandesa tuvo un gran mano a mano contra las hermanas Holmgren y Célia Gery. Casi en la línea de meta, la neerlandesa lograró abrir una pequeña brecha de apenas cinco segundos sobre las canadienses Isabella y Ava Holmgren, que al final fueron segunda y tercera.

Yordi Corsus, primer ganador del día

Los más jóvenes del pelotón, los chicos de la categoría Júnior, tuvieron el honor de abrir la jornada de competición este domingo en el circuito de los parques de Foietes y El Moralet. Con exquisita puntualidad, a las 9:30 horas se daba la salida a una carrera en la que el belga Yordi Corsus se impuso en una carrera muy rápida en la que los mejores rodaron constantemente en grupo ofreciendo una bonita pelea que culminó con un no menos apretado final en el que Corsus emergió como el más rápido por delante de sus compatriotas Seppe Van de Boer y Viktor Vandenberghe. El francés Léo Bisiaux, que acabó séptimo en Benidorm, se mantiene como líder de la Copa del Mundo a falta de una sola prueba para el final con 26 puntos de renta sobre el neerlandés Guus van den Heijden, sexto en la línea de meta hoy.

