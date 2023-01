Duodécima edición de CutreCon, Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid Comienza el 25 de enero con una selección de las peores películas de superhéroes de la historia del cine Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 23 de enero de 2023, 11:42 h (CET)

Tienen superpoderes, visten con trajes de colores chillones, llevan capa y antifaz y preferirás dejarte atracar en un callejón oscuro en mitad de la noche a ser rescatado por semejante grupo de inútiles. Y es que los superhéroes que llegan a CutreCon, Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid, cuya duodécima edición se celebra del 25 al 29 de enero, son tan torpes, patéticos y vergonzosos como extremadamente divertidos.

Durante cinco días, estos inefables justicieros mostrarán de lo que son capaces a lo largo de una variada programación de 22 títulos, en sesiones tanto gratuitas como de pago repartidas en tres sedes: la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (Avenida Complutense, 3), el emblemático mk2 Cine Paz (C/ Fuencarral, 125), y el mk2 Palacio de Hielo (C/ de Silvano, 77).

“Durante la última década, las películas de superhéroes han invadido la cartelera hasta tal punto que son ya un género en sí mismo” explica Carlos Palencia, director de CutreCon. “En esta edición queremos mostrar el submundo que hay dentro de este género, donde si escarbas un poco salen auténticas joyas de lo cutre hechas con cuatro euros y que, por supuesto, no gozaron del favor del público ni batieron récords de taquilla, sino que, en la mayoría de los casos, fueron olvidadas o son directamente desconocidas. Es hora de reivindicar estas demenciales películas como se merecen”.



Además de los mencionados superhéroes, la programación de CutreCon 12 se complementa con títulos de otros géneros que harán las delicias de los espectadores del festival, que en la presente edición recupera tras la pandemia la tradicional sesión infantil matinal de los sábados. Además, tras el éxito del año pasado, regresa la Sección Oficial, en la que el público, con sus votaciones, otorgará el Premio al filme más divertido de los presentados a concurso. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.