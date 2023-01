“El Fairmont Tazi Palace ofrece la escapada cultural definitiva, cultivando el estilo y el arte de Tánger" Entrevista a Fabien Gastinel, Director General de este lujoso hotel de Tánger, ubicado en un palacio de los años 20 Teresa Berengueras

@berealsina

lunes, 23 de enero de 2023, 10:38 h (CET)

Fabiern Gastinel nació en Saint Tropez y creció rodeado de turismo de lujo y hoteles de cinco estrellas. Desde muy joven descubrió el mundo de la hostelería con cubiertos de plata, la exquisitez, el “allure”, como dicen los franceses, y comenzó a formar parte del equipo del hotrel La Pinède de Saint-Tropez, perteneciente a la prestigiosa cadena Relais & Chateaux.

Conoció e hizo de su máxima el mundo de la hospitalidad, descubrió Asia, y desarrolló su carrera en el mundo de la restauración en el Shangri-la de Shanghái y Singapur como Director de Restaurante y Director Adjunto de Alimentos y Bebidas.

Siente pasión por conocer nuevos países y nuevas culturas, eso le lleva al Hotel Armani de Dubai, al Waldorf Astoria Beijing y Waldorf Astoria Cairo. Tambien ha sido Director General del Hotel Oberoi de Marrakech.

Hoy, aquí, para todos ustedes, nos habla de su nueva realidad, como es el recién nacido hotel Fairmont Tazi Palace, ubicado en un palacio de los años 20 donde han mantenido toda la esencia de esos años con el bienestar y el lujo de estos días.

Fabien Gastinel, habla con una gran conocimiento desde su responsabilidad y, nosotros, desde aquí, imaginamos ese espacio natural como si estuviera preparado para vivir un cuento maravilloso, tratándose de Marruecos, sólo puede ser el de las “Mil y una noches”, lean, tendrán ganas de viajar.

En Tánger la oferta hotelera de lujo es muy alta, ¿es buena para ustedes esta competencia? Sea cual sea el sector, la competencia es importante para el negocio porque te permite identificar tus rasgos específicos y únicos que resultan atractivos para los clientes.

Ahora, en hostelería y en Tánger en particular, hay mucha competencia, lo que nos ha empujado a pensar y a presentar una oferta diferente y original, y hoy estamos plenamente comprometidos a aportar singularidad, exclusividad y diferenciación a la oferta de lujo de la ciudad y del norte de Marruecos.



El hotel que dirige, Fairmont Tazi Palace Tánger, en 1920 fue una residencia palaciega, ¿han construido el hotel en base a esa residencia o bien la arquitectura predominante del hotel está basada en la estética internacional? Nuestro palacio, construido originalmente en la década de 1920 para el consejero del Rey, se ha transformado en un emblemático complejo de 5 estrellas que invita a los huéspedes a sentarse y disfrutar de cada momento en un entorno idílico, ofreciendo una seductora mezcla de estilo y serenidad.

Las características históricas de la propiedad fueron meticulosamente restauradas a su gloria original de 1920, manteniendo los elementos de diseño originales del palacio y extendiéndolos a las alas añadidas que se pueden ver en toda la arquitectura y piezas de arte por todo el hotel.



Tánger es una ciudad en la que la arquitectura y la cultura aúnan muchas tendencias, árabe, española, turca, ¿en el Fairmont Tazi Palace se pueden ver todas ellas o bien es un hotel de lujo que se puede encontrar en cualquier ciudad del mundo? Puedo asegurarle que el Fairmont Tazi Palace ofrecerá la escapada cultural definitiva, cultivando el estilo y el arte de Tánger. Una cuidada selección de experiencias exclusivas ha sido concebida para profundizar en la conexión de nuestros huéspedes con Tánger y el norte de Marruecos.

Nuestra propiedad ofrece unas vistas incomparables y un lujo sin parangón en sus 133 habitaciones, suites y áticos. Los huéspedes disfrutarán de un alojamiento lujoso, una amplia gama de locales culinarios y ofertas de bienestar rejuvenecedoras, todo ello en un entorno idílico que celebra la rica historia y cultura marroquíes. Es aquí donde comenzarán los recuerdos más mágicos de Marruecos.

Ustedes disponen de 133 habitaciones, además de una Signatura Suite, dos Penthouses y una Katara suite, ¿qué las diferencia cada una de ellas? Las 133 habitaciones, suites y áticos del Fairmont Tazi Palace Tánger están diseñados en homenaje a la alta artesanía marroquí, con mosaicos vibrantes, ricos tejidos y moucharabiehs delicadamente hechos a mano que muestran el talento de los hábiles artesanos locales.

Todas nuestras habitaciones disponen de balcón o terraza, algunas con vistas a una ladera cubierta de un frondoso bosque de eucaliptos, mientras que otras ofrecen vistas ininterrumpidas de la Ciudad Vieja y las montañas. Jardines de estilo andaluz y espacios tranquilos se intercalan entre las distintas partes del hotel, convirtiendo el palacio en un hogar de lujo.

En la ciudad en que está ubicado su hotel predomina una luz intensa que pintores, escritores, políticos y músicos han valorado en todo el mundo, ¿cómo han recogido ustedes este elemento imprescindible en Marruecos? Tánger es una ciudad vibrante y multicultural impregnada de espíritu mediterráneo, y estamos encantados de dar a los huéspedes la oportunidad de experimentar el enfoque pionero de Fairmont hacia una hospitalidad única mientras exploran las numerosas culturas y civilizaciones que han dado forma a la rica historia de la ciudad.



¿Cómo es el entorno exterior del Hotel? Situado en 3,6 hectáreas dentro de una exuberante colina con vistas a la ciudad blanca de Tánger, Fairmont Tazi Palace está a 10 minutos del centro de la ciudad, además el hotel está protegido por una muralla fortaleza, rodeado de eucaliptos centenarios.

¿Su cocina es internacional o los comensales que les visiten podrán encontrar en ella platos autóctonos? Nuestro palacio alberga siete locales culinarios, que garantizan a los huéspedes el acceso a experiencias gastronómicas eclécticas y cócteles artesanales y refrescantes durante toda su estancia. Dirigidos por el talentoso Jefe de Cocina Christopher Blake, la selección de vibrantes restaurantes y bares refleja la esencia y personalidad del hotel, ofreciendo una cocina excepcional con menús curados y entretenimiento variado.

Crudo aporta la calidez de la cocina del norte del Mediterráneo en cada plato, desde el desayuno hasta la cena, mientras que nuestro restaurante Spa ofrece ingredientes frescos de temporada y opciones sanas y nutritivas.

A la “hora dorada”, el ambiente exterior da un giro efervescente en Siddharta Lounge by Buddha-Bar, donde los huéspedes pueden mezclarse tomando cócteles junto a la piscina mientras escuchan los ritmos eclécticos de los DJ residentes. Para una experiencia más acogedora, Origin ofrece cócteles innovadores creados por expertos cocteleros, con ingredientes recogidos a mano del huerto del palacio.

Viajando de Doha a Tánger, Parisa es una interpretación auténtica de la hospitalidad persa: una yuxtaposición de tradición y modernidad, opulencia y moderación con platos para compartir ricos en especias y hierbas de todo el mundo. Los clientes pueden sentarse en la terraza exterior o pasar por la entrada oculta a Innocents, el bar estilo speakeasy, donde una fascinante banda sonora oriental crea un ambiente sensual y glamuroso.



Tánger, está bañada por el Mar Atlántico, su azul/gris oscuro, domina los días apreciados para tomar el sol, y las noches, un poco más frías, para envolverse en una buena manta, ¿sus clientes pueden vivir unas vacaciones soñadas sin salir del hotel? Hacer que la estancia de nuestros huéspedes sea memorable es nuestro principal objetivo, y así es como usted marca la diferencia. Con impresionantes vistas de Tánger y del bosque frente al hotel, no se pasa por alto ningún detalle: cada uno de nuestros alojamientos ofrece los toques de lujo que harán que las vacaciones o el viaje de negocios de nuestros huéspedes sean relajantes y memorables.

La gente busca experiencias de viaje auténticas y diferentes, y por eso los turistas que viajan a Tánger eligen nuestro hotel: Porque completamos la experiencia de descubrir la ciudad en lo que ofrecemos y emergemos como una elección obvia

¿Por qué aceptó dirigir este hotel? ¿es, para usted, un empeño duro? ¿cuáles son sus objetivos? ¿es más fácil dirigir un hotel nuevo cómo es éste o bien siempre resulta más agradable dirigir uno ya en marcha ubicados en ciudades europeos o americanas? No puedo decir que uno sea más fácil que el otro, ya que en cada caso se dan muchas variables que cambian el rumbo y el estilo con el que se gestiona el hotel, por lo que la capacidad de adaptarse a diferentes escenarios y situaciones es una habilidad muy necesaria en este caso, sin embargo, creo que para igualar todo el potencial del hotel y llegar a ser un destino conocido y muy apreciado, la pasión y la dedicación son las claves que me mantienen en marcha desde mis humildes comienzos.

¿Qué significa Tazi? Como comentaba, nuestro palacio se construyó originalmente en los años veinte para el consejero del Rey, que se llamaba Ahmed Tazi, Tazi es su apellido.

Los marroquíes son gente amable, simpática, están acostumbrados a los visitantes constantes, además, entre sus habitantes hay muchos artesanos, artistas, ¿tiene buena relación con ellos, su mano, su estilo, está presente en su hotel? La hospitalidad y la calidez están arraigadas en el ADN de los marroquíes junto con un gran amor al país, y hemos sido capaces de transmitirlo a través de una gran cantidad de artesanía y artefactos tradicionales que se encuentran en todas las áreas del hotel.

En el hotel tienen gimnasio y spa, ¿en este último espacio se pueden encontrar tratamientos exóticos y agradables como en las Mil y una noches? El Spa Fairmont da la bienvenida a los huéspedes que buscan reconectar con la mente, el cuerpo y el alma a través del poder de potentes elementos naturales. Con más de 26.000 metros cuadrados dedicados al bienestar, el espacio fue cuidadosamente diseñado para enfatizar el carácter auténtico del destino y conectar con el entorno nativo marroquí. Ofreciendo una experiencia holística, el Spa Fairmont incluye diez salas de tratamiento y espacios exteriores bañados por la luz natural del sol que conducen a una piscina de vitalidad, un spa privado, un solárium y un hammam. Los socios del Spa del Fairmont Tazi Palace Tánger han sido cuidadosamente seleccionados para ofrecer una experiencia de bienestar honesta e incluyen Sodashi, Maison d'Asa y Swissline Cosmetic.



¿Qué tipo de cliente esperan albergar en sus mullidas camas? ¿españoles, italianos, franceses, americanos, australianos? ¡Esperamos recibir huéspedes de todo el mundo!. Esperamos a los lugareños de Casablanca, Rabat,... porque enlazan para pasar una temporada en Tánger, y también esperamos a turistas españoles (por su proximidad), franceses, belgas, británicos....

¿El Fairmont de Tánger siempre estará abierto o tiene épocas de cierre total? Siempre estará abierto, para recibir felices a nuestros huéspedes. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas “El Fairmont Tazi Palace ofrece la escapada cultural definitiva, cultivando el estilo y el arte de Tánger" Entrevista a Fabien Gastinel, Director General de este lujoso hotel de Tánger, ubicado en un palacio de los años 20 Mark Randall, el hombre que caminó desde Gibraltar hasta Jerusalén Ha recorrido 6150 Kilómetros caminando y 1300 Kilómetros en bicicleta TaPalma 2023 se celebrará del 20 al 26 de noviembre en Palma Las fechas del evento se han dado a conocer en la Feria Internacional de Turismo Renfe y Jumbo Tours Group firman un acuerdo para impulsar el uso del AVE entre los turistas extranjeros que visitan España Impulsarán la movilidad en AVE entre la residencia de playa del lugar de vacaciones elegido y las ciudades de la Península con mayor atractivo cultural El aumento de los delitos y agresiones sexuales se ve reflejado en el trabajo de los abogados penalistas Han pasado de 9.000 investigados en 2012 a 17.000 en 2021 sobre todo porque se denuncia más