EI2VALUE 20 % en el peor año de la historia en bolsa

Una de las estrategias más utilizadas en los últimos años a la hora de invertir en bolsa es el value investing o inversión en valor, método popularizado por el inversor Warren Buffet, el cual consiste en comprar acciones cuyo precio se encuentra infravalorado para obtener rentabilidad a largo plazo.

En este sentido, EI2VALUE es un fondo de fondos que se basa en la filosofía de inversión en valor para aprovechar las ineficiencias a corto plazo entre precio y valor, maximizando los retornos de las inversiones a largo plazo y buscando evitar pérdidas permanentes.

¿Cuál es la importancia de invertir a largo plazo? Surgida en Estados Unidos después de la Gran Recesión de 1929 de la mano de Benjamin Graham, la inversión en valor parte de la premisa de la eficiencia de los mercados financieros a largo plazo. De esta manera, el precio de una acción debe reflejar su verdadero valor en un período prolongado de tiempo, mas no a corto plazo. Por ende, al comprar acciones en el momento en el que se encuentran por debajo de su valor, es posible obtener grandes beneficios cuando su precio suba y se ubique en su cotización real.

Así, esta filosofía tiene como fin comprar acciones de calidad a un precio bajo para generar rentabilidades positivas a largo plazo. Para ello, los inversores buscan compañías sólidas, con buenos negocios y con ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, cuyo valor intrínseco no se encuentra plasmado en su precio de cotización, para esperar que el mercado las vuelva a colocar al alza.

Generar rentabilidad a largo plazo, con EI2VALUE EI2VALUE es un fondo de inversión que cuenta con más de 80 años de experiencia en inversiones estratégica, además de haber superado los 15 millones de euros de facturación anual. De este modo, la firma se encuentra inmersa en el mundo de la inversión desde el año 1991, buscando inversores racionales que puedan aplicar la filosofía de value investing.

En este marco, las empresas elegidas por EI2VALUE se encuentran dirigidas por un buen equipo de gestores, quienes velan por los intereses de los accionistas, a la vez que ofrecen elevados Retornos sobre Capital Empleado.

Posicionado como uno de los mejores fondos para batir la inflación, EI2VALUE brinda la posibilidad de realizar una inversión en valor en acciones de compañías líderes, logrando una rentabilidad superior a la del mercado.

Su valor añadido es que cuenta con excelentes gestores, como Buffett, Guzmán o Parames. Además, al ser un fondo de fondos, reduce de forma importante la volatilidad de los fondos.



