Dulce de membrillo natural, un regalo afrodisíaco con Deliciosso Emprendedores de Hoy

sábado, 21 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

El dulce de membrillo natural es uno de los postres preferidos de muchas personas en España y en otros países del mundo por su excepcional sabor. Además, algunos individuos lo consumen por todas sus propiedades, entre ellas, las afrodisíacas.

Esta característica específica lo ha convertido en una excelente alternativa para regalar a los invitados en los matrimonios.

Uno de los especialistas que se encarga de prepararlo y envasarlo de una forma muy particular para sorprender a los asistentes de la celebración nupcial es Deliciosso, un emprendimiento que ofrece atención online.

Por qué el dulce de membrillo natural es una buena opción como detalle de matrimonio Cuando se organiza un matrimonio, una de las interrogantes que se hacen las parejas es qué detalle regalar. Siempre es recomendable obsequiar cosas que los propios novios también puedan disfrutar. Una opción muy original es entregar dulce de membrillo natural como el que elaboran en Deliciosso.

El dulce de membrillo no solo deleitará a los invitados, sino también a los novios, por diferentes razones. En primer lugar, porque tiene un sabor suculento y excepcional, pero, además de eso, destaca el hecho de que es un alimento afrodisíaco.

Específicamente, fueron los griegos quienes atribuyeron al membrillo propiedades afrodisíacas. De hecho, en tiempos antiguos, los recién casados debían consumirlo antes de tener su primera relación íntima para estimular la libido, tanto en el hombre como en la mujer.

El membrillo es rico en vitaminas como la A, C, B1 y B2, así como también en minerales tales como el hierro, cobre, potasio, calcio, manganeso, magnesio y fósforo. Asimismo, contiene nutrientes, entre ellos pectina, tanino y ácido málico.

Actualmente, en la medicina yunani, basada en los métodos terapéuticos de la antigua Grecia, el membrillo es catalogado como un vigorizante íntimo.

Acerca del dulce de membrillo que elaboran en Deliciosso En Deliciosso elaboran dulce de membrillo para eventos especiales como bodas. El mismo se hace de forma artesanal, sin ningún tipo de conservantes y sin gluten, por lo cual es apto para celíacos. El postre se envasa en frascos de vidrios con máxima garantía de seguridad e higiene alimenticia.

Los frascos de dulce de membrillo natural se personalizan en tres pasos. El cliente debe seleccionar la tela con la que se van a adornar los frascos, que puede ser de saco y corazón, de topos, de mapa, de flores vivas o de flores suaves. Además, debe elegir una etiqueta y suministrar a la empresa el nombre de los novios y la fecha de celebración. Para mayor información se puede consultar la web de Deliciosso.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.