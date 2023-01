​Los cazadores quieren inculcar la violencia a los más pequeños En películas como Bambi en las que se te pone fácil un nudo en la garganta, se muestra a los niños el verdadero rostro de la caza Diego Nevado Martínez

sábado, 21 de enero de 2023, 11:23 h (CET) La caza es una actividad violenta que consiste en matar o bien por la satisfacción de ver un cadáver o por el negocio que supone el trofeo (un cadáver disecado). Los aficionados a la caza, abusan del poder que tienen sobre la inocencia de los niños inculcando esta violenta actividad y con la permisividad de todos los partidos políticos menos PACMA.



Hemos visto niños y niñas que han fallecido en supuestos accidentes de caza o que posan junto a los cadáveres como si fuera lo normal cuando precisamente ellos, tienen la empatía que el humano con su codicia destruye.

Pasa lo mismo con la tauromaquia y las entidades de infancia no se quieren posicionar al igual que todos los partidos son cómplices de permitir a la infancia participar en actividades violentas relacionadas con el oscuro y perverso mundo de la caza, tauromaquia y diferentes salvajadas derivadas de la irresponsabilidad política y maldad de las personas.

¿UN LIBRO O UNA ESCOPETA?

La respuesta debería ser fácil si quieres a tus hijos ya que, de ser así, querrás una educación para ellos y que tengan un futuro en esta sociedad egoísta en el que los humanos, dominan todo a su antojo. Hemos visto fotos de menores con escopetas, posando junto a animales desangrados como si fuera lo normal o fallecidos por culpa de los violentos que los llevan al monte a pegar tiros.

BAMBI MOSTRÓ EN 1942 A LOS NIÑOS LA VIOLENTA REALIDAD DE LA CAZA



En películas como Bambi en las que se te pone fácil un nudo en la garganta, se muestra a los niños el verdadero rostro de la caza y no se trata de adoctrinamiento, se trata de educar en la verdad y es que no necesitamos a los animales para ningún fin en el que sufran. Es lamentable que los cazadores quieran crear futuros monstruos y gocen de total impunidad ya que detrás del oscuro mundo de la caza, hay mucha pasta e intereses perversos que acaba pagando también la infancia quiera o no quiera.

INFÓRMATE PARA LLEVAR UNA VIDA MÁS COMPASIVA

Este mundo está corrompido por culpa principalmente de los políticos que lo permiten todo, pero cada persona que aplicamos el veganismo como filosofía ética de vida, cada día estamos haciendo lo correcto al no abusar de los animales y cada día que pasa, salvando vidas y no siendo responsables de lo que sucede a millones de animales en lo que tardas en leer este artículo.



Oscuros mataderos apartados en polígonos industriales degollando animales a altas horas de la madrugada para que nadie lo vea, sienta y oiga, granjas dedicadas a la explotación animal separando a los bebés de sus madres nada más nacer para toda una vida cruel y miserable que acaba en el matadero, naves industriales repletas de vidas tratadas como basura, otros animales dedicados a entretenimiento, pieles, experimentación en laboratorios de tortura anacrónica...

Todos excluidos de la ley de protección Animal que como ya he contado en un artículo para este medio, está al servicio de todo tipo de maltratadores y por ello, los políticos hacen lo quieren sin que el ciudadano pueda hacer nada más que cumplir con su obligación moral de hacer activismo y aplicar el veganismo disfrutando de una comida deliciosa e incluso los mismos sabores, en su versión ética beneficiando a seres sintientes, evitando a las industrias más contaminantes, industrias que causan enfermedades y son responsables del hambre en el mundo por mucha publicidad falsa que te pongan por lo que ya sabes, tu próxima lista de la compra debe evitar productos de origen animal y derivados disfrutando la versión vegana al igual que puedes mirar que la cosmética o por ejemplo, geles no hayan sido testados en animales que cada vez hay más. Cualquier receta de toda la vida, puedes buscar su versión ética (Tortillas de patata, queso, tartas, bollería, empanadas) y por lo tanto ¿Para qué financiar miserias?.

Este artículo realmente es enfocado al oscuro mundo de la caza pensando también en los más pequeños a los que se les hace partícipes, pero el veganismo siempre debe salir al ser tan fácil y haber tanto desconocimiento.

En cuanto a la oscura y violenta caza, las víctimas son los millones de animales criados para luego matarlos, todos los perros usados para este fin que luego aparecen ahorcados o también y por qué no, nuestra tierna infancia que no tiene ninguna maldad y se la hace partícipe de actos de la edad media como son matar animales a balazos secuestrando los montes.

Por eso, yo y todos los colectivos en los que estoy, acudiremos a la manifestación de todos los años contra la caza cuyo cartel está en este artículo y recuerda, que los gritos de mataderos mientras los animales son torturados y desangrados, los sollozos de las vacas llamando a sus hijos o las torturas en cualquier explotación animal, puedes evitarlas tú no siendo participe de ninguna de todas y disfrutando de manera ética que es lo mínimo que podemos hacer si tenemos un mínimo de sentido común y humanidad con los animales junto a las personas. Por una infancia respetada y educada en la empatía con todos los animales, seres vulnerables y dominados por los humanos, el problema principal de este mundo.

