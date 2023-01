Cómo invertir en activos inmobiliarios para protegerse de la inflación, con Real Estate Business School Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

La inflación es uno de los fenómenos del ámbito financiero que más afecta tanto a nivel microeconómico (y también personal) como a nivel global y que ocasiona una pérdida constante y gradual de poder adquisitivo. Por tal razón, no es recomendable ahorrar (dado que el valor del dinero se deprecia), sino más bien invertir para generar mayores ganancias y aprovechar las subidas de precio

Inversión en activos inmobiliarios, una de las opciones más ventajosas según la Real Estate Business School A través de sus programas especializados y específicos para el sector inmobiliario, la Rebs (Real Estate Business School) ofrece una formación precisa y actualizada a sus estudiantes con el fin de abordar los activos inmobiliarios, como lo hacen los fondos de inversión inmobiliaria, family offices, SOCIMIS o los grandes patrimonialistas, con la base de pensamiento global, pero aplicada localmente.

Activos inmobiliarios, para protegerse de la inflación, adaptarse a ella y a veces aprovecharse de ella La inflación es una fatalidad y, aunque algunos gobiernos y economistas de todos los ámbitos quieren hacer pensar que hay una solución milagrosa o eficaz, la lucha para revertir ese fenómeno es dura y requiere esfuerzos de todos los sectores.

Eso sí, si no se puede destruir al enemigo (lo que no está en las manos del inversor privado), se puede perfectamente protegerse de él, adaptarse a él y a veces aprovecharse de él.

Adaptarse requiere un proceso complejo, al igual que aprovecharse. Por lo tanto, es preferible centrarse en protegerse, por distintas razones.

En primer lugar, el precio de estos activos tiende a aumentar cuando lo hacen otros productos o servicios en una inflación, por lo que no hay pérdidas económicas. En segundo lugar, el sector inmobiliario es el tercer sector con mayor rendimiento, después del financiero y energético. Por último, la volatilidad de los activos inmobiliarios es relativamente baja y representan un mercado con gran estabilidad financiera.

Invertir con sentido y, sobre todo, con conocimiento(s) Es importante tener conocimientos del área antes de sumergirse en las inversiones inmobiliarias, para saber dónde, cómo, cuando y cuánto invertir, por ejemplo. En este sentido, Real Estate Business School presenta una excelente alternativa de educación inmobiliaria.

La Real Estate Business School. Una apuesta por la formación inmobiliaria Se trata de una escuela especializada en la formación del sector inmobiliario con una amplia variedad de opciones de estudio. Presenta una serie de programas expertos que ofrece una formación integral de conocimiento inmobiliario, los cuales están compuestos por distintos Focus Programs (cursos enfocados en áreas específicas).

Con la formación de esta escuela, los estudiantes logran obtener una educación profesional en el sector, que los capacitará para conseguir oportunidades de negocio.

El MBA Inmobiliario: la excelencia inmobiliaria a través de uno de los programas más avanzados Si el propósito del estudiante es obtener una formación más avanzada y adentrarse dentro de la complejidad del sector inmobiliario, puede inscribirse en el MBA Inmobiliario que puede ser cursado en Madrid, Barcelona, Málaga o por el canal online o in live.

Además de los cursos y programas, Real Estate Business School ofrece acceso a un magnífico ecosistema inmobiliario en el que se encuentran miles de personas de todas las áreas de la cadena de valor del sector. Con ello, no solo proveen una formación de alta calidad, sino grandes oportunidades de negocio en el mercado español.



