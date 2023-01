¿Qué ahorro supone la instalación de placas solares en Málaga?, por Energías Lumilec Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de enero de 2023

La inversión necesaria para dotar de paneles fotovoltaicos a una vivienda depende del grado de electrificación de la propiedad y, sobre todo, de la situación geográfica del lugar. Según un estudio difundido por el banco BBVA, en Suecia o Noruega se requieren alrededor de 20.000 €, en Alemania 12.000 € y en Francia o Italia 9.000 €. Mientras en España la cifra no se acerca ni a la mitad a este último dato (la situación en el sur es mucho más ventajosa).

Actualmente, por menos de 5.000 €, según este mismo estudio, es posible contar con un sistema fotovoltaico para un hogar familiar de 4 miembros en zonas como la Costa del Sol, entre otras. Para esto es necesario recurrir a los servicios de una empresa como Energías Lumilec, que se especializa en la instalación de placas solares en Málaga, abarcando todas las regiones de esta provincia.

Invertir en placas solares en Málaga es rentable Málaga cuenta con alrededor de 300 días de sol pleno al año, por lo que es uno de los mejores lugares de España para instalar placas de energía fotovoltaica. En promedio, cuando un hogar cuenta con estos equipos la factura eléctrica se reduce en un 50 %, pudiendo llegar fácilmente a más de un 70 %. Este margen es lo que marca la rentabilidad de la colocación de paneles solares que, actualmente, tienen una vida útil de entre 25 y 30 años.

De esta manera, una inversión en una instalación fotovoltaica tarda normalmente menos de 7 años en amortizarse. En cambio, en el norte de España este lapso es de 9 años, mientras que en Europa septentrional este período se extiende por 12 y hasta 13 años. A su vez, las inversiones en placas solares en regiones como Málaga tienen una rentabilidad de alrededor del 10 %.

Todas estas cifras son aproximaciones porque el resultado depende del uso de la energía que haga cada hogar. Por ejemplo, quienes tienen un automóvil eléctrico pueden ahorrar más. Otras familias, en cambio, prefieren usar más el aire acondicionado o la calefacción y ganar en confort.

Otras ventajas de tener placas solares Más allá de lo económico, disponer de paneles fotovoltaicos es positivo porque no se produce ningún tipo de contaminación, ni ambiental ni acústica. En este sentido, la energía solar es limpia, abundante y renovable. Además, las placas solares se fabrican con silicio, que es un elemento que en la naturaleza está presente de forma masiva, por lo que su extracción no produce alteraciones en el medioambiente.

Por otra parte, los paneles prácticamente no requieren de mantenimiento. Simplemente hay que limpiarlos periódicamente.

A través de Energías Lumilec es posible acceder a todos los servicios necesarios para instalar placas solares en Málaga. Se trata de una inversión rentable, que reduce la factura de luz, es respetuosa con el medioambiente y proporciona un mayor confort.



