​Mary Eva El amor la conquistó Aurora Peregrina Varela Rodriguez

viernes, 20 de enero de 2023, 09:48 h (CET) Resignarse Mary Eva... con su vida que fue tan mala, la vida que le tocó vivir, hacerlo paso a paso, busca estar resplandeciente con su suerte, maravillosa, inteligente, simpática y buena amiga. Hasta pronto.



Ella no quería estar siempre deprimida y pensando que le iba mal, así que decidió ser una viajera... visitó Marina d´Or, Benicassim, Oropesa del mar, Peñíscola, Barcelona, Girona, París, Orleans, Luxemburgo, Estrasburgo, Bélgica, Brujas, Roma, Urbino, Ancona, Florencia, Pisa, Lisboa, Oporto... y muchos otros lugares que le encantaron y la sacaron de la monotonía. Con esos viajes llegó a ser una mujer más feliz... con ellos se abrió al mundo y su mente también lo hizo. No quería un psicólogo, el psicólogo quiso serlo ella. Y lo ha logrado.

Y finalmente… Italia patria de Evita… La bota… el amor la conquistó, patria perpetua, bota, una sola… amor de Mary Eva, allí se hospeda y disfruta, allí va, es maravilloso. Italia vence y la convence, allí la encandiló el amor, Italia beneficios del alma, Mary Eva ¿se casará?... Italia… va para largo… Italia… tierra de ensueño perpetuo… Italia… que tanto ama… Italia… que le da caña, cerveza y cerezas. Italia (Taranto, Bari, Cosenza, Catanzaro) por siempre, Italia le da marcha, Italia yuyo yuy… esa bota, que pone a Mary Eva también loca, tierra donde va a estudiar italiano… año 2006, su año va a ser… Creo que sí… La la la… Allí se irá. Bella, Italia. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

