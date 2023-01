Uzne: “El sonido urbano es el nuevo pop” La figura del productor apenas es conocida por el gran público. Es en la mesa de mezclas donde hacen su magia Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 20 de enero de 2023, 08:33 h (CET)

Al hablar de productores musicales, lo primero que suele venir a la cabeza son directivos de sellos discográficos de gran relevancia. Sin embargo, la realidad del mundo de la música actual es otra.

Más allá del éxito que está cosechando últimamente Bizarrap con sus últimas sesiones, la figura del productor apenas es conocida por el gran público. Sin embargo, su función no solo es vital sino que, sin ella, no llegarían muchos nombres a conocerse.

Es, en la mesa de mezclas, donde hacen su magia y, en España, hoy en día, hay que decir que se puede presumir de trabajo gracias a nombres como Carlos Jean en la música más electrónica, Paco Loco en la escena más independiente o algunos nombres que empiezan a dar que hablar como Uzne, Blasfem o Kilvertz en el hip hop español.

“En mi caso, como productor, soy quien me suelo acercar a los artistas que más encajan con el sonido que quiero hacer. Les envío beats y, si les gusta, se lo cedo para poder usarlo en su próximo trabajo. Intento tener un estilo old school, ese del rap que se hacía antes en España” explica Uzne.

Desde el sello discográfico MusicAdders, ha trabajado con varios nombres de relevancia en el sector. El primero con el que trabajó fue Gran Master Mich, aunque el tema El diablo está de vuelta, de Krisan, le hace sonreír siempre.

Y es que gracias a nombres como Violadores del verso, C.Tangana o Lola Índigo, que consiguen carteles Sold out nada más presentar sus fechas de directo, se está acercando el mundo del rap español al gran público, permitiendo que sean los sonidos y ritmos de productores los que no solo abran camino sino definan el estilo de nombres como Natos y Waor, Fernando Costa, Denom o Arce, entre otros.

“La música urbana es el nuevo pop. Más allá de los cuatro grupos, el panorama musical español está lleno de nuevos sonidos y nombres. Actualmente, con la tecnología disponible y todas las plataformas de streaming, hay una cantidad de sonidos que explorar que hacen que el proceso creativo sea infinito. Ahí es donde cada productor encontramos nuestro propio estilo, ese que queremos transmitir con los artistas como marca personal, como alma musical” cuenta Uzne, que entiende que esta nueva oleada de cantantes urbanos tiene mucho que contar aún.



¿Hacia dónde va el sonido urbano? Pues, según explica, está volviendo otra vez a la escena electrónica y guitarrera de hace décadas. Se está experimentando y vinculando ese nuevo pop que es la música urbana con sonidos de baterías y punteos que está creando un nuevo dibujo sonoro. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Uzne: “El sonido urbano es el nuevo pop” La figura del productor apenas es conocida por el gran público. Es en la mesa de mezclas donde hacen su magia Ana Fuentes: fuente de saber e inspiración Joven cantautora, poeta y maestra nicaragüense Viki Lafuente: desafiando los límites del rock alternativo y el nu-metal Entrevista a la cantante aragonesa ​Nuno Coelho dirige a la Joven Orquesta Nacional de España en una gira de conciertos por España y Portugal La música de Dvořák, Rossini, Stravinsky y Beethoven será el hilo conductor de los cuatro conciertos ​LPR y el parnaso punk Pocos grupos han obrado un cancionero con el nivel retórico y discursivo del de la banda de Salvatierra