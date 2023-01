Alarmas Plus explica las ventajas del nuevo sistema de alarma ADT IQ Comunicae

jueves, 19 de enero de 2023, 09:51 h (CET) Una de las mayores innovaciones en este sentido es el nuevo panel de alarma ADT IQ, diseñado específicamente para ADT y sus clientes. Este avanzado sistema se puede utilizar con Google Home, Siri y sistemas domóticos Z-Wave Con la llegada constante de nuevos modelos al mercado, el sector de las alarmas está experimentando un cambio significativo. La tecnología en este campo ofrece sistemas de seguridad avanzados y conectados las 24 horas que pueden ajustarse para satisfacer las necesidades únicas del usuario.

Una de las mayores innovaciones en este sentido es el nuevo panel de alarma ADT IQ, diseñado específicamente para ADT y sus clientes. Este avanzado sistema se puede utilizar con Google Home, Siri y sistemas domóticos Z-Wave.

Desde alarmas.plus, distribuidores oficiales de ADT, realizan un análisis profundo de este nuevo sistema de alarma que puede mejorar en gran medida la seguridad del hogar.

El ADT IQ, una de las mejores opciones a día de hoy

Cuando se trata de protección antirrobo, el Panel 4 IQ no tiene igual. Es la mejor opción para defender nuevas instalaciones o potenciar sistemas de alarma tradicionales por su gran capacidad de zonas de protección, utilización de particiones, variedad de usuarios del sistema y compatibilidad con las frecuencias de seguridad clásicas.

Esta central no se parece a ningún otro sistema de alarma por lo ligera, pequeña, compacta y vanguardista que es. Y es que Foxconn, el mayor fabricante de hardware del mundo, fabrica todos y cada uno de estos paneles. Para hacerse una idea de la importancia que esto tiene, esta empresa es la que se encarga de ensamblar todos los dispositivos iOS de Apple.

Características del ADT IQ

Esta nueva alarma tiene un potente procesador Qualcomm Quad Core, encriptación de datos de grado militar y una precisa pantalla táctil interactiva de 7 pulgadas compatible con el sistema operativo Android.

Gracias a su espectacular hardware, es más fácil que nunca construir una casa inteligente y actualizar su seguridad para que funcione con los sistemas automatizados actuales.

Pero es que además, en ADT son expertos en crear servicios interactivos a distancia. De esta forma, todo lo que se puede hacer en el panel de alarma también se puede hacer a distancia a través de la aplicación o la interfaz web.

Qué hay detrás de esta alarma

Sin duda, el "cerebro" del ADT IQ es su panel de control. Este sistema se encarga de hablar con todos los dispositivos compatibles y transmite las señales de alarma a la central, de tal forma que la casa siempre estará monitorizada por un equipo especializado.

Además de esto, el panel de control incorpora tecnología para detectar inhibidores y hacer sonar la alarma en caso de que se presenten; y tiene algunos extras muy interesantes como una espectacular tecnología de detección de rotura de cristales, y una batería de reserva por si se produce un apagón. Desde alarmas.plus web, especializada como comparador de alarmas, no dudan en recomendarla.

El nuevo panel de control ADT IQ: más compacto y atractivo

En cuanto a la apariencia del panel ADT IQ, este se encuentra en una caja robusta y resistente. Pero eso no es todo: el equipo también presenta un diseño ergonómico con botones retroiluminados que son mucho más fáciles de usar en comparación con los modelos antiguos. Por supuesto, como buena alarma moderna, el sistema también está disponible para dispositivos iOS y Android.

Mejoras en la aplicación ADT Smart Security

En este sentido, el nuevo modelo también presenta una mejora importante respecto a la compatibilidad con smartphones presente en modelos anteriores. Con el nuevo sistema de ADT se tendrá un control total e inteligente del sistema de alarma doméstico o empresarial ADT gracias a la integración de la app con todos sus componentes.

Así, se podrá conectar directamente al router el nuevo panel de alarma ADT a través de la GATEWAY integrada y acceder a todas las funciones interactivas de ADT Smart Security. Antes, había que añadirlas aparte; lo que supone una mejora significativa sobre todo a nivel de eficiencia y comodidad de uso.

De esta forma, descargando la app ADT Smart Security, el usuario puede controlar el sistema de alarma desde su dispositivo móvil y programar el sistema para que responda a diversas circunstancias. También puede conectar una cámara IP y ver secuencias de vídeo en directo en alta definición. Los vídeos grabados estarán disponibles en línea (hasta 1.000 clips de 1 minuto).

Y por último, funciones avanzadas como el análisis inteligente de vídeo, las notificaciones push editables y la posibilidad de definir reglas de programación que pueden activarse o cancelarse incluso por su geoposicionamiento están al alcance gracias a la app ADT Smart Security, la cámara ip y el nuevo panel de alarma ADT. Además, la app y el nuevo panel de seguridad ADT permiten concertar citas, programar eventos y configurar varias cuentas de usuario con distintos niveles de permiso.

¿Por qué se debería invertir en la seguridad del hogar?

Tratar de cuidar la seguridad del hogar es fundamental para mantener a salvo a la familia y las pertenencias. Ya sea que se esté fuera de casa durante largos periodos, viajando o pasando las vacaciones, saber que el hogar está protegido da tranquilidad y confianza. En este sentido, un nuevo sistema de alarma doméstica como el ADT IQ puede ayudar a mantener la seguridad dentro del hogar con su correspondiente beneficio.

Primero, un sistema de alarma adecuado proporcionará una mejora significativa en la seguridad física del hogar. Esto incluye sensores magnéticos, alarmas para detectar movimiento y cámaras vigilancia digitales conectadas a través de internet para registrar todo lo que sucede dentro o fuera de la casa. Estas medidas mejoran el nivel de protección contra intrusos y otros riesgos potenciales que amenazan la casa.

También es importante destacar las oportunidades económicas que ofrecen los modernos sistemas de alarma domésticos, ya que pueden contribuir significativamente a reducir los costes asociados con el seguro del hogar. Algunas compañías ofrecen descuentos sobre los planes estándares si se instala un nuevo dispositivo de alarma certificado por ellos, lo cual puede resultar un gran ahorro monetario a largo plazo.

El mejor sistema de alarmas del mercado

En resumen, invertir en el nuevo ADT IQ proporciona saber que el hogar está protegido por dispositivos avanzados; poder tener descuentos sobre los planes estándar del seguro; y la facilidad para monitorizar todo lo que ocurre desde casi cualquier lugar.

Simplemente hay demasiadas razones de sentido común para considerar invertir en equipamiento adicional para mantener hogar y familia completamente protegidos en todo momento. Y el nuevo ADT IQ es la mejor opción en este sentido.

Vídeos

Alarma inteligente ADT



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Así son los Servidores Cloud de HostingClub Su principal objetivo es impulsar la transformación digital y facilitar a las empresas todos los beneficios del Cloud Pannus Café abre su cuarto establecimiento en Francia Qbot desplaza a Emotet y se coloca en el primer puesto del malware más presente en diciembre Smöoy impulsa su crecimiento con nuevas aperturas y formatos dirigidos tanto a grandes como a pequeños inversores Libertex es ya, oficialmente, un Great Place to Work®