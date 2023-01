TaPalma 2023 se celebrará del 20 al 26 de noviembre en Palma Las fechas del evento se han dado a conocer en la Feria Internacional de Turismo José Buitrago

jueves, 19 de enero de 2023, 09:58 h (CET) Patrocinadores y colaboradores de TaPalma 2023 durante la presentación de la nueva edición en el stand de Trasmed en Fitur.



TaPalma 2023 se celebrará del 22 al 26 de noviembre en Palma. Las fechas de la nueva edición se han dado a conocer en FITUR con motivo de la Feria Internacional de Turismo, en el stand de Trasmed, nuevo patrocinador principal del evento. Además, el Palau de Congressos de Palma acogerá, por sexto año consecutivo, el concurso de tapas y cócteles de TaPalma 2023 que tendrá lugar el lunes 20 de noviembre, dos días antes del inicio de la ruta.

El acto ha contado con la presencia de Andreu Serra, conseller de Transición, Turismo y Deportes del Consell de Mallorca; Elena Navarro, regidora de Turismo, Sanidad, Consumo, Justicia Social, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Palma; Miguel Pardo, director comercial de Trasmed; Alfonso Robledo, presidente de Restauración Mallorca Caeb; Antoni Martorell, director general de AgenciaCom; además de Tito Verger, chef del restaurante Rosa del Mar y ganador de TaPalma 2022 con la tapa 'Pulguita de Otoño', y Fernando Calderón, bartender del restaurante Katagi Blau, ganador del cóctel de plata de la pasada edición con su creación 'TaPalma-ito'.

Antoni Martorell, director general de AgenciaCom ha explicado que "como cada año aprovechamos esta ocasión para mostrar la nueva imagen de TaPalma, y este año apostamos por el naranja". Y ha añadido que "TaPalma es un acontecimiento redondo donde, además del concurso, también se lleva a cabo una ruta, un foro gastronómico y una acción solidaria, gracias a la colaboración pública y privada que hace crecer TaPalma año tras año".

Por su parte, Alfonso Robledo, presidente de Restauración Mallorca Caeb, ha señalado que "agradecemos a Trasmed que haya apostado por TaPalma y damos las gracias también a las instituciones, patrocinadores y colaboradores que hacen que sea un acontecimiento que mueva la economía de la ciudad y que alargue la temporada".

Miguel Pardo, director comercial de Trasmed, ha comentado que "pensamos que patrocinar TaPalma es poner un granito de arena para ayudar al sector de la restauración y difundir la cultura gastronómica de Baleares con productos y chefs excelentes".

Durante la presentación también hemos contado con la presencia de Elena Navarro, regidora de Turismo, Sanidad, Consumo, Justicia Social, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Palma, quien ha añadido que "TaPalma es emoción, es alegría, pero sobre todo es calidad, y un motivo para encontrarnos en Palma durante el mes de noviembre".

Finalmente, Andreu Serra, conseller de Transición, Turismo y Deportes del Consell de Mallorca, ha destacado que "Mallorca es un destino líder que tiene que ser conocida por muchos aspectos, y la gastronomía es uno de los aspectos todavía más desconocidos, por lo tanto, TaPalma es un producto que pone en valor la gastronomía y por el cual continuamos apostando".

Con este evento gastronómico, la organización junto con Restauración Mallorca Caeb, pretende alargar más la temporada turística atrayendo a sus establecimientos, no sólo al público local, sino al turismo nacional y extranjero durante aquellos meses donde hay un descenso de público y, por lo tanto, menos actividad.

Showcooking y showcocteling con los ganadores de TaPalma 2022

Durante la presentación se ha llevado a cabo un showcooking y degustación de la tapa TaPalma de Oro 2022, 'Pulguita de Otoño', de la mano del chef del restaurante Rosa del Mar, Tito Verger; así como un showcocteling y degustación del cóctel ganador de plata de la pasada edición, 'TaPalma-ito', del bartender del restaurante Katagi Blau, Fernando Calderón.

Patrocinadores y colaboradores

TaPalma 2023, organizado por AgenciaCom y Restauración Mallorca, cuenta con el patrocinio oficial de Trasmed; patrocinadores institucionales como la Fundació Mallorca Turisme, el Ajuntament de Palma y Passion for Palma; el patrocinio de Palau de Congressos de Palma, Mahou, Consejo Regulador IGP Sobrasada de Mallorca, Autovidal, Makro, DO Oli de Mallorca y Distribucions Túnel; la colaboración de Coca-Cola, Ascaib, Asociación de Bartenders de las Islas Baleares, l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears, Ahorro Luz y Gas, CaixaBank y Fundació La Caixa, José Luis Ferrer y Aico; y Mallorcadiario.com, Fibwi, COPE y Última Hora como medios oficiales.

