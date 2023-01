​La Asociación Española de Pediatría elabora una guía con prácticas a evitar en la atención pediátrica El documento identifica algunas prácticas que califica de “inseguras, ineficientes o de escaso valor” Redacción

miércoles, 18 de enero de 2023, 12:32 h (CET) El Comité de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente de la Asociación Española de Pediatría (AEP) anunció este miércoles un listado de prácticas a evitar en la Atención Primaria, urgencias, durante la hospitalización, los cuidados intensivos y en el domicilio.



“En la atención de los niños y adolescentes hay algunas prácticas que no son adecuadas o que no aportan nada e incluso pueden perjudicar”, explicó este miércoles en un comunicado la coordinadora del Comité de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente de la AEP, la doctora Aurora Madrid.

Por ejemplo, el documento identifica algunas prácticas que califica de “inseguras, ineficientes o de escaso valor” como, por ejemplo, prescribir medicamentos en cucharadas en vez de en miligramos, retirar el gluten de la dieta sin causa justificada o separar a un bebé recién nacido de su madre habiendo una alternativa, apuntó la entidad.

Asimismo, señaló otras prácticas como efectuar el ingreso hospitalario sin comprobar la pulsera identificativa o las alergias, prolongar la duración del tratamiento antibiótico más tiempo del recomendado y administrar medicamentos que no estén correctamente identificados, entre otras.

Cabe señalar que en esta iniciativa han participado el Comité de Medicamentos de la AEP y el Grupo Español de Farmacia Pediátrica de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (GEFP-SEFH), la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP), la Sociedad Española de Pediatría Interna Hospitalaria (Sepih), la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos (SECIP), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (Aepap) y la Sociedad Española de Neonatología (Seneo). Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

