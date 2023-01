Presentación del informe 'El Futuro de la Movilidad'

The Valley inicia este mes un ciclo de talleres gratuitos, llamados Learning Hubs, con el fin de aportar conocimiento sobre sus dos grandes áreas: Tech & Business The Valleyinicia este año siguiendo con su compromiso con la formación y la innovación, es por eso por lo que lanza los Learning Hubs, un nuevo ciclo de eventos y talleres gratuitos enfocados a sus dos grandes áreas de conocimiento; tecnología y negocio. Además, continúa con la elaboración de informes de prospección que analizan la evolución, gracias a la tecnología, de sectores económicos clave. Así, durante este mes de enero, tendrá lugar la presentación del informe 'The Future(s) of Mobility', que contará con el testimonio de una de las empresas punteras del sector, EHang, que está revolucionando la movilidad aérea urbana.

Además, The Valley ofrecerá nuevos espacios de aprendizaje para ayudar a los profesionales a continuar formándose en nuevas herramientas y aportar soluciones innovadoras.

18/01/2023 de 19.00h a 19.30h (webinar): Learning Hubs 'Posibilidades de la Inteligencia Artificial aplicadas al Marketing' La inteligencia artificial está revolucionando el mundo digital y el sector del marketing no podía ser menos. Desde la automatización de contenidos hasta la atención al cliente o el análisis de datos, la IA es cada vez más utilizada en este tipo de procesos gracias a las ventajas que ofrece y sus numerosas posibilidades.

De todas ellas hablará Ramiro Sueiro, founder partner & CMO de Gestazion, además de director del renovado programa de Marketing All-in-One que acaba de lanzar The Valley, en este webinar gratuito que se emitirá vía zoom.

26/01/2023 de 9.30h a 11.00h (The Place, Madrid): The Future(s) of Mobility La movilidad y el transporte urbano se enfrenta a muchos retos y desafíos, entre los que se encuentra la regulación, la seguridad y la sostenibilidad. Son ya muchas las empresas tradicionales del sector automovilístico que están innovando para ofrecer nuevas soluciones y transformar la movilidad y numerosas las iniciativas para dar un giro a un sector que tendrá una relevante evolución.

En esta ocasión, The Valley presentará el informe 'The Future(s) of Mobility' con la presencia de Nacho Rexach, Director Comercial de EHang para Europa y América Latina, la empresa líder mundial en tecnología de vehículos aéreos autónomos y que presentará el caso del EH216, una nave autónoma cuyo tamaño y peso le permite ser mucho más ágil y a su vez tiene la capacidad para transportar a dos personas o carga llegando a alcanzar los 130 kilómetros por hora.

26/01/2023 de 9.30h a 11.00h (The Valley, Barcelona): Learning Hubs 'Core Skills y marca personal para los líderes del futuro' El cuidado de la marca personal es una tendencia en alza y es más que evidente su relevancia para las empresas. Hoy en día, estar presentes en la red y hacerlo de una manera adecuada según los diferentes perfiles y canales sociales es fundamental para reclutadores y para gestar relaciones con futuros empleados o potenciales clientes.

Especialmente, altos cargos y directivos aspiran a perfeccionar su marca personal y servir como inspiración y ejemplo a seguir con tal de establecer relaciones duraderas y estrategias de negocio efectivas. De todo ello, hablará Juanita Acevedo, Coach Experta en Marca Personal con Valores en un evento presencial en la sede de The Valley de Barcelona.

01/02/20 de 19.00h a 20.30h (webinar) Learning Hubs 'Taller: Aprende PowerBI para analizar datos de negocio, visualizarlos y crear dashboards' ¿Cómo transformar datos en conocimiento para aplicarlo en las tareas diarias? ¿Cómo generar un dashboard? ¿Cómo medir el funnel de negocio? ¿Cómo tomar decisiones basadas en datos? Este nuevo espacio de Learning Hubs ofrecerá un contenido 100% práctico para desarrollarse en el ámbito del data-driven.

En este taller, Juan Martín Maglione, experto en Data & AI que ha trabajado en empresas como Banco Santander o KPMG y es experto en transformación digital, analítica e inteligencia artificial, hablará sobre el mundo del Business Intelligence y la visualización de datos a través de la herramienta más demandada de Data Analytics, como es Microsoft PowerBI.