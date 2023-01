​Fundación ONCE lleva a Fitur su apuesta por el turismo accesible La celebración de la jornada tendrá lugar en el marco de la feria el día 18 Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 17 de enero de 2023, 12:09 h (CET)

Fundación ONCE lleva una vez más a Fitur su apuesta por el turismo accesible. En esta ocasión ha organizado una jornada, que tendrá lugar el 18 de enero, sobre ‘Turismo para todas las personas: ¿Cómo las empresas y los destinos pueden avanzar con la agenda de la accesibilidad?’, impulsada por Fundación ONCE, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Asociación Española de Normalización (UNE).



La publicación de la norma UNE-ISO 21902:2021 sobre turismo accesible, fruto de la colaboración de Fundación ONCE con la OMT y UNE, proporciona los requisitos y recomendaciones para que todos los agentes implicados en el sector turístico sepan cómo hacer accesibles sus productos y servicios turísticos.

Es un estándar internacional que incluye las mejores prácticas para que todas las personas puedan disfrutar del turismo en igualdad de condiciones, en especial las personas con discapacidad.

Por ello, con motivo de la celebración de la feria Fitur 2023, Fundación ONCE, la OMT y la UNE quieren promocionar esta norma, así como la publicación de la guía de su uso dirigida a las administraciones públicas, que pone de relieve las acciones que pueden llevar a cabo organizaciones encargadas de políticas, estrategias y planes de marketing del turismo.

La jornada tendrá lugar el día 18, de 15.30 a 16.30 horas, en la sala N-101 de las instalaciones de Ifema, para mostrar cómo el turismo para todas las personas es una gran oportunidad de negocio en la recuperación de la actividad turística. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.